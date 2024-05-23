Paramount, yepyeni bir Star Trek film serisi başlatmak istiyor

Paramount, Star Trek serisini sinema tarafında J.J. Abrams'a, televizyon tarafında ise Alex Kurtzman ve Akiva Goldsman'a emanet etmişti. Kısa süre öncesine kadar stüdyonun planı, J.J. Abrams'ın başlattığı modern seriyi dördüncü bir filmle devam ettirmekti. Ancak görünen o ki planlar değişmiş. Çünkü stüdyo şimdi yepyeni bir film serisi başlatması için ünlü yapımcı ve senarist Simon Kinberg ile görüşüyor.
Simon Kinberg, Star Trek Serisinde J.J. Abrams'ın Yerini Alabilir
X-Men: Days of Future Past, X-Men: Dark Phoenix ve Sherlock Holmes gibi filmlerin senaristi olan Simon Kinberg ile anlaşılması hâlinde Kinberg, geçtiğimiz ay duyurulan yeni Star Trek filmine yapımcı olarak katılacak. Modern Star Trek filmlerinin yüzyıllarca öncesinde geçecek bu film başarılı olursa, Kinberg öncülüğünde yeni bir seriye dönüştürülecek.
2025 yılında vizyona girmesi beklenen bu filmi Andor dizisiyle tanınan Toby Haynes yönetecek. Filmin senaryosunu ise Seth Grahame-Smith kaleme alıyor. Hikâyeyi yüzlerce yıl önceye götürecek olan film, Yıldız Filosu'nun kuruluşunu ve insanlığın uzaylı ırklarla ilk temasını anlatacak.
Eğer işler planlandığı gibi giderse Star Trek serisi yakın bir gelecekte J.J. Abrams'tan alınıp Simon Kinberg'e emanet edilebilir. Abrams her ne kadar bu yeni filmde de yapımcı olarak görünüyor olsa da kreatif kontrolün Kinberg'de olacağı anlaşılıyor. Abrams'ın ortaya çıkardığı işlerden pek de memnun olmayanlar -ki sayıları hiç de az değil- bu haberi memnuniyetle karşılayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.