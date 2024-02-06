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    Yeni Jurassic World filmi için John Wick'in yönetmenine teklif götürüldü

    Kısa süre önce duyurulan yeni Jurassic World filmi için John Wick ve Deadpool 2'nin yönetmeni David Leitch'e teklif götürüldü. Hızla şekillenen filmin vizyon tarihi de belli oldu.

    Yeni Jurassic World filmini yönetecek isim belli oluyor Tam Boyutta Gör

    2015 yılında Jurassic World filmleriyle geri dönen Jurassic Park serisi, 2022 yapımı Jurassic World Dominion ile birlikte bu yeni evreyi de kapatmış oldu. Hayal kırıklığı yaratan Dominion'ın ardından serinin bir süre beyazperdeden uzak kalacağı düşünülüyordu ama Hollywood'da hiçbir şey uzun süre cansız kalmıyor. Nitekim kısa süre önce gelen haberler, yeni bir Jurassic World filmi için hazırlıklara başlandığını ortaya çıkardı.

    O dönemde gelen haberlerde, projenin hızla ilerlediği ve kısa süre içinde şekillenebileceği söyleniyordu. Nitekim öyle de oldu. Bu projeyi bir an önce hayata geçirmek isteyen Universal, yeni Jurassic World filmini yönetmesi için David Leitch'e teklif götürdü.

    Son olarak, mart ayında vizyona girecek The Fall Guy filmine imza atan David Leitch, ilk John Wick filmini Chad Stahelski ile birlikte yönettikten sonra, bu seriyi Stahelski'ye bırakıp aksiyon türünde farklı işlere imza attı. Yönetmenin filmleri arasında Deadpool 2, Atomic Blonde, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw ve Bullet Train yer alıyor.

    Yeni Jurassic World Filmi, 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

    David Leitch ile görüşmelerin henüz başladığı belirtiliyor. Ancak bu gelişmenin Hollywood basınına yansımış olması ilk görüşmelerin olumlu geçtiğinin habercisi.

    Öte yandan Universal filmin vizyon tarihini de daha şimdiden belirledi. Yepyeni bir film serisi başlatması beklenen yeni Jurassic World filmi, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

    Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrollerini üstlendiği son filmlerden tamamen bağımsız olacak bu yeni film ilk Jurassic Park filminin senaristi olan David Koepp yazıyor. Michael Crichton'ın sevilen romanını başarıyla sinemaya uyarladıktan sonra 1997 yapımı devam filmini de yazan Koepp, o günden beri uzak kaldığı bu seriye yıllar sonra geri dönmüş olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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