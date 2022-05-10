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    Yeni Honda ZR-V duyuruldu: Avrupa için C segment SUV

    Honda, 2023'te Avrupa'da satışa sunacağı yeni hibrit SUV'un isminin ZR-V olacağını açıkladı. 2023 Honda ZR-V, C-SUV olarak HR-V ve CR-V modelleri arasında konumlandırılacak.
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    Yeni Honda ZR-V duyuruldu: Avrupa için C segment SUV
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    Çin'de satılacak olan Honda ZR-V

    Japon otomotiv devi Honda, Avrupa'daki ürün gamını yeni ZR-V SUV ile genişletecek. 2023'te C-SUV olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan model, HR-V ve CR-V modelleri arasında konumlanacak.

    Şimdilik aracın ismi dışında çok bir bilgi yok. Ancak 2023 Honda ZR-V'nin e:HEV isimli tam hibrit teknolojisini kullanacağını biliyoruz. Söz konusu sistem HR-V üzerinde 1.5 DOHC i-VTEC benzinli ünite ve iki elektrik motorundan güç alıyor. Bu sayede toplamda 131 ps güç ve 253 Nm tork üretiliyor. Yeni ZR-V'de bu değerlerin nasıl olacağını ilerleyen süreçte göreceğiz.

    Öte yandan Honda, yeni ZR-V'yi Çin pazarı için de duyurdu. Bu duyuruda farklı olarak C-SUV'un tasarımı da yer aldı. Daha önceki ipuçlarından yola çıkarak Avrupa'da satılacak 2023 Honda ZR-V'nin de yüksek ihtimalle aynı olacağını söylemek mümkün. Çin'de satılacak model 1.5 litre benzinli üniteye sahip olacak ve Guangqi Honda iştiraki tarafından Çin'de üretilecek.

    Bu gövde tasarımı aslında bizlere yabancı değil. Zira sadece ABD'de satılacak olan yeni Honda HR-V de neredeyse aynı tasarımla karşımıza çıkmıştı. Görünen o ki Japon üretici bu gövde tasarımını küçük değişiklikler ile birlikte ABD'de HR-V, Çin ve Avrupa'da ZR-V ismiyle kullanacak. İç mekan konusunda ise henüz bir paylaşım yok.

    2023 Honda ZR-V ile ilgili detayları ilerleyen aylarda öğreneceğiz. Honda bunun yanı sıra yeni nesil CR-V ile ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen yeni CR-V de hibrit seçeneğe sahip olacak. Böylece Honda'nın Avrupa'daki ürün gamında hibrit seçeneğe sahip olmayan tek model Civic Type R olacak.

    Aşağıdaki galeride Honda ZR-V'nin Çin versiyonunu inceleyebilirsiniz. Şimdilik sadece gövde tasarımı paylaşıldı.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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