Uygun maliyetli ve pratik Yeni HP LaserJet Tank Yazıcı serisi

Küçük işletmeler için yazıcı seçimi yapılırken baskı maliyetinin düşük olması, kolay kullanılabilmesi ve uzun süre dolum yapmadan kullanılabilmesi kriterleri başta geliyor. Yeni HP LaserJet Tank yazıcılar bu kriterlere uygun olarak geliştirilmiş. HP LaserJet Tank modellerinde toner doldurulabilen tank sistemi mevcut. Kartuşsuz yapısı sayesinde maliyeti azaltırken verimliliği de artırması ile öne çıkıyor. HP LaserJet Tank, kutusundan tankı tam dolu halde çıkıyor. Tam dolu tankla 5.000 sayfaya kadar baskı alabiliyor. Örneğin ayda 500 sayfa baskı alan bir küçük işletmede, 10 ay boyunca toner bitmeden ve toner dolumu yapmadan baskı alabileceksiniz.

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HP LaserJet Tank modellerinin tankını doldurmak oldukça kolay ve pratik. Sıradan tonerli yazıcılarda toneri çıkartıp yerine yüksek maliyetler ile orjinal yenisini takarken, ve hatta maliyeti sebebiyle birçok kullanıcı orijinal almayıp, yazıcısını ve kullanım güvenliğini tehlikeye atarak, boşalan toner kartuşunu doldurmaya götürürken, HP LaserJet Tank Yazıcı modellerinde, kartuş olmadığı için, çok uygun fiyatlarla satın alabileceğiniz yedek toner dolum kitiyle toner tankını kendiniz doldurabilirsiniz. Sadece HP LaserJet Tank Yazıcılar için üretilen Orijinal HP Yedek Tonerleri, veya bir deyişle Toner Dolum Kitleri, 2.500 sayfalık (154A kodlu) ve 5.000 sayfalık (154X kodlu) iki farklı seçenekle sunuluyor. Tüp şeklindeki bu kitler, kolay dolum için özel bir ağız yapısına sahip. Tankın dolum kısmına yerleştirilip sadece 15 saniye dolum yapılıyor. Etraf toz olmadan, elinizi dahi kirletmeden dolum yapıp, işinize ara vermeden çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Tankın kolaylıkla doldurulabiliyor olması işleri çok kolaylaştırıyor. Yeni bir toner alma ve biten toner kartuşunu değiştirme veya boş kartuşu dışarıda orijinal olmayan tonerlerle doldurma gibi dertlerden kurtarıyor. Kullanıcısına hem paradan, hem zamandan tasarruf sağlıyor.

Geleneksel tonerli yazıcılara kıyasla baskı maliyeti düşük

Toner doldurma derdinden kurtarmasının yanı sıra ekonomik avantajına da dikkat çekmemiz gerek. HP dolum kitlerinin fiyatları, orijinal toner fiyatlarına göre epey uygun. Normalde 1.000 sayfalık orijinal tonere ödeyeceğiniz fiyatın çok daha altında bir fiyata 5.000 sayfalık HP dolum kiti alabilmek mümkün. Boşalan toner kartuşunuzu, dışarıda bir dolumcuya doldurarak kullanıyorsanız, baskı kalitesinden ve yazıcı sağlığından feragat ediyorsunuz. HP LaserJet Tank Yazıcı modellerinde ise dışarda toner dolumcuya giderek zaman ve para kaybetmenize gerek yok çünkü zaten orijinal toner dolum kitiyle, çok düşük maliyetle baskı alacak, baskı kalitesini koruyacak ve yazıcınızı ömrünü uzatmış olacaksınız.

HP LaserJet Tank Yazıcınızın toneri bittiğinde satın alacağınız Toner Dolum kitlerinin alışılagelmiş tonerlere göre çok daha uygun fiyatta satılması ve baskı kapasitelerinin daha fazla olması, geleneksel yazıcılara kıysala hem paradan, hem zamandan tasarruf yapmanızı sağlıyor. Hatta nekadar tasarruf sağlayabileceğinizi kendi ihtiyaçlarınızı girerek rakam olarak görebileceğiniz çok güzel bir de uygulama hazırlayıp WEB sitelerine eklemişler; HP Tasarruf Hesaplayıcısı’na HP LaserJet Tank WEB sitesinden ulaşabilir, baskı alma ihtiyaçlarınızı sisteme girerek, size özel olarak kullandığınız yazıcıya oranla ne kadar tasarruf edeceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz.

