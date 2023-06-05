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    Yeni Kia Picanto'nun tasarımı sızdırıldı

    Otomotiv dünyasının en küçük ve ucuz otomobillerinden biri olan Kia Picanto yakında yenilenecek. Önümüzdeki haftalarda tanıtılmasını beklediğimiz modelle ilgili bugün bazı görseller sızdırıldı.
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    Yeni Kia Picanto'nun tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Kia Picanto, markanın diğer yeni modellerinde de kullandığı "Opposites United" yani "Zıtlıkların Birliği" isimli tasarım felsefesiyle karşımıza çıkacak. Autospy tarafından sızdırılan görsellere baktığımızda, otomobilin ön tarafında "Tiger Nose" ızgara, dikey yerleşimli LED farlar ve EV9'u anımsatan gündüz LED'leri dikkat çekiyor.

    Arka tarafta ise yine EV9'dan esintiler taşıyan grafiklere sahip LED stoplar mevcut. 3 parçadan oluşan bu stoplar boydan boya uzanıyor. Bagaj kapağının düğmesi de ortadaki ışık şeridinin hemen altında yer alıyor. Yeni renk seçeneğinin de dikkat çektiği yeni Kia Picanto'nun GT-Line donanım seviyesine baktığımız için jantlar ve arka difüzör de oldukça sportif görünüyor.

    Yeni Kia Picanto'nun tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Picanto'nun iç mekânında daha küçük dokunuşlar bizleri karşılıyor. Çok fonksiyonlu direksiyon simidinin hemen arkasındaki gösterge paneli artık tamamen dijital. Şerit takip sistemi gibi sürüş asistanlarıyla ilgili görsellerin ekranın ortasında yer aldığını görmekteyiz. Merkezdeki multimedya ekranı ise mevcut modeldekiyle aynı gibi görünüyor ancak burada da yeni bir arayüz görmemiz mümkün.

    Motor gamı gibi teknik detaylar henüz belli değil. Mevcut modelde 67 beygir güç ve 96 Nm tork üreten 1.0 litre DPI benzinli motor ile 84 beygir güç ve 117 Nm tork üreten 1.2 litre DPI motor seçenekleri bulunuyor. Makyaj operasyonu sonrası belki hafif hibrit seçenek görebiliriz. Bu arada mevcut Picanto'nun 636 bin TL'den başladığını da hatırlatalım. Makyajlı versiyonla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

    Yeni Kia Picanto'nun tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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