Yeni Hyundai IONIQ 9'un çizimleri paylaşıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai Motor Company, dünya çapında dikkat çeken elektrifikasyon stratejisini yeni bir modelle taçlandırmaya hazırlanıyor. Yeni Hyundai IONIQ 9, üç sıralı oturma alanıyla özellikle uzun süreli yolculuklarda araç içerisindekilere konforlu bir yolculuk deneyimi vadediyor.

Daha önce IONIQ 7 olarak bilinen IONIQ 9’un model adındaki ‘9’ rakamı, Hyundai’nin IONIQ serisindeki büyük araç sınıfını sembolize ediyor. Bununla beraber, Hyundai’nin büyük elektrikli SUV segmentine ilk adımını temsil eden IONIQ 9, kardeşleri IONIQ 5 ve IONIQ 6’nın yarattığı ivmeyi bir üst basamağa taşıyacak.

Hyundai Motor Grubu’nun büyük beğeni toplayan Electric-Global Modular Platformu (E-GMP) ile üretilecek olan IONIQ 9, diğer modellerde de olduğu gibi oldukça geniş ve konforlu bir iç mekan sunarak elektrikli otomobil deneyimini adeta yeniden tanımlayacak.

IONIQ 9’un ‘Aeroestetik’ tasarımı, adından da anlaşılacağı gibi aerodinamik performans ve estetik üzerine kurulu. Şık ve etkileyici çizgilerden oluşan bu tasarım, teknelerin dış yüzeylerinden ve geniş iç mekanlarından ilham alıyor. Buna ek olarak; tasarımda öne çıkan tek eğimli tavan çizgisi, uzun dingil mesafesiyle birleşiyor ve üçüncü sıradakiler de dahil olmak üzere tüm yolcular için oldukça geniş bir yaşam alanı sağlıyor.

IONIQ 9’un ilk çizimleri, otomobilin genel tasarım kalitesini ve detayları da gözler önüne seriyor. Yan taraftaki karakter, geleneksel Kore kıyafeti olan Hanbok’un çapraz çizgilerini çağrıştırıyor. IONIQ 9’un ön lambaları, Hyundai’nin tüm IONIQ modellerinde kullandığı ve imza niteliğindeki aydınlatma tasarımı olan “Parametrik Pikseller” içeriyor. Çok kollu jant tasarımı ise IONIQ 9’un dinamik ve zarif yapısıyla mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.

IONIQ 9’un dünya prömiyeri kasım ayında gerçekleştirilecek. Hyundai, 2030 yılına kadar 21 elektrikli model tanıtacak ve aynı zamanda yılda 2 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirecek. IONIQ 9'un ipucu görsellerini ve daha önce tanıtılan konsept versiyona ilişkin görselleri aşağıdaki galeride inceleyebilirsiniz:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Hyundai IONIQ 9'un çizimleri paylaşıldı