Yeni Karayip Korsanları filmi seriyi sıfırdan başlatacak

Johnny Depp, Amber Heard'a karşı açtığı iftira davasını kazanıp itibarını biraz düzeltince, Karayip Korsanları serisinin onunla yeniden devam etme ihtimali ortaya çıktı. Ancak görünen o ki stüdyo, yaşanan bu gelişmeye rağmen seriyi sıfırlamaktan vazgeçmeyecek.
Yeni Karayip Korsanları Filminde Johnny Depp Kısaca Görünebilir
Karayip Korsanları filmlerinin arkasındaki isim olan olan ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer, bu hafta verdiği bir demeçte, yeni Karayip Korsanları filminin bir reboot olacağını, yani seriyi sıfırdan başlatacağını açıkladı. Bu da Johnny Depp'in başrolde olacağı yeni bir Karayip Korsanları filmi izleyemeyeceğimiz anlamına geliyor.
Ne var ki bu, Johnny Depp'i bir daha bu rolde görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hatırlarsanız kısa süre önce gelen bir haber, Disney'in Depp'le çalışmaya açık olduğunu göstermişti. Söylentilere göre stüdyo, Depp'in Jack Sparrow'unun, yeni filmde yan karakterlerden biri olmasını istiyordu. Bruckheimer'ın açıklamaları bu ihtimali ortadan kaldırmıyor aslında. Eğer seriyi sıfırdan başlatacak yeni film Jack Sparrow'u başkasının canlandıracağı bir yeniden çevrim olmazsa, Johnny Depp'in Sparrow'unu, bir tür cameo ile filmde kısaca görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...