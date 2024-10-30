Yeni Hyundai IONIQ 9'un çizimleri paylaşıldı

Daha önce IONIQ 7 olarak bilinen IONIQ 9’un model adındaki ‘9’ rakamı, Hyundai’nin IONIQ serisindeki büyük araç sınıfını sembolize ediyor. Bununla beraber, Hyundai’nin büyük elektrikli SUV segmentine ilk adımını temsil eden IONIQ 9, kardeşleri IONIQ 5 ve IONIQ 6’nın yarattığı ivmeyi bir üst basamağa taşıyacak.
IONIQ 9’un ‘Aeroestetik’ tasarımı, adından da anlaşılacağı gibi aerodinamik performans ve estetik üzerine kurulu. Şık ve etkileyici çizgilerden oluşan bu tasarım, teknelerin dış yüzeylerinden ve geniş iç mekanlarından ilham alıyor. Buna ek olarak; tasarımda öne çıkan tek eğimli tavan çizgisi, uzun dingil mesafesiyle birleşiyor ve üçüncü sıradakiler de dahil olmak üzere tüm yolcular için oldukça geniş bir yaşam alanı sağlıyor.
IONIQ 9’un dünya prömiyeri kasım ayında gerçekleştirilecek. Hyundai, 2030 yılına kadar 21 elektrikli model tanıtacak ve aynı zamanda yılda 2 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirecek. IONIQ 9'un ipucu görsellerini ve daha önce tanıtılan konsept versiyona ilişkin görselleri aşağıdaki galeride inceleyebilirsiniz:
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D