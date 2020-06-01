Yeni Jeep Wrangler Rubicon, milyonluk fiyatıyla Türkiye'de

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Salgının ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeni modeller Türkiye’ye gelmeye başladı. Jeep, yeni Wrangler Rubicon’u Türkiye yollarıyla buluşturdu.

Üretildiği ilk günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Wrangler’in yeni modeli, Türkiye’de GME T4 adı verilen yeni 2.0 litre turboşarjlı sıralı dört silindirli motorla satılıyor. Engine Start Stop ve 8 ileri otomatik şanzımanla donatılan benzinli ünite, 3000 devir/dakikada 272 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Bu güç ve tork, Rock Trac 4x4 sistemi ile dört tekerleğe birden iletiliyor.

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Yeni Wrangler Rubicon’da ısıtmalı deri koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve sekiz hoparlörlü Alpine Premium Ses Sistemi gibi özellikler bulunuyor. Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip dördüncü nesil Uconnect, konsolun merkezindeki 8.4 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kontrol ediliyor. Tamamen kişiselleştirilebilir özelliklere sahip gösterge panelinde de detaylı navigasyon ve yardımcı göstergeler sağlayan Off Road Pages özelliklerinin gösterildiği 7 inç dijital ekran bulunuyor.

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Yeni Wrangler Rubicon, opsiyonel olarak 32” lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler ve sağlam çelik karter muhafazalarıyla satın alınabiliyor. Aracın güvenlik teknolojileri arasında ise geri görüş kamerası, arka çapraz yol sensörü ve park sensörü, kör nokta izleme, aktif hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici gibi donanımlar yer alıyor.

Yeni Wrangler Rubicon’un Türkiye fiyatı tam 1 milyon 75 bin TL. Bu fiyat içerisinde ÖTV ve KDV’ye ek olarak ABD’den ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 60’lık ek vergi de bulunuyor. Hatırlanacak olursa Türkiye, çelik ve alüminyuma getirilen ek vergiye karşı ABD menşeli otomobillere yüzde 60 ek vergi uygulamaya başlamıştı.

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