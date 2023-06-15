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    Yeni Honda Civic Type R'ın Türkiye fiyatı açıklandı

    11’inci nesil Civic modelinin amiral gemisi olan 2023 Civic Type R Türkiye’ye geliyor. Honda’nın hot hatch segmentinin temsilcisi Civic Type R, 17 Haziran 2023 tarihinde bayilerdeki yerini alacak.
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    Yeni Honda Civic Type R'ın Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yeni Honda Civic Type R fiyatı 3 milyon 350 bin TL’lik satış fiyatına sahip olacak.  2022 yılında 25’inci yılını kutlayan Civic Type R'ın bu yıl içerisinde yaklaşık 50 adet gelmesi hedefleniyor.

    Yeni Honda Civic Type R, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Civic Type R, hem hız performansı hem de sürüş keyfinde en üst noktaya ulaşmak için oluşturulan Ultimate Sports 2.0 konsepti kapsamında geliştirildi. Honda Civic e:HEV'in çizgilerini temel alan yeni nesil Civic Type R’ın keskin sportif hatları; daha alçak ve daha geniş dış görünümü, özel tasarım Michelin Pilot Sport 4S lastikleri, 19 inçlik mat siyah hafif alaşım jantları ve onları çevreleyen şişkin çamurluk kemerleri ile tamamlanıyor.

    Honda mühendisleri tarafından önceki nesil Civic Type R'a göre sürtünme katsayısını geliştirme, daha kontrollü hava akışı sağlama, otomobilin üzerinde ve çevresinde azaltılmış basınç değişimleri için geliştirilen Hesaplamalı Akışkan Dinamiği (CFD) teknolojisi sunulan Civic Type R’ın aerodinamiği de geliştirildi. 

    Yeni Honda Civic Type R'ın Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Sade ve pürüzsüz ön tamponlarındaki özel kanallar çamurluk içindeki hava akışını optimize ederek basıncı azaltmaya odaklanırken; çamurluk kemeri önceki neslin arka kapı etrafındaki basınç dalgalanmalarını ortadan kaldırarak arka difüzör ile spoylere daha temiz bir hava akışı sağlıyor. Genişletilen alt ızgara, ön frenlere hava akışı sağlarken; önceki nesilden yüzde 10 daha geniş olması ve dikey hava girişleri ile öne çıkıyor.

    Ayrıca alt ızgara ile birlikte çalışan havalandırma kanalı alüminyum kaputta hava akışını optimize etmeye destek oluyor. Hava direncini bastırmaya yardımcı olan ve bastırma kuvvetini daha da artıran yeni difüzör ve rüzgarlık yer alırken; önceki nesline göre daha geniş ve alçak arka spoyler dikkat çekiyor. 

    Heyecan verici sürüş ile uyumlu kokpit deneyimi

    Yeni Civic Type R’ın iç tasarımı, sürüş keyfini artırmayı ve sürücünün odaklanmasını kolaylaştırmak amacıyla dizayn edildi. Ana hatlarıyla yeni Civic e:HEV'deki üst düzey konfor ve pratiklik korunurken; daha alçak oturma pozisyonu ve Civic Type R’a özgü kırmızı eklemeler de kabin içi sportif otomobil hissini artırmak üzere tasarlandı. Gelişmiş sürüş deneyimi sunulan kokpitte, sürücü daha alçakta konumlanmasına rağmen kaput üzerinde daha fazla görüş, daha az kör nokta ve daha az yansıma ile görüş alanı iyileştirildi.

    Yeni Honda Civic Type R'ın Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bilgi ve multimedya ekranı, sürücünün yola odaklanmasını sağlamak için mümkün olduğunca merkezi konumlandırılarak tüm kontroller kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirildi. Yeni Civic Type R’ın iç mekanındaki ikonik kırmızı renkleri beğeni toplarken; vites kolunun yanındaki "Sürüş Modu" bölümü ile seçilebilen Konfor, Spor, Bireysel moduna ek olarak performans odaklı sürücü ayarı ve pist kullanımı için +R modu sunuluyor. Bu mod kullanılırken Çekiş Kontrol Sistemi ve Araç Denge Yardımcısı (VSA) sistemi tamamen devre dışı bırakılabiliyor.

    Yeni nesil Type R ile sürüş deneyimini tamamen kişiselleştiren, Civic Type R için küresel çapta ilk olan yeni bir Bireysel mod kullanıma sunuluyor. Bu mod; kullanıcının ihtiyacına, tercihine ve sürüş ortamına en uygun ayarları yapılandırma olanağı tanıyor. Sürüş modlarının yanı sıra Honda mühendisleri sorunsuz bir sürüş amacıyla direksiyonda da önemli iyileştirmeler yaptı. Geri bildirimi artırılan ve gecikmesi azaltılan direksiyonun sürüş hissi geliştirilerek daha sağlam bir yapı sunuldu.

    Safkan mühendislik: Civic Type R

    Yeni Civic Type R, 2.0 litre VTEC dört silindirli turbo beslemeli motoru ile önceki nesildeki özel versiyonundan bile daha fazla güç, tork ve performans sunuyor. Otomobilin geliştirme ekibi tarafından verimliliği artırmak için turbo, yeniden tasarlanırken; turbo kanatlarının sayısı azaltılarak optimizasyon sağlandı. Gaz akışı, yüzde 13 artırılan düz egzoz sistemi sayesinde motorun verimi yükseldi ve yeni üç çıkışlı arka susturucu kullanılarak egzoz sesi de iyileştirildi.

    Yeni Honda Civic Type R'ın Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca motor kontrol sistemi de yenilenen otomobilin, hızlanma anındaki gaz tepkisi iyileştirilerek Değişken Zamanlama Kontrolü (VTC) ayarlandı. Böylece, yeni Civic Type R’da yüksek devirlerde daha yüksek performans ve düşük devirlerde daha düşük yakıt tüketimi elde edilirken; motor, sınıfının en yüksek güç-ağırlık oranı ile öne çıkıyor. Güçlenen Civic Type R motoru; 6.500 d/d’de 329 PS güç, 2.200-4.000 d/d aralığında 420 Nm tork üretiyor ve 7.000 d/d’ye kadar çıkabiliyor.

    Buna bağlı olarak yeni Civic Type R, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 5,4 saniyede tamamlıyor ve 275 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Civic Type R için özel olarak iyileştirilen altı vitesli manuel şanzıman desteği, yumuşak vites geçişleriyle sürüş keyfini artırıyor.

    Honda mühendisleri emisyon tüketim verimliliğinde de fark yaratarak bugüne kadarki en güçlü Civic Type R olmasına karşın sadece 186 gr/km CO2 emisyon ve 8,2 lt/100kms (WLTP) tüketim değerlerine ulaşmayı başardı. Bir önceki nesline göre aks mesafesi artırılan yeni Civic Type R’ın süspansiyonu ve salınımı en aza indirmek için kontrol mantığı da iyileştirildi. 

    Arka gövde rijitliğindeki yüzde 15'lik artış, viraj dengesini iyileştirirken; gövde rijitliğini geliştirmek için şasi boyunca yapısal yapıştırıcı uygulaması ile kapı açıklıkları gibi alanlarda, önceki Type R'ye kıyasla 3,8 kat daha fazla yapıştırıcı kullanıldı. Yeni Civic Type R’da alüminyum kaput önceki çelik panelden yüzde 43, reçine bagaj kapağı ise yüzde 20 daha hafif olarak kullanıldı. Ayrıca yeni modelde revize edilen fren kanalları ve yeni mekanik fren silindiri ile Brembo Fren Sistemi kullanıldı.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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