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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı

    Son birkaç günde iPhone 16 serisi hakkında bazı önemli bilgiler ortaya çıktı. Bunlar arasında olası tasarım detayları bulunurken şimdi de iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı.
    iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    2024 ayının sonlarına doğru tanıtılacak olan iPhone 16 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Birkaç gün önce iPhone 16 ve 16 Plus'ın şema tasarımları paylaşılırken kısa bir süre önce ise iPhone 16'nın render görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bazı iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri paylaşıldı.

    iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri

    iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni bilgilere göre iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max'in öncekilerden daha büyük pillere sahip olacak ancak iPhone 16 Plus'ın pil kapasitesi açısından önemli bir geri adım atacağı belirtiliyor. Ayrıca iPhone 16 Pro Max'in iPhone 15 Pro Max'te ve daha önceki modellerde kullanılan L şeklindeki pil tasarımından uzaklaşarak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus gibi standart bir dikdörtgen pil kullanacağı söyleniyor.
    Model iPhone 15 serisi iPhone 16 serisi Değişimm (%)
    Temel 3,349 mAh 3,561 mAh +%6
    Plus 4,383 mAh 4,006 mAh -%9
    Pro Max 4,422 mAh 4,676 mAh +%5

    Aktarılanlara göre iPhone 16 modelinde 3,561 mAh; iPhone 16 Plus modelinde 4,006 mAh ve iPhone 16 Pro Max modelinde 4,676 mAh batarya bulunacak. Pro model hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı. Yukarıdaki tablodan pil değerlerini iPhone 15 ailesiyle karşılaştırabilirsiniz.

    Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16 serisinde videoyla ilgili eylemler için Yakala (Capture) düğmesi bulunacak. Ayrıca mevcut Eylem tuşu da aynı şekilde korunacak. Bu değişikliklerle birlikte iPhone 16 Pro 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max 6.9 inç ekrana sahip olması bekleniyor. iPhone 16 ve 16 Plus özelinde ekranların yine 60 Hz olacağı söyleniyor. Bunun yanında telefonların 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısının yanı sıra Apple А18 (Pro, Pro Max) yongasına sahip olacağı aktarılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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