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    Disney, aynı anda iki yeni Karayip Korsanları filmi hazırlıyor

    Karayip Korsanları serisinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, serinin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Disney aynı anda iki yeni Karayip Korsanları filmi birden hazırlıyor.
    İki yeni Karayip Korsanları filmi hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Disney, en sevilen serilerinden biri olan Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean)'nı yeniden canlandırmaya kararlı görünüyor. Ancak stüdyonun bunu tam olarak nasıl yapacağı konusunda bir kafa karışıklığı söz konusuydu. Çünkü gelen haberler bazen Margot Robbie'li yeni bir film çekileceğini söylüyor, bazen de farklı bir reboot projesinden söz ediyordu. Serinin yapımcısı olan Jerry Bruckheimer, dün yaptığı açıklamayla bu kafa karışıklığına açıklık getirdi.

    Entertainment Weekly'ye konuşan ünlü yapımcı, aynı anda iki Karayip Korsanları filmi birden hazırladıklarını açıkladı. Margot Robbie'nin başrolünü üstleneceği filmin senaryosunu Christina Hodson (Birds of Prey, The Flash) yazıyor. Sıfırdan yeni bir seri başlatması planlanan reboot filminin senaryosunu ise Jeff Nathanson (Karayip Korsanları 5, Sıkıysa Yakala) kaleme alıyor.

    Disney, Aynı Anda İki Karayip Korsanları Filmine de Yeşil Işık Yakabilir

    Üstelik bu iki projeden birini seçip onu çekecekler gibi bir şey de yok. Jerry Bruckheimer her ikisini de çekmek istediklerini, Disney'in de Margot Robbie'li filmi de hayata geçirmeye sıcak baktığını söylüyor.

    Son olarak Johnny Depp'in bu yeni projelerde bir yeri olup olmadığı da sorulan Bruckheimer, "Bu bir reboot ama bana kalsa Johnny de içinde olurdu." diyerek Depp'in geri dönüşüne açık kapı bıraktı. Ancak günün sonunda kararı Disney ve Depp verecek ki iki taraf anlaşsa bile Depp'in filmdeki rolü kısıtlı olacaktır. Çünkü Bruckheimer'ın da vurguladığı üzere bu bir reboot olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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