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    2024 Genesis GV80 Coupe: Markanın ilk Coupe-SUV modeli sahnede

    Markanın "Athletic Elegance" tasarım felsefesini yepyeni bir gövde tipine uyarladığı Genesis GV80 Coupe, sportif ve lüks görünümü bir arada sunuyor.               
    Yeni Genesis GV80 Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Son dönemde ortaya koyduğu tasarımlarla beğeni toplayan Genesis bu kez GV80 Coupe modeliyle karşımızda. Lüks marka, ilk Coupe-SUV modelinin ön gösterimini geçtiğimiz aylarda aynı ismi taşıyan bir konsept ile gerçekleştirmişti.

    Genesis GV80 Coupe, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Gövde tipinin getirdiği avantajla standart GV80'e göre daha sportif görünen yeni Genesis GV80 Coupe'nin ön bölümünde büyük hava girişlerine sahip tampon dikkat çekiyor. Markanın imzası haline gelen ve çamurluklarda devam eden bölünmüş far tasarımı ile geniş ön panjur da varlığını sürdürüyor.

    19, 20 veya 22 inçlik jantlarla tercih edilebilen GV80 Coupe'nin arka tarafına geçtiğimizde, yine öndeki gibi dört parçadan oluşan full LED stoplar bizleri karşılıyor. İki parçalı bagaj spoyleri ile öndeki sportif görünüm sürerken, arka tamponu saran parlak siyah detaylar da dörtlü egzoz uçlarına güzel bir şekilde eşlik ediyor.

    Teknik verilere baktığımızda GV80 Coupe'nin 4965 mm uzunluğa sahip olduğunu görmekteyiz. Bu da standart GV80'e göre 25 mm daha uzun olduğunu gösteriyor ki bu durum muhtemelen arka tasarımdan ileri geliyor çünkü 2955 mm'lik aks mesafesi her iki modelde de aynı.

    Yeni Genesis GV80 Coupe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Genesis GV80 Coupe'nin iç mekanında 27 inçlik OLED ekran, dijital gösterge ve multimedya ekranlarını bir araya topluyor. Orta konsolda ise dokunmatik ve fiziksel kontrollerin harmanlandığı bir iklimlendirme paneli yer alıyor. Yine orta konsola gizlenen kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve büyük bardaklıklar da dikkat çeken detaylar arasında.

    Deri, alüminyum ve ahşap karışımı yüksek kaliteli malzemelerin kullanıldığı iç mekandaki premium görünüme ambiyans aydınlatması destek oluyor. Bunun dışında, dört bölgeli klima kontrolleri, 14.6 inç arka ekran, ısıtmalı kol dayama yerleri, kristal benzeri kontrol düğmeleri ve Bang & Olufsen ses sistemi gibi premium özellikler de listede yer alıyor.

    Modelin kaputu altında ihtiyaca göre değişen farklı seçenekler sunuluyor. Giriş seviyesinde 300 beygir güç ve 422 Nm tork sunan 2.5 litre dört silindirli benzinli motor yer alırken daha fazla performans isteyenleri 375 beygir güç ve 530 Nm tork sunan 3.5 litre V6 turbo motor karşılıyor. Altı silindirli motorun 48V elektrikli supercharger desteğine sahip versiyonu ise 409 beygir güç ve 549 Nm tork değerleriyle en üst sırada konumlanıyor.

    İlk olarak Genesis'in kendi evi Kore'de satışa sunulacak olan model ilerleyen süreçte kademeli olarak Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına da giriş yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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