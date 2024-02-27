Honda CR-V e:FCEV tanıtıldı: Hidrojen yakıt hücresi ve batarya bir arada

Tam Boyutta Gör Honda, yeni CR-V modelinin e:FCEV versiyonunu tanıttı. Amerika'da üretilecek ilk yakıt hücreli elektrikli araç olan CR-V e:FCEV, adından da anlaşılabileceği üzere hidrojen yakıt hücresiyle batarya paketini bir araya getiriyor.

Honda CR-V e:FCEV, özellikleriyle neler sunuyor❓

Söz konusu modelde ön aks üzerindeki 174 beygir güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoru hareketi sağlıyor. 4.3 kilogram kapasiteye sahip hidrojen tankı, CR-V e:FCEV'in Amerika'daki EPA ölçümlerine göre 435 kilometre mesafe kat edebilmesini sağlıyor. Buna ek olarak sunulan 17.7 kWsa kapasiteli batarya paketi de SUV modele fazladan 47 kilometre menzil sağlıyor.

Honda CR-V e:FCEV, bazı normal şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli araçlarda bulunan çift yönlü şarj özelliğine de sahip. Araçla birlikte sunulan dönüştürücü sayesinde bataryadaki enerji ile taşınabilir klima, kamp ekipmanları ve küçük ev aletleri gibi elektronik cihazları çalıştırmak mümkün oluyor.

Tam Boyutta Gör e:FCEV'in ağırlık dağılımı diğer içten yanmalı motorlu versiyonlara göre tamamen farklı olduğu için Honda, her iki aksta da süspansiyon ayarını ona göre güncellemiş. Önde MacPherson süspansiyon kullanılan otomobilin arkasında multilink bağımsız süspansiyon görev yapıyor. Yapılan güncelleme ile içten yanmalı motorlu versiyonlara göre arka yanal sertlik yüzde 10, arka burulma direnci ise yüzde 9 oranında artmış.

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Honda CR-V e:FCEV'in dış tasarımında diğer versiyonlara göre bazı farklılıklar söz konusu. Örneğin; ön çamurluklar ve tamponda farklı gövde panelleri kullanılmış. 10 kollu tasarıma sahip 18 inç jantların da fark yarattığı modelin bagaj kapağındaki siyah bölüm de bu versiyona özel olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobilin standart özellikleri arasında ise 10.2 inç dijital gösterge, 9 inç HD dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 12 hoparlörlü Bose ses sistemi, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli klima kontrolleri, elektrikli bagaj kapağı, park sensörleri ve sürdürülebilir malzemelerden elde edilmiş döşemeler bulunuyor.

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Yeni Honda CR-V e:FCEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri