Paramount, yepyeni bir Star Trek film serisi başlatmak istiyor

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serilerinden biri olan Star Trek, Paramount'un elindeki en önemli fikri mülkiyetler arasında yer alıyor. Bu yüzden stüdyo, bu seriyi sinema tarafında yeniden canlandırmanın yollarını arıyor. Bir süredir çeşitli film projeleri üzerinde çalışan Paramount, şimdi farklı bir yol denemeye hazırlanıyor.

Paramount, Star Trek serisini sinema tarafında J.J. Abrams'a, televizyon tarafında ise Alex Kurtzman ve Akiva Goldsman'a emanet etmişti. Kısa süre öncesine kadar stüdyonun planı, J.J. Abrams'ın başlattığı modern seriyi dördüncü bir filmle devam ettirmekti. Ancak görünen o ki planlar değişmiş. Çünkü stüdyo şimdi yepyeni bir film serisi başlatması için ünlü yapımcı ve senarist Simon Kinberg ile görüşüyor.

Yeni Star Trek filmi duyuruldu 1 ay önce eklendi

Simon Kinberg, Star Trek Serisinde J.J. Abrams'ın Yerini Alabilir

X-Men: Days of Future Past, X-Men: Dark Phoenix ve Sherlock Holmes gibi filmlerin senaristi olan Simon Kinberg ile anlaşılması hâlinde Kinberg, geçtiğimiz ay duyurulan yeni Star Trek filmine yapımcı olarak katılacak. Modern Star Trek filmlerinin yüzyıllarca öncesinde geçecek bu film başarılı olursa, Kinberg öncülüğünde yeni bir seriye dönüştürülecek.

2025 yılında vizyona girmesi beklenen bu filmi Andor dizisiyle tanınan Toby Haynes yönetecek. Filmin senaryosunu ise Seth Grahame-Smith kaleme alıyor. Hikâyeyi yüzlerce yıl önceye götürecek olan film, Yıldız Filosu'nun kuruluşunu ve insanlığın uzaylı ırklarla ilk temasını anlatacak.

Eğer işler planlandığı gibi giderse Star Trek serisi yakın bir gelecekte J.J. Abrams'tan alınıp Simon Kinberg'e emanet edilebilir. Abrams her ne kadar bu yeni filmde de yapımcı olarak görünüyor olsa da kreatif kontrolün Kinberg'de olacağı anlaşılıyor. Abrams'ın ortaya çıkardığı işlerden pek de memnun olmayanlar -ki sayıları hiç de az değil- bu haberi memnuniyetle karşılayacaktır.

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Star Trek yeni bir film serisine kavuşuyor