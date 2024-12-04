Apple Vision Pro bir ülkede daha satışa çıkıyor: Türkiye'ye gelecek mi?

Apple Vision Pro bir ülkeye daha geliyor
ABD merkezli teknoloji devi Apple, merakla beklenen ilk sanal gerçeklik ürünü Apple Vision Pro'yu dünyanın farklı yerlerinde piyasaya sürmeye devam ediyor. Şimdi ABD'li dev, cihazı Tayvan'da satışa sunarak, aktif olarak mağazalarda bulunduğu ülke sayısını 13'e çıkarmaya hazırlanıyor. Apple Vision Pro, 17 Aralık'tan itibaren mağazalarda satışa çıkacak ve diğer ülkeler gibi demolar yoluyla da deneyimlenebilecek.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni ülkelerin eklenmesiyle cihazın ABD dahil 13 ülkede satışta olduğunu hatırlatalım. Türkiye’ye gelişiyle ilgili ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Vision Pro'nun satıldığı ülkeler ise şu şekilde;
- ABD
- Avustralya
- Kanada
- Çin
- Fransa
- Almanya
- Japonya
- Singapur
- Güney Kore
- Birleşik Krallık
- Güney Kore
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Tayvan
Kaçıranlar için Apple'ın ilk karma gerçeklik başlığı hem artırılmış hem de sanal gerçeklik özellikleri sunuyor ve gözleriniz, elleriniz ve sesinizin bir kombinasyonuyla kontrol ediliyor. Genel olarak, Vision Pro hakkındaki geri bildirimler ise karışık. Keza birçok kullanıcı cihazın gelişmiş donanımını ve teknolojisini takdir ederken, kontrollerin kullanım kolaylığı ve cihazın uzun süreli kullanımı ve rahatlığı konusunda şikayetler mevcut. Ayrıca ilk zamanlarda popüler olsa da, içerik yetersizliği başta olmakla beraber satışlar büyük ölçüde geriledi. Dolayısıyla pek istendiği performansı gösteremediğini söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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