Yazıcı kullanım ve baskı maliyetlerini incelerken sadece satın alırken vereceğiniz parayı (ürün fiyatını) düşünmek ve alternatifler ile karşılaştırmak, maliyeti açısından en doğru yazıcıyı almanız konusunda yanlış karar vermenize neden olabilir. Çünkü yazıcının kendisinin maliyeti dışında, baskı alabilmek için ihtiyaç duyacağınız toner maliyeti burada asıl maliyet kalemini olşuturuyor ve sürekli bir gider olarak karşınıza çıkıyor. Önemli olan size, sürekli oluşacak bu toner giderinden tasarruf sağlatacak yazıcıyı bulabilmek! İşte tam bu noktada HP LaserJet Tank yardımınıza yetişiyor!

Cebinizden çıkacak ilk değer, önce yazıcıyı satın almak için harcayacağınız tutar. Yazıcıyı satın alırken harcanan paranın dışında, sonrasında ihtiyaç duyacağınız toner maliyetleri de düşünüldüğünde HP LaserJet Tank Yazıcı çok daha makul ve tasarruflu bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. İlk satın alım maliyetinin üzerine, belirli bir zaman içerisinde ihtiyaç duyacağınız toner miktarını ve bunun maliyetini hesaplayıp size karşılaştırmalı olarak sunarak, paradan ne kadar tasarruf edebileceğinizi gösterebilecek kadar Yeni Toner Tanklı Lazer Yazıcı Ürün Serisine güvenen HP, bu olanağı kullanıcılarına sağlamak için harika bir uygulama geliştirmiş. HP Tasarruf Hesaplayacısı! HP'nin sitesindeki Tasarruf Hesaplayıcı aracını sayesinde mevcut veya eski HP lazer yazıcınıza göre bir, iki ve üç yıllık dönemler içerisinde ne kadar para tasarrufu yapabileceğinizi görebilirsiniz.

Yeni HP LaserJet Tank Yazıcı serisinin fiyatını ve baskı maliyetini hesapladığımızda bu yazıcıların ayda 500 sayfa ile 5.000 sayfa arasında sadece siyah beyaz baskı alan işletmeler ve home ofis çalışanlar için ideal olduğunu söyleyebiliriz. Düşük maliyeti ve kullanım kolaylığı sayesinde genellikle siyah renk baskı ihtiyacı duyan emlak acenteleri, sigorta acenteleri, muhasebeciler, seyahat acenteleri ve bayiler gibi işletmelerde avantaj sağlayabilir. Siyah renk olarak belirttik çünkü HP Laserjet tank yazıcı serisi tek renkli (siyah) baskı alıyor.

Bu Yazıcının Farkını Toneriniz Bittiğinde Anlayacaksınız!

Yazıcınızın toneri bittiğinde piyasadan kolaylıkla temin edebileceğiniz Orijinal HP Toner Yedek Dolum Kitleri ile dolum yapabilirsiniz. Bu noktada alışılagelmiş tonerlere göre çok daha uygun fiyatlı bir ürünle karşılaşacaksınız. Toner dolumunda geleneksel yazıcılar için harcayacağınızın paradan çok çok daha uygun fiyatlarla dolum yapmanız mümkün olacak. HP’nin dolum için kullandığı yöntem çevreye duyarlı olmasıyla da dikkat çekiyor. HP Toner Yedek Dolum Kitleri üretilirken yüzde 90’a kadar daha az plastik kullanılyor, bu durumda kullanıcılar çok daha fazla plastik atığı oluşturmuş oluyor; kısaca çevre için çok daha az atık oluşması sağlanıyor. Yazıcıya toneri doldurmak da geleneksel yazıcılara göre çok daha kolay. Sadece 15 saniyede eliniz dahi kirlenmeden dolum yapabiliyorsunuz

Seride 6 farklı model bulunuyor

Yeni HP Laserjet Tank Yazıcı serisinde 6 farklı model yer alıyor. HP LaserJet Tank 2602sdw, serinin en üst modeli. Diğer modeller ise HP LaserJet Tank 1502w, 2502dw, MFP 1602w, MFP 2602dn ve MFP 2602sdn. HP’nin LaserJet Tank Web sitesinde, yazıcıların özellikleri tablo halinde detaylı bir şekilde listelenmiş. Ofisinizin ihtiyacınıza göre bu modeller içerisinden seçim yapabilirsiniz.

