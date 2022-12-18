Pepsi, 2023’te 100 adet Tesla Semi elektrikli tır alacak

Tesla Semi ilk olarak 2017 yılında duyurulmuş ve o tarihte Pepsi, yüklü miktarda sipariş vermişti. Şimdi ise bu ön siparişler kesin satışa dönüşüyor. Öte yandan PepsiCo Başkan Yardımcısı Mike O'Connell bir röportajda, şirketin Kaliforniya'daki Modesto ve Sacramento lokasyonlarına dört adet 750 kilovatlık Tesla şarj istasyonu kurmak da dahil olmak üzere mevcut kurulumların yenilenmesi üzerinde çalışacağını bildirdi. Pepsi bunun için ABD’den 15.4 milyon dolarlık devlet yardımı ve araç başı 40.000 dolar federal sübvansiyona hak kazanacak ve maliyetlerin bir kısmı buradan karşılanacak.
Telsa Semi için öne çıkan ilk firma Pepsi
Şirketin araç filosunu denetleyen O'Connell, "Elektriklendirmek için harika bir başlangıç noktası" ifadelerini kullandı ve geliştirme ve altyapı maliyetlerinin "çok" olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak her genç teknoloji ve üründe olduğu gibi teşviklerin yardımcı olduğunun da altı çiziliyor.
Öte yandan Pepsi, tüm sevkiyat altyapısını hemen Tesla Semi tırlarına geçirmeyecek. Semi’ler ilk olarak Frito-Lay gıda ürünlerini 425 mil (685 km) menzillerde taşıyacak, gazlı içecekler ise başlangıçta 100 mil (160 km) gibi kısa yolculuklarda kullanılacak. Sonrasında ise menziller kademeli olarak artırılacak.
O'Connell, Frito-Lay ürünlerini taşıyan 425 millik (685 km) bir yolculuğun Semi'nin pilini kabaca yüzde 20'ye düşürdüğünü ve yeniden şarj edilmesinin yaklaşık 35 ila 45 dakika sürdüğünü söyledi. Ek olarak Semi’lerin fiyatları halen daha bir gizem olmaya devam ediyor. Danışmanlık firması Plante Moran'dan Mark Barrott, rakip araçların 230.000 ila 240.000 dolar arasında satıldığını belirtiyor. Ancak 500 mil (805 km) menzilli Semi modelinin fiyatının daha yüksek olması bekleniyor çünkü 1.000 kilovat-saatlik (kWh) pil paketinin rakiplerinin çoğunun yaklaşık iki katı büyüklüğünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...