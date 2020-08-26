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    Yeni Kia Sorento'nun şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu tanıtıldı

    2021 Kia Sorento ailesinin en çevreci, en ekonomik ve en güçlü üyesi olmaya hazırlanan Sorento Plug-in Hybrid, önümüzdeki yılın ilk aylarında seçilmiş Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Kia Sorento'nun şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu tanıtıldı
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    Tanıtıldığı günden bu yana hem iç hem dış tasarımıyla büyük beğeni toplayan 2021 Kia Sorento, yeni platforma geçişle birlikte ürün yelpazesini genişletti ve ilk kez PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyona kavuştu.

    Serinin en düşük karbon emisyonlu, en ekonomik ve en güçlü üyesi olması beklenen 2021 Kia Sorento PHEV’deki sistem, sıvı soğutmalı 13.8 kWh batarya paketi, 66.9 kW (90 beygir) elektrik motoru, 1.6 litre T-GDi ünite ve 6 ileri otomatik şanzımandan meydana geliyor.

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    2021 Kia Sorento PHEV’deki dört silindirli turbo benzinli ünite tek başına 180 beygir güç ve 265 Nm tork üretiyor. Buna 90 beygir güç ve 304 Nm tork üreten elektrik motorunu da dahil ettiğimizde, Sorento PHEV’deki toplam güç ve tork sırasıyla 265 beygir ve 350 Nm’ye yükseliyor. Benzinli ünite ve elektrik motorunun gücü 6 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla dört tekerleğe birden paralel olarak iletiliyor.

    Yeni Kia Sorento'nun şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonu tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Sorento PHEV’in tüm detayları henüz belli değil. Örneğin CO2 emisyonu ve saf elektrikli sürüş menzili gibi değerlerin homologasyon onayı beklediği ve Kia tarafından kısa süre sonra açıklanacağı belirtildi. Fakat Koreli marka saf elektrikli sürüş menzilinin, sürücülerin pek çok kısa mesafeyi sıfır emisyonlu olarak kat etmesine imkan verecek yeterlilikte olduğunun altını şimdiden çiziyor.

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    2021 Kia Sorento PHEV’deki batarya paketi zemine paralel bir biçimde yerleştirildiği için diğer hibrit versiyona göre ciddi bir alan kaybı yaşanmıyor. İç mekan ve bagaj hacmi bakımından diğer versiyonlarla aynı değerlere sahip olan Sorento PHEV’de de beş ve yedi koltuk seçeneği mevcut. Örneğin yedi koltuk konfigürasyonuyla tercih edilen Sorento PHEV’de 175 litre bagaj hacmi bulunuyor. Sorento Hybrid’de bu değer 179 litre.

    2021 Kia Sorento PHEV'deki dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranları, bataryanın durumu ve mevcut şarj istasyonları gibi bilgileri gösterecek şekilde yeniden elden geçirilmiş. Bunun dışında aracın diğer tüm teknolojileri ve sürüş yardımcıları diğer versiyonlarla aynı. Tasarım olarak “eco plug-in” rozeti ve sağ arka çamurluktaki şarj girişiyle diğer versiyonlardan ayırt edebileceğimiz 2021 Kia Sorento PHEV, önümüzdeki yılın ilk aylarında bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.



    https://www.kiapressoffice.com/en-gb/releases/1218 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    tiberyilmaz (Emre Fikret) 2 sa. yeni yorumcu
    Elektrik faturası çok gelir. Kim alıyor la bunları
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    maximus8282 (maximus ) 5 sa.
    Tipi hoşuma gitti. 👍🏻
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