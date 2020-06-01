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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Jeep Wrangler Rubicon, milyonluk fiyatıyla Türkiye'de

    Yeni 2.0 litre benzinli motorla Türkiye pazarına giriş yapan Wrangler Rubicon, 4x4 yeteneği ve teknolojileriyle olduğu kadar fiyatıyla da dikkat çekiyor. İşte Wrangler Rubicon fiyatı ve özellikleri:
    1 gün
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    24
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Jeep Wrangler Rubicon, milyonluk fiyatıyla Türkiye'de
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    Salgının ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeni modeller Türkiye’ye gelmeye başladı. Jeep, yeni Wrangler Rubicon’u Türkiye yollarıyla buluşturdu.

    Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Wrangler’in yeni modeli, Türkiye’de GME T4 adı verilen yeni 2.0 litre turboşarjlı sıralı dört silindirli motorla satılıyor. Engine Start Stop ve 8 ileri otomatik şanzımanla donatılan benzinli ünite, 3000 devir/dakikada 272 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Bu güç ve tork, Rock Trac 4x4 sistemi ile dört tekerleğe birden iletiliyor.

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    Yeni Wrangler Rubicon’da ısıtmalı deri koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve sekiz hoparlörlü Alpine Premium Ses Sistemi gibi özellikler bulunuyor. Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip dördüncü nesil Uconnect, konsolun merkezindeki 8.4 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Tamamen kişiselleştirilebilir özelliklere sahip gösterge panelinde de detaylı navigasyon ve yardımcı göstergeler sağlayan Off Road Pages özelliklerinin gösterildiği 7 inç dijital ekran bulunuyor.

    Yeni Jeep Wrangler Rubicon, milyonluk fiyatıyla Türkiye'de
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    Yeni Wrangler Rubicon, opsiyonel olarak 32” lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler ve sağlam çelik karter muhafazalarıyla satın alınabiliyor. Aracın güvenlik teknolojileri arasında ise geri görüş kamerası, arka çapraz yol sensörü ve park sensörü, kör nokta izleme, aktif hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici gibi donanımlar yer alıyor.

    Yeni Wrangler Rubicon’un Türkiye fiyatı tam 1 milyon 75 bin TL. Bu fiyat içerisinde ÖTV ve KDV’ye ek olarak ABD’den ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 60’lık ek vergi de bulunuyor. Hatırlanacak olursa Türkiye, çelik ve alüminyuma getirilen ek vergiye karşı ABD menşeli otomobillere yüzde 60 ek vergi uygulamaya başlamıştı.



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    Whippoorwill 1 gün en beğenilen
    Milyonu geçin de o 75bin bile çok geliyor.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 sa.
    bu araba 72 ay 0 peşinat ile kasko dahil ayda 500 dolar amerikada :))) haftasonu uber yaparak taksitini ödüyor millet :)))
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    Avcı10 1 gün
    maşşallahı var rekortmen vergi ödeyenler alır artık :)
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    DH Misafiri 1 gün
    Yapacak bişi yok, fiyatlar artık ederinin üstünde. 13.000? ye telefon sattırıyor amerigalı.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 gün
    ayakkabıya ötv + yyv gelir yakında. yolda yürüme vergisi.
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    Hyponsoinage 1 gün
    Ooo aynı aracın içinde hem manuel hem otomatik vites var çift şanzıman teknolojisi bayıldım
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    JanKlod (Mert ) 1 gün
    Fiat wrangler rubicon 1 milyon lira
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    SayınOzi 1 gün
    Bakalım bu da takla atıyor mu
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    Portraitclub 1 gün
    ABD de satılan rakamla kıyasladığın da daha kötü oluyor insan Şahin bile 25 bin TL satıldığı bir ülkede bunun rakamı normal geliyor.
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    me.ke (mehmet koç) 1 gün
    75.000 euro idi 2.8 dizeli, sonra 100.000 e çıkardılar, motor hacmi düşmesine rağmen ek vergi ile uçtu şimdide...
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    Renault S.A. (George Staub ) 1 gün me.ke
    İsterse 1.3 multijet olsun, reis yine 1m den aşağı vermez bu aracı, ümmetin kibirleneceğini düşünür 50 HP Tofaş neyinize yetmiyor der.



    Reis olduğu sürece refahı unutun adalet belki
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