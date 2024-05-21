Disney, aynı anda iki yeni Karayip Korsanları filmi hazırlıyor

Entertainment Weekly'ye konuşan ünlü yapımcı, aynı anda iki Karayip Korsanları filmi birden hazırladıklarını açıkladı. Margot Robbie'nin başrolünü üstleneceği filmin senaryosunu Christina Hodson (Birds of Prey, The Flash) yazıyor. Sıfırdan yeni bir seri başlatması planlanan reboot filminin senaryosunu ise Jeff Nathanson (Karayip Korsanları 5, Sıkıysa Yakala) kaleme alıyor.
Disney, Aynı Anda İki Karayip Korsanları Filmine de Yeşil Işık Yakabilir
Üstelik bu iki projeden birini seçip onu çekecekler gibi bir şey de yok. Jerry Bruckheimer her ikisini de çekmek istediklerini, Disney'in de Margot Robbie'li filmi de hayata geçirmeye sıcak baktığını söylüyor.
Son olarak Johnny Depp'in bu yeni projelerde bir yeri olup olmadığı da sorulan Bruckheimer, "Bu bir reboot ama bana kalsa Johnny de içinde olurdu." diyerek Depp'in geri dönüşüne açık kapı bıraktı. Ancak günün sonunda kararı Disney ve Depp verecek ki iki taraf anlaşsa bile Depp'in filmdeki rolü kısıtlı olacaktır. Çünkü Bruckheimer'ın da vurguladığı üzere bu bir reboot olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.