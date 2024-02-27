Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honda CR-V e:FCEV tanıtıldı: Hidrojen yakıt hücresi ve batarya bir arada

    Amerika'da üretilen tek yakıt hücreli binek araç olarak lanse edilen yeni Honda CR-V e:FCEV, şirketin General Motors iş birliğiyle geliştirdiği ikinci nesil yakıt hücresi modülünü kullanan ilk model.
    Yeni Honda CR-V e:FCEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honda, yeni CR-V modelinin e:FCEV versiyonunu tanıttı. Amerika'da üretilecek ilk yakıt hücreli elektrikli araç olan CR-V e:FCEV, adından da anlaşılabileceği üzere hidrojen yakıt hücresiyle batarya paketini bir araya getiriyor.

    Honda CR-V e:FCEV, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Söz konusu modelde ön aks üzerindeki 174 beygir güç ve 310 Nm tork üreten elektrik motoru hareketi sağlıyor. 4.3 kilogram kapasiteye sahip hidrojen tankı, CR-V e:FCEV'in Amerika'daki EPA ölçümlerine göre 435 kilometre mesafe kat edebilmesini sağlıyor. Buna ek olarak sunulan 17.7 kWsa kapasiteli batarya paketi de SUV modele fazladan 47 kilometre menzil sağlıyor.

    Honda CR-V e:FCEV, bazı normal şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli araçlarda bulunan çift yönlü şarj özelliğine de sahip. Araçla birlikte sunulan dönüştürücü sayesinde bataryadaki enerji ile taşınabilir klima, kamp ekipmanları ve küçük ev aletleri gibi elektronik cihazları çalıştırmak mümkün oluyor.

    Yeni Honda CR-V e:FCEV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    e:FCEV'in ağırlık dağılımı diğer içten yanmalı motorlu versiyonlara göre tamamen farklı olduğu için Honda, her iki aksta da süspansiyon ayarını ona göre güncellemiş. Önde MacPherson süspansiyon kullanılan otomobilin arkasında multilink bağımsız süspansiyon görev yapıyor. Yapılan güncelleme ile içten yanmalı motorlu versiyonlara göre arka yanal sertlik yüzde 10, arka burulma direnci ise yüzde 9 oranında artmış.

    Honda CR-V e:FCEV'in dış tasarımında diğer versiyonlara göre bazı farklılıklar söz konusu. Örneğin; ön çamurluklar ve tamponda farklı gövde panelleri kullanılmış. 10 kollu tasarıma sahip 18 inç jantların da fark yarattığı modelin bagaj kapağındaki siyah bölüm de bu versiyona özel olarak karşımıza çıkıyor.

    Otomobilin standart özellikleri arasında ise 10.2 inç dijital gösterge, 9 inç HD dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, 12 hoparlörlü Bose ses sistemi, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli klima kontrolleri, elektrikli bagaj kapağı, park sensörleri ve sürdürülebilir malzemelerden elde edilmiş döşemeler bulunuyor.

    Kaynakça https://hondanews.com/en-US/honda-automobiles/releases/honda-reveals-2025-honda-cr-v-efcev-americas-first-production-plug-in-hydrogen-fuel-cell-electric-vehicle https://www.motor1.com/news/710232/2025-honda-crv-efcev-details/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aracımın üstüne kiremit düştü donmuş bira içilir mi vodafone mobil ödeme ile alışveriş yapılan siteler passat tutulan modeli hangisi evde kök diş nasıl çekilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2020 MacBook Air M1
    Apple 2020 MacBook Air M1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız