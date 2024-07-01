Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni iPhone bataryası yüzde 10 daha uzun pil ömrü sunabilir

    Apple’ın iPhone bataryası özelindeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yayınlanan son rapora göre Apple, yeni iPhone bataryasında daha uzun pil ömrü için yoğunluğu artıracak.
    Yeni iPhone bataryası yüzde 10 daha uzun pil ömrü sunabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 16 ailesiyle başlamak üzere gelecekteki iPhone modellerinde pil değişim sürecini daha kolay hale getireceği kısa bir önce gündeme taşınmıştı. Farklı bir rapora göre ise Apple, aynı zamanda metal kasaya sahip yeni bir iPhone bataryası üzerinde de çalışıyor. Yeni bataryanın daha uzun pil ömrü için yoğunluğunun artırılacağı belirtiliyor.

    iPhone'larda pil ömrü uzuyor

    Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun aktardıklarına göre Apple, paslanmaz çelik kasayla çevrelenen yeni bir batarya tasarımını benimseyecek. Böylece hem güvenlik konusundan ödün verilmeyecek hem de yüzde 5 ila 10 arasında daha yüksek yoğunluklu hücrelere geçiş yapılacak.

    Yeni iPhone bataryası yüzde 10 daha uzun pil ömrü sunabilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl esasında benzer iddialar ve hatta görüntüler ortaya çıkmıştı. iPhone 16 Pro’ya ait olduğu iddia edilen metal kasalı batarya görüntüleri paylaşılmıştı. Bununla birlikte uzunca bir süredir de Apple’ın iPhone 16'dan başlayarak iPhone pilinin değiştirilmesini basitleştirmeye çalıştığı söyleniyor. Avrupa Birliği’ndeki yasalar gereği tüm akıllı telefon üreticileri 2025 yılına kadar pillerin sahipleri tarafından kolay erişilebilir aletler kullanılarak değiştirilebilmesini sağlamak zorunda. Bu konuda Apple’ın yeni bir yaklaşım geliştirdiğini sizlere aktarmıştık.

    Öte yandan Apple’ın enerji yoğunluğu daha yüksek hücrelere geçmesi tüketicilere iki şekilde fayda sağlayabilir. Apple, bu sayede aynı pil boyutunda daha uzun pil ömrü veya aynı pil ömrüyle daha düşük pil boyutu sunabilir. Kaplama olarak çeliğe geçiş ise muhtemelen yüksek yoğunluktan kaynaklanan ısıya bir çözüm bulmak için yapılıyor. Apple’ın bu yeni batarya tasarımını en azından bir iPhone 16 modelinde kullanmaya çalışacağı söyleniyor. 2025’te çıkacak tüm iPhone 17 modellerinde ise yeni tasarıma geçilmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 22 saat önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saints row türkçe yama muhabbet kuşu neden kokar uyurken burun kariştirma nedenleri saat ve saat orjinal mi goodyear efficientgrip performance yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ipli 2023 MacBook Pro
    Apple M2 Pro çipli 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız