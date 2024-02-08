Tam Boyutta Gör 2024 ayının sonlarına doğru tanıtılacak olan iPhone 16 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Birkaç gün önce iPhone 16 ve 16 Plus'ın şema tasarımları paylaşılırken kısa bir süre önce ise iPhone 16'nın render görüntüleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bazı iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri paylaşıldı.

iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri

Tam Boyutta Gör Yeni bilgilere göre iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max'in öncekilerden daha büyük pillere sahip olacak ancak iPhone 16 Plus'ın pil kapasitesi açısından önemli bir geri adım atacağı belirtiliyor. Ayrıca iPhone 16 Pro Max'in iPhone 15 Pro Max'te ve daha önceki modellerde kullanılan L şeklindeki pil tasarımından uzaklaşarak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus gibi standart bir dikdörtgen pil kullanacağı söyleniyor.

Model iPhone 15 serisi iPhone 16 serisi Değişimm (%) Temel 3,349 mAh 3,561 mAh +%6 Plus 4,383 mAh 4,006 mAh -%9 Pro Max 4,422 mAh 4,676 mAh +%5

Aktarılanlara göre iPhone 16 modelinde 3,561 mAh; iPhone 16 Plus modelinde 4,006 mAh ve iPhone 16 Pro Max modelinde 4,676 mAh batarya bulunacak. Pro model hakkında ise bir bilgi paylaşılmadı. Yukarıdaki tablodan pil değerlerini iPhone 15 ailesiyle karşılaştırabilirsiniz.

iPhone 16'nın render görüntüleri ortaya çıktı: İşte yeni tasarım 5 sa. önce eklendi

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16 serisinde videoyla ilgili eylemler için Yakala (Capture) düğmesi bulunacak. Ayrıca mevcut Eylem tuşu da aynı şekilde korunacak. Bu değişikliklerle birlikte iPhone 16 Pro 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max 6.9 inç ekrana sahip olması bekleniyor. iPhone 16 ve 16 Plus özelinde ekranların yine 60 Hz olacağı söyleniyor. Bunun yanında telefonların 8 GB RAM ve Wi-Fi 6E bağlantısının yanı sıra Apple А18 (Pro, Pro Max) yongasına sahip olacağı aktarılıyor.

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iPhone 16 modellerinin pil kapasiteleri ortaya çıktı