Tam Boyutta Gör Honda, yeni Civic'in ikizi gibi görünen yeni Integra sedanı 2021 yılında Çin'de tanıtmıştı. Japon üretici bu kez yeni Honda Integra'nın hatchback versiyonuyla karşımızda. GAC-Honda iştiraki tarafından üretilecek olan yeni Honda Integra Hatchback, tahmin edileceği üzere 11'inci nesil Civic'i temel alıyor.

Yeni Honda Integra Hatchback, iki farklı versiyonla satılacak. Hibrit versiyonda Atkinson çevrimli 2.0 litre motor görev yapıyor. Söz konusu motor, elektrik desteğiyle 6000 d/d'da 141 beygir güç ve 4500 d/d'da 186 Nm tork üretiyor. İkinci seçenekte ise 180 beygir güç ve 240 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli motor karşımıza çıkıyor. Şanzıman olarak da 6 ileri manuel veya CVT opsiyonu sunuluyor.

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Tasarım olarak sedan gövde tipinde olduğu gibi Civic ile büyük benzerlik söz konusu ancak bazı ufak farklılıklar mevcut. Ön tarafta farlar ve daha agresif tampon ile başlayan bu değişiklikler yan tarafta jantlar ile devam ediyor. Arkada ise dikey reflektörler ve daha sportif arka difüzör dışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Bu son değişiklik benzinli model için geçerli. Hibrit versiyonda krom egzoz çıkışları mevcut değil.

Yeni Honda Integra Hatchback için ön sipariş süreci başladı ancak fiyat henüz açıklanmadı. Yerel medyaya göre başlangıç fiyatının 129.900 yuan (361.600 TL) civarında olması ön görülüyor.

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Yeni Honda Integra Hatchback Çin'de tanıtıldı