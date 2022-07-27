Elektrikli Honda Prologue SUV'un tasarımına ilişkin yeni bir video paylaşıldı

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Honda, yeni %100 elektrikli SUV modeli Prologue'un tasarımı hakkında ipuçları veren bir video paylaştı. Japon üreticinin Kaliforniya'daki tasarım stüdyosunda çekilen video, elektrikli modelin tasarımını büyük oranda açığa çıkarıyor.

2024 Honda Prologue'un gövde tasarımına baktığımızda yüksek omuz çizgisine ve sportif bir silüete sahip olduğunu görüyoruz. Ön bölümdeki ince LED aydınlatmalar siyah bir panelle birbirine bağlanıyor. Tamponda ise geniş bir merkez havalandırma ile kenarlardaki dikey hava girişlerinden oluşan sade bir tasarım söz konusu.

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Stüdyoda oluşturulan kil model üzerinde gizli kapı kolları yerine geleneksel parçalara yer verildiğini görmekteyiz. Bu durum ilerleyen süreçte değişir mi bilinmez fakat daha önceki ipucu görsellerinde de bu şekilde olduğu için değişme ihtimali düşük. Bunun dışında altı kollu tasarıma sahip çift renkli jantlar da ipucu görselindekine uygun tasarlanmış. Siyah plastik eklentiler ve ince stoplar da diğer tasarım unsurları arasında.

Teknik detaylar için henüz erken fakat elektrikli SUV'un Honda-General Motors iş birliğiyle ortaya çıkan bir ürün olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda Prologue'un altyapısını GM'nin Ultium platformu oluşturacak. Söz konusu platforma sahip araçların çoğu 400V Ultium bataryalar ile donatılırken 200 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine de imkan tanınıyor. Honda Prologue'da nasıl özellikler olacak bekleyip göreceğiz.

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Yeni Honda Prologue'un tasarımıyla ilgili bir video paylaşıldı