Geliştirilen termofotovoltaik hücre, ısıyı oldukça verimli şekilde elektriğe dönüştürebiliyor

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Bir grup araştırmacı, ısıyı %40'ın üzerinde verimlilikle elektriğe dönüştüren ve hareketli parçası olmayan bir ısı motoru tasarladı. Ekip, geleneksel buhar türbinlerinden daha iyi bir performans gösteren yeni teknolojinin bir gün tamamen karbondan arındırılmış bir elektrik şebekesini mümkün kılabileceğini söylüyor.

'Yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak için'

MIT ve Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'nın (NREL) yeni tasarımı, güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan gelen fazla enerjiyi emecek ve yalıtılmış bir ortamda depolayacak. Enerjiye ihtiyaç duyulduğunda termofotovoltaik (TPV) hücreleri ısıyı elektriğe dönüştürerek bir elektrik şebekesine gönderecek.

TPV hücreler, ısı kaynağından pasif olarak yüksek enerjili fotonları yakalayarak onları elektriğe dönüştürebiliyorken yeni tasarım, 1.900 ila 2.400 santigrat derece seviyelerinde bir ısı kaynağından elektrik üretebilmeyi mümkün kılıyor.

MIT araştırmacılarından Asegun Henry: "Termofotovoltaik hücreler, termal pillerin uygulanabilir bir konsept olduğunu göstermenin son önemli adımıydı. Bu, yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırma ve tamamen karbondan arındırılmış bir şebekeye ulaşma yolunda kesinlikle kritik bir adım." dedi.

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Ekip, yeni TPV hücresiyle, sistemin ana parçalarını ayrı, küçük ölçekli deneylerde başarıyla test ettiklerini duyurdu. Fosil yakıtla çalışan enerji santrallerini değiştirmek için sistemi büyütmeyi hedefleyen araştırmacılar, testleri daha büyük bir ölçeğe genişletecekler.

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