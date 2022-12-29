Qualcomm, Apple'ı tahtından edebilir: Yeni işlemciler yolda!

20 saatten fazla pil süreleri sunabilir
Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz ay düzenlenen Snapdragon Zirvesi etkinliğinde Qualcomm, masaüstü PCler ve dizüstü bilgisayarlar gibi daha güçlü cihazları hedefleyen Oryon işlemci markasını duyurdu. Bugün WinFuture ise, serideki ilk işlemcinin detaylarına ulaşmayı başardı. Bildirilenlere göre kod adı ''Hamoa'' olan bu yeni işlemci, sekiz yüksek performans ve dört verimlilik çekirdeğinden oluşan 12 çekirdekli bir tasarıma sahip olacak.
Qualcomm’un Hamoa yonga setinin SC8380X ve SC8380XP model numaralı iki versiyonunu test ettiği bildiriliyor. Model numaralarına göre yeni işlemciler, SC8280 kod adlı Snapdragon 8cx Gen 3 yonga setinin halefi olacak. Buna ek olarak UFS 4.0 depolama ve 10Gbps kadar indirme hızları sunan Snapdragon X65 5G modem ile donatılacak.
Ayrıca yeni yonga setinin 3nm işlem teknolojisi kullanılarak üretildiği belirtiliyor. Bu durum bizlere çok daha yüksek performans ve güç verimliliği sunacağını gösteriyor. En nihayetinde, Windows dizüstü bilgisayarlarda MacBook Air benzeri 20 saatten fazla pil sürelerine bakıyor olabiliriz. Samsung’un planlarını düşünürsek, yeni Oryon işlemcili Galaxy Book modelleri, gelecek yılın sonuna doğru piyasaya sürebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d