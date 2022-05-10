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Çin'de satılacak olan Honda ZR-V

Japon otomotiv devi Honda, Avrupa'daki ürün gamını yeni ZR-V SUV ile genişletecek. 2023'te C-SUV olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan model, HR-V ve CR-V modelleri arasında konumlanacak.

Şimdilik aracın ismi dışında çok bir bilgi yok. Ancak 2023 Honda ZR-V'nin e:HEV isimli tam hibrit teknolojisini kullanacağını biliyoruz. Söz konusu sistem HR-V üzerinde 1.5 DOHC i-VTEC benzinli ünite ve iki elektrik motorundan güç alıyor. Bu sayede toplamda 131 ps güç ve 253 Nm tork üretiliyor. Yeni ZR-V'de bu değerlerin nasıl olacağını ilerleyen süreçte göreceğiz.

Öte yandan Honda, yeni ZR-V'yi Çin pazarı için de duyurdu. Bu duyuruda farklı olarak C-SUV'un tasarımı da yer aldı. Daha önceki ipuçlarından yola çıkarak Avrupa'da satılacak 2023 Honda ZR-V'nin de yüksek ihtimalle aynı olacağını söylemek mümkün. Çin'de satılacak model 1.5 litre benzinli üniteye sahip olacak ve Guangqi Honda iştiraki tarafından Çin'de üretilecek.

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Bu gövde tasarımı aslında bizlere yabancı değil. Zira sadece ABD'de satılacak olan yeni Honda HR-V de neredeyse aynı tasarımla karşımıza çıkmıştı. Görünen o ki Japon üretici bu gövde tasarımını küçük değişiklikler ile birlikte ABD'de HR-V, Çin ve Avrupa'da ZR-V ismiyle kullanacak. İç mekan konusunda ise henüz bir paylaşım yok.

2023 Honda ZR-V ile ilgili detayları ilerleyen aylarda öğreneceğiz. Honda bunun yanı sıra yeni nesil CR-V ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen yeni CR-V de hibrit seçeneğe sahip olacak. Böylece Honda'nın Avrupa'daki ürün gamında hibrit seçeneğe sahip olmayan tek model Civic Type R olacak.

Aşağıdaki galeride Honda ZR-V'nin Çin versiyonunu inceleyebilirsiniz. Şimdilik sadece gövde tasarımı paylaşıldı.

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Yeni Honda ZR-V duyuruldu: Avrupa için C segment SUV