Disney, aynı anda iki yeni Karayip Korsanları filmi hazırlıyor

Tam Boyutta Gör Disney, en sevilen serilerinden biri olan Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean)'nı yeniden canlandırmaya kararlı görünüyor. Ancak stüdyonun bunu tam olarak nasıl yapacağı konusunda bir kafa karışıklığı söz konusuydu. Çünkü gelen haberler bazen Margot Robbie'li yeni bir film çekileceğini söylüyor, bazen de farklı bir reboot projesinden söz ediyordu. Serinin yapımcısı olan Jerry Bruckheimer, dün yaptığı açıklamayla bu kafa karışıklığına açıklık getirdi.

Entertainment Weekly'ye konuşan ünlü yapımcı, aynı anda iki Karayip Korsanları filmi birden hazırladıklarını açıkladı. Margot Robbie'nin başrolünü üstleneceği filmin senaryosunu Christina Hodson (Birds of Prey, The Flash) yazıyor. Sıfırdan yeni bir seri başlatması planlanan reboot filminin senaryosunu ise Jeff Nathanson (Karayip Korsanları 5, Sıkıysa Yakala) kaleme alıyor.

Üstelik bu iki projeden birini seçip onu çekecekler gibi bir şey de yok. Jerry Bruckheimer her ikisini de çekmek istediklerini, Disney'in de Margot Robbie'li filmi de hayata geçirmeye sıcak baktığını söylüyor.

Son olarak Johnny Depp'in bu yeni projelerde bir yeri olup olmadığı da sorulan Bruckheimer, "Bu bir reboot ama bana kalsa Johnny de içinde olurdu." diyerek Depp'in geri dönüşüne açık kapı bıraktı. Ancak günün sonunda kararı Disney ve Depp verecek ki iki taraf anlaşsa bile Depp'in filmdeki rolü kısıtlı olacaktır. Çünkü Bruckheimer'ın da vurguladığı üzere bu bir reboot olacak.

