Makyajlı Kia Sportage'ın ilk ipucu görselleri paylaşıldı

Kasım ayında Kore'de tanıtılacak olan yeni Kia Sportage'ı henüz sadece karanlık bir silüet olarak görsek de güncellenen ışık imzası hemen kendisini belli ediyor. Ana aydınlatmalar ise diğer yeni modellerde olduğu gibi dikey formda tasarlanmış. Henüz göremesek de aydınlatmaların yanı sıra tampon ve panjurun da yenilendiğini biliyoruz.
Bu bir makyaj operasyonu olduğundan tasarım ve teknoloji güncellemelerinin dışında Sportage'ın altyapısında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtelim. Bu kapsamda motor gamı da benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerden oluşmaya devam edecek. Sportage'ın güncel fiyatları ülkemizde 1.910.000 TL'den başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu