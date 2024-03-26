Yeni Karayip Korsanları filmi seriyi sıfırdan başlatacak

Tam Boyutta Gör Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean), Disney'in elindeki en kıymetli fikri mülkiyetlerden biri. Bu yüzden stüdyo yıllardır bu seriyi yeniden canlandırmanın yollarını arıyor. Ancak serinin yıldızı olan Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard ile yaşadığı sorunlar sebebiyle Hollywood'dan dışlanması, bu serinin devam etmesini zorlaştırdı. Disney bu süreçte Johnny Depp'siz senaryolar üzerinde durdu ama bunlardan hiçbiri gerçeğe dönüşmedi.

Johnny Depp, Amber Heard'a karşı açtığı iftira davasını kazanıp itibarını biraz düzeltince, Karayip Korsanları serisinin onunla yeniden devam etme ihtimali ortaya çıktı. Ancak görünen o ki stüdyo, yaşanan bu gelişmeye rağmen seriyi sıfırlamaktan vazgeçmeyecek.

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Yeni Karayip Korsanları Filminde Johnny Depp Kısaca Görünebilir

Karayip Korsanları filmlerinin arkasındaki isim olan olan ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer, bu hafta verdiği bir demeçte, yeni Karayip Korsanları filminin bir reboot olacağını, yani seriyi sıfırdan başlatacağını açıkladı. Bu da Johnny Depp'in başrolde olacağı yeni bir Karayip Korsanları filmi izleyemeyeceğimiz anlamına geliyor.

Ne var ki bu, Johnny Depp'i bir daha bu rolde görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hatırlarsanız kısa süre önce gelen bir haber, Disney'in Depp'le çalışmaya açık olduğunu göstermişti. Söylentilere göre stüdyo, Depp'in Jack Sparrow'unun, yeni filmde yan karakterlerden biri olmasını istiyordu. Bruckheimer'ın açıklamaları bu ihtimali ortadan kaldırmıyor aslında. Eğer seriyi sıfırdan başlatacak yeni film Jack Sparrow'u başkasının canlandıracağı bir yeniden çevrim olmazsa, Johnny Depp'in Sparrow'unu, bir tür cameo ile filmde kısaca görebiliriz.

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