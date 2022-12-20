Yeni Hyundai Kona tanıtıldı: Daha büyük gövde, fütüristik tasarım

Yeni Hyundai Kona'nın tasarımında hangi yenilikler var❓
Önceki jenerasyona göre yükseltilmiş bir şekilde karşımıza çıkan model, evrensel bir mimariye ve değişik zevklere hitap eden motor tiplerine ve versiyonlara sahip. Tamamen elektrikli (BEV) başta olmak üzere, hibrit elektrikli (HEV) ve içten yanmalı motor (ICE) opsiyonlarıyla gelen yeni Hyundai Kona, daha fazla sportif bir görünüm ve sürüş isteyenler için de N Line versiyonunu sunuyor.
Yenilenen Hyundai Kona, ödüllü IONIQ serisini takip ederek çok daha yenilikçi ve geliştirilmiş EV fonksiyonelliği ile bir adım öne çıkıyor. Sürdürülebilir mobilite ve teknoloji odaklı tasarım düşüncesine bağlılığını koruyan yeni Kona, aynı zamanda çeşitli aktarma organlarıyla da hem sürüş hem de yakıt ekonomisine vurgu yapıyor.
Yeni Kona, daha dinamik bir sürüş için sürücü odaklı iç mekan sunuyor. Daha cesur kabiniyle estetiğe de önem veren otomobil, SUV hissiyatını da artırmış. Kullanıcılara maksimum yaşam alanı sağlamak için bir önceki nesle göre (elektrikli versiyonda) 150 mm daha uzun bir şekilde geliştirilmiş. Böylece uzunluğu 4.355 mm'ye çıkarılan otomobilin yine önceki modele göre genişliği 25 mm ve dingil mesafesi de 60 mm artmış.
Yeni Kona'nın tasarım özelliklerine bakıldığında pürüzsüz ve aerodinamik bir ambiyans dikkat çekiyor. Özellikle EV varyantında zirveye çıkan düz çizgi halindeki LED gündüz farları ve tamponun her iki köşesine yerleştirilen farlar, otomobilin karakteristik özelliğini vurguluyor. Ayrıca, Kona'nın bu yeni nesil Parametrik Piksel özelliği, Hyundai'nin popüler elektrikli araç serisinin farkındalığını gözler önüne seriyor.
Yeni Hyundai Kona, parametrik yüzeylerle dolu bir otomobil. Tasarımın dört bir yanındaki keskin ve çapraz çizgiler, aşağıdan yukarıya doğru çıkarak gövde üzerinde müthiş bir kontur oluşturuyor. Arka kısımda ise yine çizgi şeklindeki lamba ve spoylerin saten krom çıtasına entegre edilmiş yüksek teknolojili bir stop lambası (HMSL) bulunuyor.
Yeni Kona, iç mekanda da geliştirilmiş özellikler sunuyor. Kona, 12,3 inçlik çift geniş ekranlar ve kayan kokpit tasarımı sayesinde yüksek teknoloji mobilite izlenimi veriyor. Ortam aydınlatması, kullanıcı deneyimini ve rahatlığını artırırken, orta konsoldan direksiyon arkasına taşınan vites kolu sayesinde de daha geniş bir iç hacim elde ediliyor.
Hyundai, Yeni Kona modeliyle ilgili daha fazla detayı önümüzdeki aylarda açıklayacak.
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...