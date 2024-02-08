iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı

iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri
|Model
|iPhone 15 serisi
|iPhone 16 serisi
|Değişimm (%)
|Temel
|3,349 mAh
|3,561 mAh
|+%6
|Plus
|4,383 mAh
|4,006 mAh
|-%9
|Pro Max
|4,422 mAh
|4,676 mAh
|+%5
Aktarılanlara göre iPhone 16 modelinde 3,561 mAh; iPhone 16 Plus modelinde 4,006 mAh ve iPhone 16 Pro Max modelinde 4,676 mAh batarya bulunacak. Pro model hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı. Yukarıdaki tablodan pil değerlerini iPhone 15 ailesiyle karşılaştırabilirsiniz.
Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16 serisinde videoyla ilgili eylemler için Yakala (Capture) düğmesi bulunacak. Ayrıca mevcut Eylem tuşu da aynı şekilde korunacak. Bu değişikliklerle birlikte iPhone 16 Pro 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max 6.9 inç ekrana sahip olması bekleniyor. iPhone 16 ve 16 Plus özelinde ekranların yine 60 Hz olacağı söyleniyor. Bunun yanında telefonların 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısının yanı sıra Apple А18 (Pro, Pro Max) yongasına sahip olacağı aktarılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.