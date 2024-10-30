Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Hyundai IONIQ 9'un çizimleri paylaşıldı

    Üç sıralı oturma alanıyla özellikle uzun süreli yolculuklarda sessiz ve konforlu bir sürüş vadeden yeni Hyundai IONIQ 9, kasım ayında resmi olarak tanıtılacak.    
    Yeni Hyundai IONIQ 9'un çizimleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Hyundai Motor Company, dünya çapında dikkat çeken elektrifikasyon stratejisini yeni bir modelle taçlandırmaya hazırlanıyor. Yeni Hyundai IONIQ 9, üç sıralı oturma alanıyla özellikle uzun süreli yolculuklarda araç içerisindekilere konforlu bir yolculuk deneyimi vadediyor.

    Daha önce IONIQ 7 olarak bilinen IONIQ 9’un model adındaki ‘9’ rakamı, Hyundai’nin IONIQ serisindeki büyük araç sınıfını sembolize ediyor. Bununla beraber, Hyundai’nin büyük elektrikli SUV segmentine ilk adımını temsil eden IONIQ 9, kardeşleri IONIQ 5 ve IONIQ 6’nın yarattığı ivmeyi bir üst basamağa taşıyacak.

    Yeni Hyundai IONIQ 9'un çizimleri paylaşıldı
    Hyundai Motor Grubu’nun büyük beğeni toplayan Electric-Global Modular Platformu (E-GMP) ile üretilecek olan IONIQ 9, diğer modellerde de olduğu gibi oldukça geniş ve konforlu bir iç mekan sunarak elektrikli otomobil deneyimini adeta yeniden tanımlayacak.

    IONIQ 9’un ‘Aeroestetik’ tasarımı, adından da anlaşılacağı gibi aerodinamik performans ve estetik üzerine kurulu. Şık ve etkileyici çizgilerden oluşan bu tasarım, teknelerin dış yüzeylerinden ve geniş iç mekanlarından ilham alıyor. Buna ek olarak; tasarımda öne çıkan tek eğimli tavan çizgisi, uzun dingil mesafesiyle birleşiyor ve üçüncü sıradakiler de dahil olmak üzere tüm yolcular için oldukça geniş bir yaşam alanı sağlıyor.

    Yeni Hyundai IONIQ 9'un çizimleri paylaşıldı
    IONIQ 9’un ilk çizimleri, otomobilin genel tasarım kalitesini ve detayları da gözler önüne seriyor. Yan taraftaki karakter, geleneksel Kore kıyafeti olan Hanbok’un çapraz çizgilerini çağrıştırıyor. IONIQ 9’un ön lambaları, Hyundai’nin tüm IONIQ modellerinde kullandığı ve imza niteliğindeki aydınlatma tasarımı olan “Parametrik Pikseller” içeriyor. Çok kollu jant tasarımı ise IONIQ 9’un dinamik ve zarif yapısıyla mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.

    IONIQ 9’un dünya prömiyeri kasım ayında gerçekleştirilecek. Hyundai, 2030 yılına kadar 21 elektrikli model tanıtacak ve aynı zamanda yılda 2 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirecek. IONIQ 9'un ipucu görsellerini ve daha önce tanıtılan konsept versiyona ilişkin görselleri aşağıdaki galeride inceleyebilirsiniz:

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Kagansiii 1 saat önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klima rölesi arızası nasıl anlaşılır türk telekom 1 saat sınırı kaldırma göbek kılları nasıl alınır age of mythology retold türkçe yama müzik sayfası isim önerileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız