Güneş panelleriyle kaplı elektrikli araç Sion üretime hazır

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Sono Motors, 2016'dan bu yana prototip formunda geliştirilen güneş panelli Sion'un üretime hazır olduğu belirtilen son halini paylaştı. Münih merkezli şirket ayrıca otobüsler için de emisyonları azaltmaya yönelik yeni güneş paneli kitini tanıttı.

Gövdesinin neredeyse tamamı güneş panelleriyle kaplı olan Sion, son aşamada eski prototiplere göre biraz daha köşeli bir tasarıma bürünmüş. Ayrıca ön ve arka aydınlatmaların yenilendiği modelde şarj girişi, tampondaki merkez havalandırma, kapı kolları, yan aynalar ve arka difüzör de değiştirilmiş.

Sion'un iç mekanı da güncellenmiş fakat bu alandaki değişimi görmek biraz daha zor. Şirketin iddiasına göre artık yolcular için daha fazla alan sunuluyor. Buna ek olarak yeni koltuklar ve fazladan depolama alanlarıyla da donatılan yaşam alanında direksiyon simidi, orta konsoldaki kontroller ve ekranların da yenilenmiş olduğu belirtiliyor. Konsoldaki yosun benzeri detaylara sahip panel de varlığını sürdürüyor.

Sono Sion teknik özellikleri

Sion'un gövdesine entegre edilen güneş panelleri toplamda 456 hücreden oluşuyor. Öncekine göre daha büyük olan 54 kWsa'lik lityum demir fosfat batarya (eski halinde 35 kWsa) otomobilin 305 kilometre sürüş menziline sahip olmasını sağlıyor. Şirketin iddiasına göre güneşten elde edilen enerji Sion'a haftada 112 ila 245 km arasında fazladan menzil sağlıyor.

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Sono Motors ayrıca, Alman metropol bölgelerindeki sürücülerin Sion'larını aynı segmentte benzer pil kapasitesine sahip geleneksel bir elektrikli araçtan dört kata kadar daha az şarj edeceklerini öne sürüyor.

Şarj konusundaki detaylara baktığımızda 11 kW AC ve 75 kW DC şarj desteği karşımıza çıkıyor. Sion'da elektronik cihazlara ve diğer elektrikli araçlara enerji vermeyi sağlayan iki yönlü şarj teknolojisi de mevcut fakat sadece 11 kW çıkışa sahip. Güç ve tork değerleri konusunda herhangi bir değişiklik açıklanmamış. Dolayısıyla 161 hp güç ve 270 Nm tork sağlayan tek elektrik motor düzeniyle yola devam edildiğini düşünebiliriz.

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Sion ile ilgili bir sonraki aşama prototiplerin üretilerek ABD ve Avrupa'da çeşitli onay testlerinden geçirilmesi olacak. Homologasyon, çarpışma testleri, farklı iklimlerde uygulanan testler, güneş paneli optimizasyonu ve sürüş dinamikleri gibi pek çok testten geçirilecek olan araçla ilgili 2023'ün ikinci yarısında seri üretim hedefleniyor.

Sono Sion, Finlandiya'da üretilecek. Yedi yılda 257 bin araç üretilmesi planlanıyor. Sono Motors, araç için şimdiye kadar 20 bine yakın sipariş almış. Sion için hedeflenen satış fiyatı 25 bin dolar civarında.

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Güneş panelleriyle kaplı elektrikli araç Sion üretime hazır