Yeni iPhone bataryası yüzde 10 daha uzun pil ömrü sunabilir

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Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 16 ailesiyle başlamak üzere gelecekteki iPhone modellerinde pil değişim sürecini daha kolay hale getireceği kısa bir önce gündeme taşınmıştı. Farklı bir rapora göre ise Apple, aynı zamanda metal kasaya sahip yeni bir iPhone bataryası üzerinde de çalışıyor. Yeni bataryanın daha uzun pil ömrü için yoğunluğunun artırılacağı belirtiliyor.

iPhone'larda pil ömrü uzuyor

Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun aktardıklarına göre Apple, paslanmaz çelik kasayla çevrelenen yeni bir batarya tasarımını benimseyecek. Böylece hem güvenlik konusundan ödün verilmeyecek hem de yüzde 5 ila 10 arasında daha yüksek yoğunluklu hücrelere geçiş yapılacak.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl esasında benzer iddialar ve hatta görüntüler ortaya çıkmıştı. iPhone 16 Pro’ya ait olduğu iddia edilen metal kasalı batarya görüntüleri paylaşılmıştı. Bununla birlikte uzunca bir süredir de Apple’ın iPhone 16'dan başlayarak iPhone pilinin değiştirilmesini basitleştirmeye çalıştığı söyleniyor. Avrupa Birliği’ndeki yasalar gereği tüm akıllı telefon üreticileri 2025 yılına kadar pillerin sahipleri tarafından kolay erişilebilir aletler kullanılarak değiştirilebilmesini sağlamak zorunda. Bu konuda Apple’ın yeni bir yaklaşım geliştirdiğini sizlere aktarmıştık.

Apple hazır: iPhone 16 ve sonrasında pil değişimi kolaylaşıyor 2 gün önce eklendi

Öte yandan Apple’ın enerji yoğunluğu daha yüksek hücrelere geçmesi tüketicilere iki şekilde fayda sağlayabilir. Apple, bu sayede aynı pil boyutunda daha uzun pil ömrü veya aynı pil ömrüyle daha düşük pil boyutu sunabilir. Kaplama olarak çeliğe geçiş ise muhtemelen yüksek yoğunluktan kaynaklanan ısıya bir çözüm bulmak için yapılıyor. Apple’ın bu yeni batarya tasarımını en azından bir iPhone 16 modelinde kullanmaya çalışacağı söyleniyor. 2025’te çıkacak tüm iPhone 17 modellerinde ise yeni tasarıma geçilmesi bekleniyor.

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Yeni iPhone bataryası yüzde 10 daha uzun pil ömrü sunabilir