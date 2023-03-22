Tam Boyutta Gör Apple Müzik, bazı kullanıcılar için gizlilik endişelerine yol açıyor gibi görünüyor. Kullanıcılar, müzik kitaplıklarında diğer kişilerin çalma listelerinin rastgele görünmesiyle ilgili şikayette bulundu.

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Çalma listeleri karışıyor ya da kayboluyor

Şu anda çoğunlukla yaşanan iki sorun var; Bilinmeyen çalma listelerinin kullanıcının mevcut çalma listeleriyle birleştirilmesi ve kullanıcının çalma listelerinin kaybolması. Bazı kullanıcılar, Apple hesaplarının hacklenmiş olabileceğini dile getirdi ancak sorunun nedeninin; iCloud’dan kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Geçici çözüm yolu

Müzik için iCloud uygulamasının senkronizasyonunu kapatıp yeniden açmak, bazı kullanıcılar için işe yarayan geçici bir çözüm.

iPhone'lara özel

Raporlara göre, Apple Müzik’te çalma listelerinin kaybolması veya değişmesi, yalnızca iPhone’da meydana geliyor, Mac’teki Müzik uygulamasında yaşanmıyor. Bu soruna ilişkin Apple Destek de yardımcı olamıyor. Apple’ın açıklama yapması bekleniyor.

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Yeni iCloud vakası: Apple Müzik'te listeler birbirine karıştı