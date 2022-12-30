Yeni Honor 80 Pro'nun render görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı

Yeni Honor 80 Pro neler sunacak?
Bildirilenlere göre yeni Honor 80 Pro, altında bir parmak izi tarayıcı bulunan 6.67 inç boyutlarında Full HD+, 120Hz OLED ekran ile gelecek. Sızdırılan görüntüler, yaklaşan cihazın plastik bir orta çerçeve ve 7,2 mm kalınlığa sahip olacağını gösteriyor.
Honor 80 Pro, kaputun altında Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 66W hızlı şarj destekli 4.800mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile donatılacak. Yeni akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ve fiyat etiketi şimdilik bilinmiyor. Ancak sızıntılar, yalnızca çevrimdışı pazar için mevcut olacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d