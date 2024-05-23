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    Anlık Bildirim

    Paramount, yepyeni bir Star Trek film serisi başlatmak istiyor

    Paramount, Star Trek konusunda önemli bir değişikliğe gidiyor. Yepyeni bir film serisi yaratıp sıfırdan başlamak isteyen stüdyo, yeni seriyi emanet etmek için Simon Kinberg ile görüşüyor.
    Star Trek yeni bir film serisine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serilerinden biri olan Star Trek, Paramount'un elindeki en önemli fikri mülkiyetler arasında yer alıyor. Bu yüzden stüdyo, bu seriyi sinema tarafında yeniden canlandırmanın yollarını arıyor. Bir süredir çeşitli film projeleri üzerinde çalışan Paramount, şimdi farklı bir yol denemeye hazırlanıyor.

    Paramount, Star Trek serisini sinema tarafında J.J. Abrams'a, televizyon tarafında ise Alex Kurtzman ve Akiva Goldsman'a emanet etmişti. Kısa süre öncesine kadar stüdyonun planı, J.J. Abrams'ın başlattığı modern seriyi dördüncü bir filmle devam ettirmekti. Ancak görünen o ki planlar değişmiş. Çünkü stüdyo şimdi yepyeni bir film serisi başlatması için ünlü yapımcı ve senarist Simon Kinberg ile görüşüyor.

    Simon Kinberg, Star Trek Serisinde J.J. Abrams'ın Yerini Alabilir

    X-Men: Days of Future Past, X-Men: Dark Phoenix ve Sherlock Holmes gibi filmlerin senaristi olan Simon Kinberg ile anlaşılması hâlinde Kinberg, geçtiğimiz ay duyurulan yeni Star Trek filmine yapımcı olarak katılacak. Modern Star Trek filmlerinin yüzyıllarca öncesinde geçecek bu film başarılı olursa, Kinberg öncülüğünde yeni bir seriye dönüştürülecek.

    2025 yılında vizyona girmesi beklenen bu filmi Andor dizisiyle tanınan Toby Haynes yönetecek. Filmin senaryosunu ise Seth Grahame-Smith kaleme alıyor. Hikâyeyi yüzlerce yıl önceye götürecek olan film, Yıldız Filosu'nun kuruluşunu ve insanlığın uzaylı ırklarla ilk temasını anlatacak.

    Eğer işler planlandığı gibi giderse Star Trek serisi yakın bir gelecekte J.J. Abrams'tan alınıp Simon Kinberg'e emanet edilebilir. Abrams her ne kadar bu yeni filmde de yapımcı olarak görünüyor olsa da kreatif kontrolün Kinberg'de olacağı anlaşılıyor. Abrams'ın ortaya çıkardığı işlerden pek de memnun olmayanlar -ki sayıları hiç de az değil- bu haberi memnuniyetle karşılayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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