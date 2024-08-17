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    Yeni Hyundai Santa Fe, Türkiye için gün sayıyor

    Özellikle son nesildeki gövde tasarımıyla çok konuşulan yeni Hyundai Santa Fe, yakında Türkiye yollarına çıkacak.                                                
    Yeni Hyundai Santa Fe, Türkiye için gün sayıyor Tam Boyutta Gör
    Hyundai, baştan sona yenilediği Santa Fe modelini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın karakteristik tasarım çizgisinden çok farklı bir şekilde hazırlanan yeni Hyundai Santa Fe'nin Türkiye lansmanı eylül ayında yapılacak.

    İlk kez 2000 yılında satışa sunulan Santa Fe, aradan geçen 24 yılda da markanın ikonik bir SUV modeli haline gelirken dünya çapında milyonlarca satış adetlerine ulaştı. Yeni Santa Fe’nin şık tasarımı ve güçlü SUV kimliğinin Türkiye’de de farklı bir müşteri kitlesi yaratması bekleniyor.

    Yeni Santa Fe, köşeli bir tasarıma sahip ve aynı zamanda uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Otomobilin daha güçlü bir duruş sergilemesine yardımcı olan bu karakteristik özelliği, büyüyen boyutlarına ek olarak daha cesur ve radikal bir dış tasarıma da olanak sağlıyor.

    Yeni Hyundai Santa Fe, Türkiye için gün sayıyor Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde Eylül ayında satışa sunulacak yeni Santa Fe, şehir hayatı ile doğal ortamlar arasında bir denge oluştururken ayrıca kalabalık ailelere de üstün bir seyahat özgürlüğü vadediyor.

    Santa Fe’nin tamamen yeni iç mekanı ise yatay ve dikey tasarım öğelerini vurguluyor. Dış tasarımın cesur hatlarına uyum sağlayan iç mekanda genişlik hissini artırmak ve benzersiz bir tasarım dengesi oluşturmak için ön panele ve hava menfezlerine H şeklinde bir tasarım uygulanmış.

    Geçtiğimiz günlerde J.D. Power 2024 kullanıcı memnuniyeti araştırmasında en yüksek puanı alan yeni Hyundai Santa Fe'nin kaputu altında 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlar bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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