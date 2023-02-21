Yeni Honda ZR-V e:HEV Çin'de satışa sunuldu: İşte tasarımı ve özellikleri

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Honda ZR-V e:HEV, tasarım olarak Kuzey Amerika pazarında HR-V olarak satılan modeli temel alıyor. Ön tarafta kafes görünümlü sekizgen panjuruyla dikkat çeken modelde ince LED farlar, siyah alüminyum alaşımlı jantlar ve siyah yan ayna kapakları dikkat çekiyor. Arkada ise spoyler ve egzoz çıkışlarıyla daha sportif bir görüntü hakim.

Honda ZR-V e:HEV, özellikleriyle neler sunuyor❓

Çin'de GAC-Honda iştiraki tarafından üretilen yeni Honda ZR-V e:HEV; 4568 mm uzunluğa, 1840 mm genişliğe, 1611 mm yüksekliğe ve 2655 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, Türkiye'de satılan yeni HR-V ile kıyaslandığında her açıdan biraz daha büyük bir otomobil olduğunu söylemek mümkün.

Honda ZR-V e:HEV'in iç mekânında artık aşina olduğumuz bir tasarım karşımıza çıkıyor. Yeni Civic ile başlayan bu tasarımda üç kollu direksiyon simidi, 10.2 inç dijital gösterge paneli, merkezde 10.1 inç dokunmatik tablet ekran, head-up display, petek desenli havalandırma ızgaraları, yuvarlak düğmelere sahip klima kontrolleri ve yeni vites seçiciye sahip orta konsol gibi detaylar dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Ekranların Honda Connect 3.0 sistemiyle yönetildiği otomobilde 12 hoparlörlü Bose ses sistemi görev yapıyor. Güvenlik tarafında ise 8 ultrasonik sensör ve 2 radar tarafından beslenen adaptif hız sabitleyici ve kör nokta uyarı sistemi gibi sürüş asistan teknolojileri karşımıza çıkıyor. Ayrıca, ön taraftaki geniş açılı kamera sayesinde dönüş esnasında karşıdan gelen araçları algılayan bir sistem de mevcut.

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Kablosuz cep telefonu şarjı ve havalandırmalı/hafızalı koltukların da donanım listesinde yer aldığı Honda ZR-V e:HEV'de Japon üreticinin dördüncü nesil i-MMD hibrit sistemi görev yapıyor. Bu sistemde 135 kW güç ve 315 Nm tork sunan iki elektrik motoru, lityum iyon batarya ve 2.0 litre atmosferik motor görev yapıyor. Toplamda 149 kW (200 hp) güç üreten sistem, e-CVT ile kombine edilmiş.

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