Honda CR-V e:FCEV tanıtıldı: Hidrojen yakıt hücresi ve batarya bir arada

Honda CR-V e:FCEV, özellikleriyle neler sunuyor❓
Söz konusu modelde ön aks üzerindeki 174 beygir güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoru hareketi sağlıyor. 4.3 kilogram kapasiteye sahip hidrojen tankı, CR-V e:FCEV'in Amerika'daki EPA ölçümlerine göre 435 kilometre mesafe kat edebilmesini sağlıyor. Buna ek olarak sunulan 17.7 kWsa kapasiteli batarya paketi de SUV modele fazladan 47 kilometre menzil sağlıyor.
Honda CR-V e:FCEV, bazı normal şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli araçlarda bulunan çift yönlü şarj özelliğine de sahip. Araçla birlikte sunulan dönüştürücü sayesinde bataryadaki enerji ile taşınabilir klima, kamp ekipmanları ve küçük ev aletleri gibi elektronik cihazları çalıştırmak mümkün oluyor.
Honda CR-V e:FCEV'in dış tasarımında diğer versiyonlara göre bazı farklılıklar söz konusu. Örneğin; ön çamurluklar ve tamponda farklı gövde panelleri kullanılmış. 10 kollu tasarıma sahip 18 inç jantların da fark yarattığı modelin bagaj kapağındaki siyah bölüm de bu versiyona özel olarak karşımıza çıkıyor.
Otomobilin standart özellikleri arasında ise 10.2 inç dijital gösterge, 9 inç HD dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 12 hoparlörlü Bose ses sistemi, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli klima kontrolleri, elektrikli bagaj kapağı, park sensörleri ve sürdürülebilir malzemelerden elde edilmiş döşemeler bulunuyor.
Kaynakça https://hondanews.com/en-US/honda-automobiles/releases/honda-reveals-2025-honda-cr-v-efcev-americas-first-production-plug-in-hydrogen-fuel-cell-electric-vehicle https://www.motor1.com/news/710232/2025-honda-crv-efcev-details/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.