Yeni Hyundai i20, İzmit'te üretim bandına çıktı

Hyundai Assan, yılın ikinci ayında resmi olarak tanıtılan yeni i20’nin üretimine başladı. Bugün düzenlenen Hyundai i20 Seri Üretim Töreni’ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

Varank, Hyundai Assan’ın Kovid-19 salgınına rağmen 110 milyon euro yatırımla İzmit fabrikasında üretim bandına çıkardığı yeni Hyundai i20 modelinden yılda 100 bin adet üretileceğini ve bunun dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayacağını belirtti. Üretimin yüzde 90’ının ihraç edileceğini vurgulayan Varank, üretilen i20 modellerinin yerlilik oranının da yüzde 60’ın üzerinde olduğunu söyledi.

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Bakan sözlerini “2030'da elektrikli, bağlantılı, otonom hafif ve ağır ticari araçlar üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz. Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi Batarya Üretim Merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde sürdürdü.

Düzenlenen törende, Hyundai Assan’ın i10 ve i20 modellerinin ardından Türkiye’de üreteceği 3. model olacak yeni B-SUV da gündeme geldi. Buna göre, söz konusu model i20 platformunda üretilecek fakat tamamen farklı bir araç olacak. Yeni i20’nin bu yılın son çeyreğinde, B-SUV modelinin ise 2021’in ilk çeyreği sona ermeden satışa sunulması planlanıyor.

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