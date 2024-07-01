Yeni iPhone bataryası yüzde 10 daha uzun pil ömrü sunabilir

iPhone'larda pil ömrü uzuyor
Apple analisti Ming-Chi Kuo’nun aktardıklarına göre Apple, paslanmaz çelik kasayla çevrelenen yeni bir batarya tasarımını benimseyecek. Böylece hem güvenlik konusundan ödün verilmeyecek hem de yüzde 5 ila 10 arasında daha yüksek yoğunluklu hücrelere geçiş yapılacak.
Öte yandan Apple’ın enerji yoğunluğu daha yüksek hücrelere geçmesi tüketicilere iki şekilde fayda sağlayabilir. Apple, bu sayede aynı pil boyutunda daha uzun pil ömrü veya aynı pil ömrüyle daha düşük pil boyutu sunabilir. Kaplama olarak çeliğe geçiş ise muhtemelen yüksek yoğunluktan kaynaklanan ısıya bir çözüm bulmak için yapılıyor. Apple’ın bu yeni batarya tasarımını en azından bir iPhone 16 modelinde kullanmaya çalışacağı söyleniyor. 2025’te çıkacak tüm iPhone 17 modellerinde ise yeni tasarıma geçilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.