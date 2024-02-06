Yeni Jurassic World filmi için John Wick'in yönetmenine teklif götürüldü

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2015 yılında Jurassic World filmleriyle geri dönen Jurassic Park serisi, 2022 yapımı Jurassic World Dominion ile birlikte bu yeni evreyi de kapatmış oldu. Hayal kırıklığı yaratan Dominion'ın ardından serinin bir süre beyazperdeden uzak kalacağı düşünülüyordu ama Hollywood'da hiçbir şey uzun süre cansız kalmıyor. Nitekim kısa süre önce gelen haberler, yeni bir Jurassic World filmi için hazırlıklara başlandığını ortaya çıkardı.

O dönemde gelen haberlerde, projenin hızla ilerlediği ve kısa süre içinde şekillenebileceği söyleniyordu. Nitekim öyle de oldu. Bu projeyi bir an önce hayata geçirmek isteyen Universal, yeni Jurassic World filmini yönetmesi için David Leitch'e teklif götürdü.

Son olarak, mart ayında vizyona girecek The Fall Guy filmine imza atan David Leitch, ilk John Wick filmini Chad Stahelski ile birlikte yönettikten sonra, bu seriyi Stahelski'ye bırakıp aksiyon türünde farklı işlere imza attı. Yönetmenin filmleri arasında Deadpool 2, Atomic Blonde, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw ve Bullet Train yer alıyor.

Yeni Jurassic World Filmi, 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

David Leitch ile görüşmelerin henüz başladığı belirtiliyor. Ancak bu gelişmenin Hollywood basınına yansımış olması ilk görüşmelerin olumlu geçtiğinin habercisi.

Öte yandan Universal filmin vizyon tarihini de daha şimdiden belirledi. Yepyeni bir film serisi başlatması beklenen yeni Jurassic World filmi, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

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Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ın başrollerini üstlendiği son filmlerden tamamen bağımsız olacak bu yeni film ilk Jurassic Park filminin senaristi olan David Koepp yazıyor. Michael Crichton'ın sevilen romanını başarıyla sinemaya uyarladıktan sonra 1997 yapımı devam filmini de yazan Koepp, o günden beri uzak kaldığı bu seriye yıllar sonra geri dönmüş olacak.

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Yeni Jurassic World filmini yönetecek isim belli oluyor