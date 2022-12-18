Pepsi, 2023’te 100 adet Tesla Semi elektrikli tır alacak

Tam Boyutta Gör PepsiCo, Walmart ve Kroger gibi müşterilere teslimat yapmak için elektrikli kamyonları kullanmaya başlayacağı 2023'te 100 adet ağır hizmet Tesla Semi'yi envanterine eklemeyi planlıyor. Bilindiği üzere Tesla, Semi olarak adlandırdığı elektrikli tırlarını bir süre önce tanıtmış ve ilk teslimatını Pepsi’ye gerçekleştirmişti.

Tesla Semi ilk olarak 2017 yılında duyurulmuş ve o tarihte Pepsi, yüklü miktarda sipariş vermişti. Şimdi ise bu ön siparişler kesin satışa dönüşüyor. Öte yandan PepsiCo Başkan Yardımcısı Mike O'Connell bir röportajda, şirketin Kaliforniya'daki Modesto ve Sacramento lokasyonlarına dört adet 750 kilovatlık Tesla şarj istasyonu kurmak da dahil olmak üzere mevcut kurulumların yenilenmesi üzerinde çalışacağını bildirdi. Pepsi bunun için ABD’den 15.4 milyon dolarlık devlet yardımı ve araç başı 40.000 dolar federal sübvansiyona hak kazanacak ve maliyetlerin bir kısmı buradan karşılanacak.

Telsa Semi için öne çıkan ilk firma Pepsi

Tam Boyutta Gör Şirketin araç filosunu denetleyen O'Connell, "Elektriklendirmek için harika bir başlangıç ​​noktası" ifadelerini kullandı ve geliştirme ve altyapı maliyetlerinin "çok" olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak her genç teknoloji ve üründe olduğu gibi teşviklerin yardımcı olduğunun da altı çiziliyor.

Polonyalı tır şoförü Tesla Semi'yi yerden yere vurdu 1 gün önce eklendi

Şirketin araç filosunu denetleyen O'Connell, "Elektriklendirmek için harika bir başlangıç ​​noktası" ifadelerini kullandı ve geliştirme ve altyapı maliyetlerinin "çok" olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak her genç teknoloji ve üründe olduğu gibi teşviklerin yardımcı olduğunun da altı çiziliyor.

Öte yandan Pepsi, tüm sevkiyat altyapısını hemen Tesla Semi tırlarına geçirmeyecek. Semi’ler ilk olarak Frito-Lay gıda ürünlerini 425 mil (685 km) menzillerde taşıyacak, gazlı içecekler ise başlangıçta 100 mil (160 km) gibi kısa yolculuklarda kullanılacak. Sonrasında ise menziller kademeli olarak artırılacak.

O'Connell, Frito-Lay ürünlerini taşıyan 425 millik (685 km) bir yolculuğun Semi'nin pilini kabaca yüzde 20'ye düşürdüğünü ve yeniden şarj edilmesinin yaklaşık 35 ila 45 dakika sürdüğünü söyledi. Ek olarak Semi’lerin fiyatları halen daha bir gizem olmaya devam ediyor. Danışmanlık firması Plante Moran'dan Mark Barrott, rakip araçların 230.000 ila 240.000 dolar arasında satıldığını belirtiyor. Ancak 500 mil (805 km) menzilli Semi modelinin fiyatının daha yüksek olması bekleniyor çünkü 1.000 kilovat-saatlik (kWh) pil paketinin rakiplerinin çoğunun yaklaşık iki katı büyüklüğünde.

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Pepsi, 2023’te 100 adet Tesla Semi alacak