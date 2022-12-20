Yeni Hyundai Kona tanıtıldı: Daha büyük gövde, fütüristik tasarım

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Hyundai Kona'nın tasarımını gösteren ilk resmi görseller yayınlandı. Tamamen elektrikli bir model baz alınarak geliştirildiği belirtilen yeni Hyundai Kona, selefine kıyasla daha fütüristik bir tasarıma sahip.

Yeni Hyundai Kona'nın tasarımında hangi yenilikler var❓

Önceki jenerasyona göre yükseltilmiş bir şekilde karşımıza çıkan model, evrensel bir mimariye ve değişik zevklere hitap eden motor tiplerine ve versiyonlara sahip. Tamamen elektrikli (BEV) başta olmak üzere, hibrit elektrikli (HEV) ve içten yanmalı motor (ICE) opsiyonlarıyla gelen yeni Hyundai Kona, daha fazla sportif bir görünüm ve sürüş isteyenler için de N Line versiyonunu sunuyor.

Yenilenen Hyundai Kona, ödüllü IONIQ serisini takip ederek çok daha yenilikçi ve geliştirilmiş EV fonksiyonelliği ile bir adım öne çıkıyor. Sürdürülebilir mobilite ve teknoloji odaklı tasarım düşüncesine bağlılığını koruyan yeni Kona, aynı zamanda çeşitli aktarma organlarıyla da hem sürüş hem de yakıt ekonomisine vurgu yapıyor.

Yeni Kona, daha dinamik bir sürüş için sürücü odaklı iç mekan sunuyor. Daha cesur kabiniyle estetiğe de önem veren otomobil, SUV hissiyatını da artırmış. Kullanıcılara maksimum yaşam alanı sağlamak için bir önceki nesle göre (elektrikli versiyonda) 150 mm daha uzun bir şekilde geliştirilmiş. Böylece uzunluğu 4.355 mm'ye çıkarılan otomobilin yine önceki modele göre genişliği 25 mm ve dingil mesafesi de 60 mm artmış.

Tam Boyutta Gör Yeni Hyundai Kona, çoğu aracın aksine, tamamen EV modeller başrol olarak geliştirilmiş. Bu geleneksel olmayan yaklaşım, yeni Kona’nın tüm versiyonlarına teknoloji odaklı tasarım felsefesi getirmiş oldu. Kısacası, benzinli motor tipindeki tasarım da elektrikli modelleri anımsatıyor.

Yeni Kona'nın tasarım özelliklerine bakıldığında pürüzsüz ve aerodinamik bir ambiyans dikkat çekiyor. Özellikle EV varyantında zirveye çıkan düz çizgi halindeki LED gündüz farları ve tamponun her iki köşesine yerleştirilen farlar, otomobilin karakteristik özelliğini vurguluyor. Ayrıca, Kona'nın bu yeni nesil Parametrik Piksel özelliği, Hyundai'nin popüler elektrikli araç serisinin farkındalığını gözler önüne seriyor.

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Yeni Hyundai Kona, parametrik yüzeylerle dolu bir otomobil. Tasarımın dört bir yanındaki keskin ve çapraz çizgiler, aşağıdan yukarıya doğru çıkarak gövde üzerinde müthiş bir kontur oluşturuyor. Arka kısımda ise yine çizgi şeklindeki lamba ve spoylerin saten krom çıtasına entegre edilmiş yüksek teknolojili bir stop lambası (HMSL) bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Tasarımdaki piksel grafik ayrıntılarına yine pikselden ilham alan 19 inç alaşım jantlar destek veriyor. İsteğe bağlı olarak tercih edilebilen siyah yan aynalar ve tavan rengiyle satın alınabilecek olan otomobil, N Line versiyonda da daha geniş hava girişlerine sahip gövde kitiyle sükse yapıyor. N Line versiyon, çift çıkışlı son susturucu ve gümüş renkli yan marşpiyellere sahip.

Yeni Kona, iç mekanda da geliştirilmiş özellikler sunuyor. Kona, 12,3 inçlik çift geniş ekranlar ve kayan kokpit tasarımı sayesinde yüksek teknoloji mobilite izlenimi veriyor. Ortam aydınlatması, kullanıcı deneyimini ve rahatlığını artırırken, orta konsoldan direksiyon arkasına taşınan vites kolu sayesinde de daha geniş bir iç hacim elde ediliyor.

Hyundai, Yeni Kona modeliyle ilgili daha fazla detayı önümüzdeki aylarda açıklayacak.

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