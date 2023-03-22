Yeni iCloud vakası: Apple Müzik'te listeler birbirine karıştı

Çalma listeleri karışıyor ya da kayboluyor
Şu anda çoğunlukla yaşanan iki sorun var; Bilinmeyen çalma listelerinin kullanıcının mevcut çalma listeleriyle birleştirilmesi ve kullanıcının çalma listelerinin kaybolması. Bazı kullanıcılar, Apple hesaplarının hacklenmiş olabileceğini dile getirdi ancak sorunun nedeninin; iCloud’dan kaynaklı olduğu düşünülüyor.
Geçici çözüm yolu
Müzik için iCloud uygulamasının senkronizasyonunu kapatıp yeniden açmak, bazı kullanıcılar için işe yarayan geçici bir çözüm.
iPhone'lara özel
Raporlara göre, Apple Müzik’te çalma listelerinin kaybolması veya değişmesi, yalnızca iPhone’da meydana geliyor, Mac’teki Müzik uygulamasında yaşanmıyor. Bu soruna ilişkin Apple Destek de yardımcı olamıyor. Apple’ın açıklama yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)