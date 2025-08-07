Giriş
    Yeni IM LS6'nın iç mekanı ortaya çıktı: 5K ekran, mini buzdolabı ve daha fazlası

    Tıpkı mevcut versiyon gibi MG markası altında Avrupa'da satılması beklenen yeni LS6, büyük ekranlara sahip yaşam alanı ve EREV motor seçeneğiyle dikkat çekiyor.   

    Yeni IM LS6'nın 5K ekranlı yaşam alanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    SAIC ve Alibaba ortaklığında kurulan IM Motors’un yenilenen crossover modeli IM LS6'nın iç mekanına ilişkin resmi görseller paylaşıldı. MG markası altında Avrupa'ya da gelecek olan IM LS6, yeni nesil tasarımı, büyük ekranları, opsiyonel lövye tipi direksiyonu ve uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) versiyonuyla dikkat çekiyor.

    Yenilenen IM LS6, tamamen güncellenmiş bir iç tasarım dili kullanıyor. Sürücü tarafında 5K çözünürlüğe sahip, direksiyon arkasına yerleştirilmiş büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekranın sol tarafı dijital gösterge paneli, sağ tarafı ise dokunmatik multimedya ekranı olarak işlev görüyor. Konsolda ön yolcu için konumlandırılmış 3K çözünürlüklü büyük bir ekran da göze çarpıyor.

    Opsiyonel olarak sunulan lövye tipi direksiyon simidi, ekranın görüşünü engellemeyecek şekilde tasarlanmış. Direksiyon kolonuna monte edilen küçük vites seçici, iç mekanda yer tasarrufu sağlıyor. Orta konsolda kablosuz telefon şarj ünitesi, iki adet bardaklık ve geniş bir saklama alanı yer alıyor. Ayrıca fiziksel tuşlar, ambiyans aydınlatması, kapı içi butonlar ve elektrikli koltuk ayarları iç mekandaki diğer detaylar arasında.

    Yeni IM LS6'nın 5K ekranlı yaşam alanı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Arka koltuk sırasında ise hem soğutma hem ısıtma işlevi gören küçük bir buzdolabı yer alıyor. Panoramik cam tavan ve gelişmiş ses sistemi de iç donanımı tamamlayan öğelerden.

    Yeni IM LS6; 4937 mm uzunluğa, 1988 mm genişliğe, 1671 mm yüksekliğe ve 2960 mm aks mesafesine sahip. Altyapıda bir değişiklik yok ancak tasarımsal değişiklikler nedeniyle selefinden 27 mm daha uzun. Modelin elektrikli versiyonu 245 kW ile 500 kW arasında değişen üç farklı güç seçeneği sunacak.

    Uzatılmış menzilli elektrikli araç (EREV) versiyonu ise 1.5 litrelik turbo benzinli motor (153 hp) ve arka aksta konumlandırılmış 230 kW (308 hp) gücünde bir elektrik motoruna sahip. 66 kWsa kapasiteli büyük bir batarya ile donatılan model, sadece elektrikle 450 km menzil sunarken, toplam karma menzil 1.500 km’ye kadar çıkabiliyor.

