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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro bir ülkede daha satışa çıkıyor: Türkiye'ye gelecek mi?

    Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, yeni bir ülkede daha çıkıyor ve satıldığı ülke sayısı 13'e ulaşacak. Peki bu ülkeler arasında Türkiye var mı? veya ne zaman gelecek? İşte detaylar...
    Apple Vision Pro bir ülkeye daha geliyor: Türkiye'ye gelecek mı? Tam Boyutta Gör
    2023 yazında tanıtılan ve bu yılın ocak ayında ilk kez piyasaya sürülen Apple Vision Pro, küresel pazara açılmaya devam ediyor. 3.500 dolarlık karma gerçeklik gözlüğü, yakın tarihte Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ulaşmıştı. Son olarak Vision Pro, yeni bir ülkede daha satışa çıkmaya hazırlanıyor.

    Apple Vision Pro bir ülkeye daha geliyor

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, merakla beklenen ilk sanal gerçeklik ürünü Apple Vision Pro'yu dünyanın farklı yerlerinde piyasaya sürmeye devam ediyor. Şimdi ABD'li dev, cihazı Tayvan'da satışa sunarak, aktif olarak mağazalarda bulunduğu ülke sayısını 13'e çıkarmaya hazırlanıyor. Apple Vision Pro, 17 Aralık'tan itibaren mağazalarda satışa çıkacak ve diğer ülkeler gibi demolar yoluyla da deneyimlenebilecek.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni ülkelerin eklenmesiyle cihazın ABD dahil 13 ülkede satışta olduğunu hatırlatalım. Türkiye’ye gelişiyle ilgili ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Vision Pro'nun satıldığı ülkeler ise şu şekilde;

    • ABD
    • Avustralya
    • Kanada
    • Çin
    • Fransa
    • Almanya
    • Japonya
    • Singapur
    • Güney Kore
    • Birleşik Krallık
    • Güney Kore
    • Birleşik Arap Emirlikleri
    • Tayvan

    Kaçıranlar için Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığı hem artırılmış hem de sanal gerçeklik özellikleri sunuyor ve gözleriniz, elleriniz ve sesinizin bir kombinasyonuyla kontrol ediliyor. Genel olarak, Vision Pro hakkındaki geri bildirimler ise karışık. Keza birçok kullanıcı cihazın gelişmiş donanımını ve teknolojisini takdir ederken, kontrollerin kullanım kolaylığı ve cihazın uzun süreli kullanımı ve rahatlığı konusunda şikayetler mevcut. Ayrıca ilk zamanlarda popüler olsa da, içerik yetersizliği başta olmakla beraber satışlar büyük ölçüde geriledi. Dolayısıyla pek istendiği performansı gösteremediğini söyleyelim. 

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