Yeni Honor 80 Pro'nun render görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden Honor, geçtiğimiz Kasım ayında Honor 80, Honor 80 SE ve kavisli ekranlı Honor 80 Pro modellerini tanıttı. Şirket şimdi de, Honor 80 Pro'nun düz ekranlı bir sürümünü piyasaya sürecek. Bugün yaklaşan akıllı telefonun render görüntüleri ve teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Yeni Honor 80 Pro neler sunacak?

Bildirilenlere göre yeni Honor 80 Pro, altında bir parmak izi tarayıcı bulunan 6.67 inç boyutlarında Full HD+, 120Hz OLED ekran ile gelecek. Sızdırılan görüntüler, yaklaşan cihazın plastik bir orta çerçeve ve 7,2 mm kalınlığa sahip olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Buna ek olarak ortalanmış selfie ve arkada üçlü bir kamera tasarımına sahip olan Honor 80 Pro, f/1.8 160 MP ana kamera, 8MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kameralar ile karşımıza çıkacak.

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Honor 80 Pro, kaputun altında Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci, 66W hızlı şarj destekli 4.800mAh pil ve Android 13 işletim sistemi ile donatılacak. Yeni akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ve fiyat etiketi şimdilik bilinmiyor. Ancak sızıntılar, yalnızca çevrimdışı pazar için mevcut olacağını söylüyor.

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