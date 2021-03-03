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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni genelge : Koronavirüs denetimlerinde kamera kayıtlarından da ceza verilebilir

    Kontrollü normalleşme döneminde, mobil denetim başlıklı yeni bir denetim sürecine geçiyor. İlk olarak yarın 260 bin personelle yapılacak denetimlere ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi.
    03 Mart 2021, 20:45 (4 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yeni genelge : Koronavirüs denetimlerinde kamera kayıtlarından da ceza verilebilir

    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi neticesinde çeşitli ülkeler çeşitli uygulamara başlamıştı. Türkiye'de ise ilk olarak 1 Mart 2021 tarihiyle normalleşme süreçleri başlamıştı. Şimdi ise İçişleri Bakanlığı, yarından ( 04.03.2021 ) itibaren kontrollü normalleşme döneminde, mobil denetim başlıklı yeni bir denetim sürecine geçiyor. İlk olarak yarın 260 bin personelle yapılacak denetimlere ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yeni süreçte kolluk kuvvetleriyle yapılan denetim faaliyetlerinin; kamu kurumları ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odaları tarafından da destekleneceği kaydedildi.

    Buna göre, vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak, bu ekiplerin düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak. Mevcut denetim ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni ekipler dahil edilecek. Meslek odaları ve alt odalar, haftada en az bir kez il ilçe sınırları içindeki üyelerinin işyerlerini denetleyecekler.

    Kamera görüntülerinden ceza verilebilecek

    Yeni genelge : Koronavirüs denetimlerinde kamera kayıtlarından da ceza verilebilir

    Açıklamaya göre, denetimlerde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntülerden de yararlanılacak. Kamera kayıtlarında tedbirlere aykırı uygulamaların tespit edilmesi durumunda da yaptırım uygulanabilecek. İllerde salgının seyrini etkileyen olumlu olumsuz her türlü faktör analiz edilecek ve valiler bunlara yönelik alınması gereken tedbirleri, İl Pandemi ve Hıfzısıha Kurullarıyla paylaşacak.

    İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgenin tam metni ise şöyle:

    Denetim faaliyetlerine; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) vermesi sağlanacak. Bu denetimlerde teknolojik imkânlardan üst düzeyde istifade etmek suretiyle denetimlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacak. Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/malmüdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri teşekkül ettirilecek. Bu ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak. Denetim ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, gıda denetmenleri dahil edilecek.

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    İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde bulunan İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, belediye/il özel idaresi, meslek odaları, iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetmenlerinden oluşturulan yeni denetim ekipleri dahil edilecek ve dinamik denetim modeli uygulanacak.

    Her bir belediyede bulunan zabıta personelinden (her bir ekip asgari üç zabıta personelinden) oluşacak şekilde yeteri kadar denetim ekibi oluşturularak “Belediye Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dahil edilecek. Aynı zamanda il özel idareleri personelinden (her bir ekip asgari üç personelden) oluşacak şekilde ve her bir ilçeye asgari bir ekip düşecek şekilde ekipler oluşturularak “İl Özel İdaresi Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dahil edilecek.

    Belediye zabıtası ve il özel idaresi personelinden oluşturulan ekipler sorumluluk sahasında bulunan bütün işyerlerini haftalık olarak denetleyecek ve İSDEM’e raporlayacak.

    Ekipler salgınla mücadele tedbirlerine uyumun temin edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek. Tespit edilen aksaklıklar konusunda mevzuatlarına göre işlem tesis edecek ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunacak.

    İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar bünyesinde üyelerinin denetimi amacıyla yeteri kadar denetim ekibi oluşturulacak ve “Oda Denetim Ekibi” olarak İSDEM bünyesine dahil edilecek. Meslek odaları denetim ekipleri hafta en az bir kez il/ilçe sınırları içerisindeki üyelerinin işyerlerini denetleyerek gerekli rehberlik faaliyetlerini yürütecek ve aykırı tedbirlerde oda mevzuatı çerçevesinde işlem tesis ederek yapılan denetimleri İSDEM’e haftalık olarak raporlayacak.

    Valilik ve kaymakamlıklar tarafından iş güvenliği uzmanlığı sertifikasını haiz kamu personelinden ekipler oluşturularak bu ekipler aracılığıyla il/ilçelerde kanun kapsamında olan veya olmayan tüm işyerlerinin salgınla mücadele tedbirlerine uyumunu sağlamaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için mülki idare amirine bildirimde bulunacak.

    Ayrıca Bkz. "2 kat güçlü ipek üretiminde kullanılabilecek ipek böceği besini geliştirildi"



    Kaynakça https://www.dunya.com/gundem/yeni-genelge-covid-19-denetiminde-kamera-kayitlarindan-da-ceza-verilebilecek-haberi-613023 https://twitter.com/coronaturkey/status/1367135117714538498?s=21
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    axiprens (Erhan Cılız) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kongreler de kamera yokmu.
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    H hakanhan68 3 gün ( Mesaj Silindi )
    🗣?
    @ismailsaymaz
    : Giresun’da yerel bir din adamı vefat etmişti. Cenazesine 30 bin insan katılmış. Ya bu olur mu? Gariban vatandaşın babası ölüyor, tabutu kaldıracak kadar adam toplamasına izin vermiyorsun

    https://twitter.com/tv100/status/1367014277144576000
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    H hakanhan68 3 gün ( Mesaj Silindi )
    AKP kongrelerinin kamera kayıtlarından çıkarılacak rezerv cari açığı kapatmaya yeter mi?

    Birazdan... http://zaytung.com/fotohaberdetay

    https://twitter.com/i/status/1366100593266286595
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    aç devletin vatandaşını soyan uygulamaları. devlet böyle yaparsa, özel işletmeler ne yapmaz?
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    rash.87 (R...... K......) 4 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Aç olan devlet değil, hükümet aç. Gözü doymaz aç gözlü birşeyler.



    Devlette para var ama yandaşa yetecek kadar. Dayasinlar bakalım.
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    MHEC 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Boş bir alanda maske açsak ceza mı yiyecez
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    axiprens (Erhan Cılız) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kongreler de kamera yokmu.
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Solid State Disk
    Başka yorum yok, konu kilitlensin bence
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