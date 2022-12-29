Qualcomm, Apple'ı tahtından edebilir: Yeni işlemciler yolda!

Tam Boyutta Gör Bu yılın başlarında Galaxy Book 2 Pro 360 dizüstü bilgisayarlarını piyasaya süren Samsung, dün sürpriz bir haber ile seriye Snapdragon 8cx Gen 3 yonga işlemcili bir model daha ekleyeceğini duyurdu. Ancak şirketin planları bu kadarla sınırlı olmayabilir. Bugün Qualcomm ve Nuvia’nın imzasını taşıyan 12 çekirdekli bir Snapdragon işlemci gün yüzüne çıktı.

20 saatten fazla pil süreleri sunabilir

Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz ay düzenlenen Snapdragon Zirvesi etkinliğinde Qualcomm, masaüstü PCler ve dizüstü bilgisayarlar gibi daha güçlü cihazları hedefleyen Oryon işlemci markasını duyurdu. Bugün WinFuture ise, serideki ilk işlemcinin detaylarına ulaşmayı başardı. Bildirilenlere göre kod adı ''Hamoa'' olan bu yeni işlemci, sekiz yüksek performans ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan 12 çekirdekli bir tasarıma sahip olacak.

Qualcomm’un Hamoa yonga setinin SC8380X ve SC8380XP model numaralı iki versiyonunu test ettiği bildiriliyor. Model numaralarına göre yeni işlemciler, SC8280 kod adlı Snapdragon 8cx Gen 3 yonga setinin halefi olacak. Buna ek olarak UFS 4.0 depolama ve 10Gbps kadar indirme hızları sunan Snapdragon X65 5G modem ile donatılacak.

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Ayrıca yeni yonga setinin 3nm işlem teknolojisi kullanılarak üretildiği belirtiliyor. Bu durum bizlere çok daha yüksek performans ve güç verimliliği sunacağını gösteriyor. En nihayetinde, Windows dizüstü bilgisayarlarda MacBook Air benzeri 20 saatten fazla pil sürelerine bakıyor olabiliriz. Samsung’un planlarını düşünürsek, yeni Oryon işlemcili Galaxy Book modelleri, gelecek yılın sonuna doğru piyasaya sürebilir.

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