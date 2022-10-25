Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Togg şimdi de Hopi ile iş birliği yaptı

    Yerli otomobil Togg'a Hopi'nin kampanya özellikleri eklenmesi için anlaşma sağlandı. İş birliği ile Togg içerisinde Hopi kampanyalarına erişilebilecek.            
    2

    Togg şimdi de Hopi ile iş birliği yaptı Tam Boyutta Gör

    Geçen hafta Paycell, Trendyol ve Shell ile iş birliği yapan yerli otomobil şirketi Togg, şimdi de Hopi ile niyet mektubu imzaladı. Yerli otomobil sürücülerine Hopi’nin kampanyaları gösterilecek.

    Bu iş birliği ile kullanıcılar Hopi’nin kişiye özel kampanyalarına araç içerisinden ulaşabilecek. Navigasyon üzerinden lokasyon bazlı tekliflere erişebilecek.

    İş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Hopi CEO’su Yalın Özcan, şunları söyledi:

    “Togg’un perakende sektöründeki pazarlama teknolojisi iş ortağı olmaktan gurur duyduklarını belirtti. Özcan, devamında şunları kaydetti: “Hopi, 14 milyonu aşkın kullanıcısı için bir alışveriş uygulaması olarak bilinmesinin yanı sıra 300’den fazla iş ortağı için de bir pazarlama teknolojileri şirketi olarak çalışıyor. Togg ekosistemine de sahip olduğumuz güçlü veri, kullanıcı ve iş ortaklıkları ağımızla dahil olacağız. Kullanıcılarımız, hiper kişiselleştirilmiş özel teklif ve kampanyaları Togg’un mobilite ekosistemi içinde görebilecekler. Ayrıca lokasyon bazlı çalışacak olan güçlü teknolojik alt yapımız sayesinde, navigasyon üzerinden kişiselleştirilmiş teklifler işaretlenerek kullanıcının eşsiz Togg deneyimine Hopi imzasını da atmış olacağız. Diğer taraftan reklam teknolojileri alanındaki yetkinliklerimizle de Togg’un yanında olduğumuzu söylemekten mutluluk duyuyorum.”

    Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş ise, deneyim evrenini yeni teknolojilerle genişleten Hopi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Akıllı cihazlarını tasarlarken, ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için de iş birliklerini sürdüklerini kaydeden Karakaş, “Yeni nesil teknolojilerle kullanıcılarımıza güvenli, hızlı ve çevre dostu hizmetler sunmanın yöntemlerini geliştiriyoruz. Bu yolculukta bizim gibi yeni nesil teknolojileri kullanıcı deneyiminin merkezine koyan şirketlerle yaptığımız iş birlikleri çok kıymetli. Hopi ile kullanıcılarımıza benzersiz bir deneyim yaşatacağımıza inanıyoruz.” diye konuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız