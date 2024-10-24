Makyajlı Kia Sportage'ın ilk ipucu görselleri paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Kia, Türk tasarımcı Berk Erner'in imzasını taşıyan EV9 ile başlattığı yeni tasarım dilini ürün gamına yaymaya devam ediyor. Bu kapsamda yakında karşımıza çıkacak olan makyajlı Kia Sportage'dan ilk ipuçları geldi.

Kasım ayında Kore'de tanıtılacak olan yeni Kia Sportage'ı henüz sadece karanlık bir silüet olarak görsek de güncellenen ışık imzası hemen kendisini belli ediyor. Ana aydınlatmalar ise diğer yeni modellerde olduğu gibi dikey formda tasarlanmış. Henüz göremesek de aydınlatmaların yanı sıra tampon ve panjurun da yenilendiğini biliyoruz.

Tam Boyutta Gör Kia Sportage'ın yan tarafında muhtemelen yeni jant tasarımları dışında bir değişiklik görmeyeceğiz. Arka tarafta ise grafikleri yenilenen LED stoplar göze çarpıyor. İç mekan henüz paylaşılmadı ancak daha önceki casus görüntülerden bu alanda da kavisli dijital kokpit ve iki kollu direksiyon simidi gibi değişiklikler bizleri bekliyor olacak.

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Bu bir makyaj operasyonu olduğundan tasarım ve teknoloji güncellemelerinin dışında Sportage'ın altyapısında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtelim. Bu kapsamda motor gamı da benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerden oluşmaya devam edecek. Sportage'ın güncel fiyatları ülkemizde 1.910.000 TL'den başlıyor.

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Yeni Kia Sportage'ın ilk ipucu görselleri paylaşıldı