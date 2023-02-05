Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Honda Integra Hatchback Çin'de tanıtıldı

    Büyük oranda temel aldığı 11'inci nesil Civic'e benzeyen yeni Honda Integra Hatchback, tasarımındaki ufak değişikliklerle daha sportif görünüyor. İşte detaylar:  
    Oy Ver
    Yeni Honda Integra Hatchback Çin'de tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honda, yeni Civic'in ikizi gibi görünen yeni Integra sedanı 2021 yılında Çin'de tanıtmıştı. Japon üretici bu kez yeni Honda Integra'nın hatchback versiyonuyla karşımızda. GAC-Honda iştiraki tarafından üretilecek olan yeni Honda Integra Hatchback, tahmin edileceği üzere 11'inci nesil Civic'i temel alıyor.

    Yeni Honda Integra Hatchback, iki farklı versiyonla satılacak. Hibrit versiyonda Atkinson çevrimli 2.0 litre motor görev yapıyor. Söz konusu motor, elektrik desteğiyle 6000 d/d'da 141 beygir güç ve 4500 d/d'da 186 Nm tork üretiyor. İkinci seçenekte ise 180 beygir güç ve 240 Nm tork üreten 1.5 litre turbo benzinli motor karşımıza çıkıyor. Şanzıman olarak da 6 ileri manuel veya CVT opsiyonu sunuluyor.

    Tasarım olarak sedan gövde tipinde olduğu gibi Civic ile büyük benzerlik söz konusu ancak bazı ufak farklılıklar mevcut. Ön tarafta farlar ve daha agresif tampon ile başlayan bu değişiklikler yan tarafta jantlar ile devam ediyor. Arkada ise dikey reflektörler ve daha sportif arka difüzör dışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Bu son değişiklik benzinli model için geçerli. Hibrit versiyonda krom egzoz çıkışları mevcut değil.

    Yeni Honda Integra Hatchback için ön sipariş süreci başladı ancak fiyat henüz açıklanmadı. Yerel medyaya göre başlangıç fiyatının 129.900 yuan (361.600 TL) civarında olması ön görülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız