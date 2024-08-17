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Tam Boyutta Gör Hyundai, baştan sona yenilediği Santa Fe modelini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Markanın karakteristik tasarım çizgisinden çok farklı bir şekilde hazırlanan yeni Hyundai Santa Fe'nin Türkiye lansmanı eylül ayında yapılacak.

İlk kez 2000 yılında satışa sunulan Santa Fe, aradan geçen 24 yılda da markanın ikonik bir SUV modeli haline gelirken dünya çapında milyonlarca satış adetlerine ulaştı. Yeni Santa Fe’nin şık tasarımı ve güçlü SUV kimliğinin Türkiye’de de farklı bir müşteri kitlesi yaratması bekleniyor.

Yeni Santa Fe, köşeli bir tasarıma sahip ve aynı zamanda uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Otomobilin daha güçlü bir duruş sergilemesine yardımcı olan bu karakteristik özelliği, büyüyen boyutlarına ek olarak daha cesur ve radikal bir dış tasarıma da olanak sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Ülkemizde Eylül ayında satışa sunulacak yeni Santa Fe, şehir hayatı ile doğal ortamlar arasında bir denge oluştururken ayrıca kalabalık ailelere de üstün bir seyahat özgürlüğü vadediyor.

Yeni Hyundai Santa Fe'nin tüm detayları belli oldu 1 yıl önce eklendi

Santa Fe’nin tamamen yeni iç mekanı ise yatay ve dikey tasarım öğelerini vurguluyor. Dış tasarımın cesur hatlarına uyum sağlayan iç mekanda genişlik hissini artırmak ve benzersiz bir tasarım dengesi oluşturmak için ön panele ve hava menfezlerine H şeklinde bir tasarım uygulanmış.

Geçtiğimiz günlerde J.D. Power 2024 kullanıcı memnuniyeti araştırmasında en yüksek puanı alan yeni Hyundai Santa Fe'nin kaputu altında 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlar bulunuyor.

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Yeni Hyundai Santa Fe, Türkiye için gün sayıyor