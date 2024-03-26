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    Yeni Karayip Korsanları filmi seriyi sıfırdan başlatacak

    Karayip Korsanları serisinin arkasındaki isim olan ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer, yeni Karayip Korsanları filminin bir reboot olacağını, yani seriyi sıfırdan başlatacağını açıkladı.
    Yeni Karayip Korsanları filmi reboot olacak Tam Boyutta Gör
    Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean), Disney'in elindeki en kıymetli fikri mülkiyetlerden biri. Bu yüzden stüdyo yıllardır bu seriyi yeniden canlandırmanın yollarını arıyor. Ancak serinin yıldızı olan Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard ile yaşadığı sorunlar sebebiyle Hollywood'dan dışlanması, bu serinin devam etmesini zorlaştırdı. Disney bu süreçte Johnny Depp'siz senaryolar üzerinde durdu ama bunlardan hiçbiri gerçeğe dönüşmedi.

    Johnny Depp, Amber Heard'a karşı açtığı iftira davasını kazanıp itibarını biraz düzeltince, Karayip Korsanları serisinin onunla yeniden devam etme ihtimali ortaya çıktı. Ancak görünen o ki stüdyo, yaşanan bu gelişmeye rağmen seriyi sıfırlamaktan vazgeçmeyecek.

    Yeni Karayip Korsanları Filminde Johnny Depp Kısaca Görünebilir

    Karayip Korsanları filmlerinin arkasındaki isim olan olan ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer, bu hafta verdiği bir demeçte, yeni Karayip Korsanları filminin bir reboot olacağını, yani seriyi sıfırdan başlatacağını açıkladı. Bu da Johnny Depp'in başrolde olacağı yeni bir Karayip Korsanları filmi izleyemeyeceğimiz anlamına geliyor.

    Ne var ki bu, Johnny Depp'i bir daha bu rolde görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hatırlarsanız kısa süre önce gelen bir haber, Disney'in Depp'le çalışmaya açık olduğunu göstermişti. Söylentilere göre stüdyo, Depp'in Jack Sparrow'unun, yeni filmde yan karakterlerden biri olmasını istiyordu. Bruckheimer'ın açıklamaları bu ihtimali ortadan kaldırmıyor aslında. Eğer seriyi sıfırdan başlatacak yeni film Jack Sparrow'u başkasının canlandıracağı bir yeniden çevrim olmazsa, Johnny Depp'in Sparrow'unu, bir tür cameo ile filmde kısaca görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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