Serinin en üst modeli MFP 2602sdw’de baskı, tarama ve kopyalama özelliği mevcut. (Bu arada belirtmekte fayda var. MFP, Multi-Function-Printerın kısaltması, kısaca Çok Fonksiyonlu Yazıcıyı ifade ediyor ve MFP’ler ile sadece baskı alınmıyor aynı zamanda kopyalama ve tarama işlemleri de yapılabliyor.)

Otomatik çift taraflı baskı, çift taraflı tarama ve çift taraflı kopyalama özelliği sunuyor. Dakikada 22 sayfa A4 baskı hızına sahip. Wi-Fi ve Ethernet üzerinden kontrol edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Serideki tüm modellerde HP Smart Tank Mobil Uygulama desteği mevcut. Uygulama ile her yerden baskı alabilir, telefon kamerasıyla tarama yapabilir ve toner kapasitesini görebilirsiniz. Toner kapasitesini dilerseniz yazıcı üstündeki LED ekrandan görebilmek de mümkün. Işık yarıya indiğinde 2.500 baskı kapasitesi kaldığını ifade ediyor. Toner bitmeye yaklaştığında ise en alt seviyedeki ışık yanıyor.

Piyasadaki pek çok yazıcı, zaman zaman yaşanan yazılımsal veya fiziksel hatalarla bize vakit kaybettirebiliyor. Kritik anlarda iş yetiştirirken baskı almanızı engelliyor. HP’nin bu serisinde sürpriz hatalarla karşılaşmayacaksınız. Ayrıca güvenli baskı için HP Wolf Essential Security teknolojisiyle geliyor. Bu teknoloji sayesinde şifreler, fotoğraflar, taramalar ve baskılar başkalarına karşı korunabiliyor. Yazıcınızın ürün yazılımı her zaman en yeni versiyonla güncellendiğinden uçtan uca güvenlik sayesinde yeni zararlı yazılımlarından bir adım önde olmak mümkün oluyor. Bu sayede kritik belgelerinizi ve bilgilerinizi, ağınıza yapılacak saldırılardan koruyabilirsiniz.

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HP LaserJet Tank Yazıcıları 2 yıl garanti süresi ile geliyor ancak satın aldıktan sonra hp.com.tr/3YilGaranti adresinden kayıt yaptırarak cihazınızın garanti süresini 3 yıla uzatabiliyorsunuz. Özetlemek gerekirse Yeni HP LaserJet Tank Yazıcı serisiyle uygun fiyata baskı alacak, kolay bir şekilde toner dolduracak ve kolay kullanım özelliklerinden faydalanacaksınız. Tek yazıcı ile işiniz aksamadan kesintisiz çıktı alabileceksiniz. HP LaserJet Tank Yazıcı serisi; küçük işletmelerde, home ofislerde ve nispeten az baskı alan orta ölçekli işletmelerde büyük avantaj sağlayabilir.

Özetlemek gerekirse Yeni HP LaserJet Tank Yazıcı serisiyle uygun fiyata baskı alacak, kolay bir şekilde toner dolduracak ve kolay kullanım özelliklerinden faydalanacaksınız. Tek yazıcı ile işiniz aksamadan kesintisiz çıktı alabileceksiniz. HP LaserJet Tank Yazıcı serisi; küçük işletmelerde, home ofislerde ve nispeten az baskı alan orta ölçekli işletmelerde büyük avantaj sağlayabilir.

HP LaserJet Tank Yazıcı Serisi modellerini inceleyin!

Son olarak hatırlatmakta fayda var. HP nin online satış platformu HPStore.com yayın hayatına başladı.

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