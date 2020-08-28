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    Yeni Hyundai i20, İzmit'te üretim bandına çıktı

    Düzenlenen törende, İzmit'teki fabrikanın dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacağı ve üretilen araçların yüzde 90'ının ihraç edileceği ifade edildi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai i20, İzmit'te üretim bandına çıktı

    Hyundai Assan, yılın ikinci ayında resmi olarak tanıtılan yeni i20’nin üretimine başladı. Bugün düzenlenen Hyundai i20 Seri Üretim Töreni’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

    Varank, Hyundai Assan’ın Kovid-19 salgınına rağmen 110 milyon euro yatırımla İzmit fabrikasında üretim bandına çıkardığı yeni Hyundai i20 modelinden yılda 100 bin adet üretileceğini ve bunun dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayacağını belirtti. Üretimin yüzde 90’ının ihraç edileceğini vurgulayan Varank, üretilen i20 modellerinin yerlilik oranının da yüzde 60’ın üzerinde olduğunu söyledi.

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    Bakan sözlerini “2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz. Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi Batarya Üretim Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde sürdürdü.

    Düzenlenen törende, Hyundai Assan’ın i10 ve i20 modellerinin ardından Türkiye’de üreteceği 3. model olacak yeni B-SUV da gündeme geldi. Buna göre, söz konusu model i20 platformunda üretilecek fakat tamamen farklı bir araç olacak. Yeni i20’nin bu yılın son çeyreğinde, B-SUV modelinin ise 2021’in ilk çeyreği sona ermeden satışa sunulması planlanıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 1 sa. en beğenilen
    Gayet şık olmuş. Beğenmeyenler b segment araçtan ne bekliyorlar merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    gently weeps (kaan tuncel) 1 sa.
    Arabanın içi multimedya takılmış Tofaş'lara benziyor.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elenya 47 dk. yeni yorumcu
    Abartmayın. O kadar da kötü değil.
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    ali_0017 (Can Aldemir) 55 dk.
    arka tasarımı ben de beğenmedim ama geri kalan yerlerine söyleyecek bir şey yok. hele iç mekan tasarımı benim hoşuma gitti.
    Yanıtla +1
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    talhadogdu 1 sa.
    O arka tasarım nedir öyle, şu arabayı tasarladıktan sonra hiç mi dönüp bi alıcı gözle bakmamışlar?
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    sanatairum (B Ç) 1 sa.
    2020 Leon ile Skoda Scala üst üste koy sonra da küçült bu araba oluyor galiba.
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    ezicioyuncu (Bora ) 1 sa.
    208 ve clio ya bakınca sanki onlarla ayni sinifta değilmiş gibi geliyor. Hyundai'in yillardir tasarim dilinden zerre keyif almiyordum şu sıralar begendigim tek modeli 2021 elantra n line.
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    Şıh Hazretleri (- -) 1 sa.
    Ön göğüs buram buram dandik plastik kokuyor
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    kizashi (vedat bora) 1 sa.
    Göstergeler güzel olmuş
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    30 kupona alınmadı bu vatan (baybars ) 1 sa.
    Sayın varank bakan mı? Yoksa hyundai ceo su mu? Anlamadım ki!
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    deoks 1 sa. en beğenilen
    Gayet şık olmuş. Beğenmeyenler b segment araçtan ne bekliyorlar merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    CWaRRioR 1 sa. deoks
    Corsa, Polo, 208, Ibiza, hatta Clio... B segmentte güzel görünümlü o kadar araç var ki... Ama bu araç onlardan değil bana göre. Depo kapağının durduğu yer mi desem, bagaj kısmının komple çirkinliği mi desem... On ızgara bile bu araca olmamış bence.



    Tabi zevk meselesidir ama görünüm olarak çok daha iyileri mevcut bence.
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    gently weeps (kaan tuncel) 1 sa.
    Arabanın içi multimedya takılmış Tofaş'lara benziyor.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    ahmet3976 (ahmet .) 1 sa. gently weeps
    Aynen kardeşim hele dış tasarım eski kasa şahin bildiğin.
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    986 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, yeni i20 ve
    7 etiket daha hyundai assan hyundai izmit 2020 hyundai i20 yeni i20 ne zaman satılacak Türkiye Haberleri Otomobil Bilim ve Teknoloji
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