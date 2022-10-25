Togg şimdi de Hopi ile iş birliği yaptı

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Geçen hafta Paycell, Trendyol ve Shell ile iş birliği yapan yerli otomobil şirketi Togg, şimdi de Hopi ile niyet mektubu imzaladı. Yerli otomobil sürücülerine Hopi’nin kampanyaları gösterilecek.

Navigasyonda konum bazlı kampanyalar gösterilecek

Bu iş birliği ile kullanıcılar Hopi’nin kişiye özel kampanyalarına araç içerisinden ulaşabilecek. Navigasyon üzerinden lokasyon bazlı tekliflere erişebilecek.

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İş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Hopi CEO’su Yalın Özcan, şunları söyledi:

“Togg’un perakende sektöründeki pazarlama teknolojisi iş ortağı olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Özcan, devamında şunları kaydetti: “Hopi, 14 milyonu aşkın kullanıcısı için bir alışveriş uygulaması olarak bilinmesinin yanı sıra 300’den fazla iş ortağı için de bir pazarlama teknolojileri şirketi olarak çalışıyor. Togg ekosistemine de sahip olduğumuz güçlü veri, kullanıcı ve iş ortaklıkları ağımızla dahil olacağız. Kullanıcılarımız, hiper kişiselleştirilmiş özel teklif ve kampanyaları Togg’un mobilite ekosistemi içinde görebilecekler. Ayrıca lokasyon bazlı çalışacak olan güçlü teknolojik alt yapımız sayesinde, navigasyon üzerinden kişiselleştirilmiş teklifler işaretlenerek kullanıcının eşsiz Togg deneyimine Hopi imzasını da atmış olacağız. Diğer taraftan reklam teknolojileri alanındaki yetkinliklerimizle de Togg’un yanında olduğumuzu söylemekten mutluluk duyuyorum.”

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş ise, deneyim evrenini yeni teknolojilerle genişleten Hopi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Akıllı cihazlarını tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için de iş birliklerini sürdüklerini kaydeden Karakaş, “Yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarımıza güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunmanın yöntemlerini geliştiriyoruz. Bu yolculukta bizim gibi yeni nesil teknolojileri kullanıcı deneyiminin merkezine koyan şirketlerle yaptığımız iş birlikleri çok kıymetli. Hopi ile kullanıcılarımıza benzersiz bir deneyim yaşatacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

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Togg şimdi de Hopi ile iş birliği yaptı