Yeni Hyundai Santa Fe, Türkiye için gün sayıyor

İlk kez 2000 yılında satışa sunulan Santa Fe, aradan geçen 24 yılda da markanın ikonik bir SUV modeli haline gelirken dünya çapında milyonlarca satış adetlerine ulaştı. Yeni Santa Fe’nin şık tasarımı ve güçlü SUV kimliğinin Türkiye’de de farklı bir müşteri kitlesi yaratması bekleniyor.
Yeni Santa Fe, köşeli bir tasarıma sahip ve aynı zamanda uzun bir dingil mesafesi sunuyor. Otomobilin daha güçlü bir duruş sergilemesine yardımcı olan bu karakteristik özelliği, büyüyen boyutlarına ek olarak daha cesur ve radikal bir dış tasarıma da olanak sağlıyor.
Santa Fe’nin tamamen yeni iç mekanı ise yatay ve dikey tasarım öğelerini vurguluyor. Dış tasarımın cesur hatlarına uyum sağlayan iç mekanda genişlik hissini artırmak ve benzersiz bir tasarım dengesi oluşturmak için ön panele ve hava menfezlerine H şeklinde bir tasarım uygulanmış.
Geçtiğimiz günlerde J.D. Power 2024 kullanıcı memnuniyeti araştırmasında en yüksek puanı alan yeni Hyundai Santa Fe'nin kaputu altında 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlar bulunuyor.
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.