Yeni Kia Picanto'nun tasarımı sızdırıldı

Arka tarafta ise yine EV9'dan esintiler taşıyan grafiklere sahip LED stoplar mevcut. 3 parçadan oluşan bu stoplar boydan boya uzanıyor. Bagaj kapağının düğmesi de ortadaki ışık şeridinin hemen altında yer alıyor. Yeni renk seçeneğinin de dikkat çektiği yeni Kia Picanto'nun GT-Line donanım seviyesine baktığımız için jantlar ve arka difüzör de oldukça sportif görünüyor.
Motor gamı gibi teknik detaylar henüz belli değil. Mevcut modelde 67 beygir güç ve 96 Nm tork üreten 1.0 litre DPI benzinli motor ile 84 beygir güç ve 117 Nm tork üreten 1.2 litre DPI motor seçenekleri bulunuyor. Makyaj operasyonu sonrası belki hafif hibrit seçenek görebiliriz. Bu arada mevcut Picanto'nun 636 bin TL'den başladığını da hatırlatalım. Makyajlı versiyonla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)