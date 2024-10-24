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    Anlık Bildirim

    Makyajlı Kia Sportage'ın ilk ipucu görselleri paylaşıldı

    Kasım ayında tanıtılması planlanan yeni Kia Sportage, markanın ürün gamındaki Picanto, Sorento ve diğer modeller gibi yeni tasarım diline geçiş yapıyor.         
    Yeni Kia Sportage'ın ilk ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Kia, Türk tasarımcı Berk Erner'in imzasını taşıyan EV9 ile başlattığı yeni tasarım dilini ürün gamına yaymaya devam ediyor. Bu kapsamda yakında karşımıza çıkacak olan makyajlı Kia Sportage'dan ilk ipuçları geldi.

    Kasım ayında Kore'de tanıtılacak olan yeni Kia Sportage'ı henüz sadece karanlık bir silüet olarak görsek de güncellenen ışık imzası hemen kendisini belli ediyor. Ana aydınlatmalar ise diğer yeni modellerde olduğu gibi dikey formda tasarlanmış. Henüz göremesek de aydınlatmaların yanı sıra tampon ve panjurun da yenilendiğini biliyoruz.

    Yeni Kia Sportage'ın ilk ipucu görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Kia Sportage'ın yan tarafında muhtemelen yeni jant tasarımları dışında bir değişiklik görmeyeceğiz. Arka tarafta ise grafikleri yenilenen LED stoplar göze çarpıyor. İç mekan henüz paylaşılmadı ancak daha önceki casus görüntülerden bu alanda da kavisli dijital kokpit ve iki kollu direksiyon simidi gibi değişiklikler bizleri bekliyor olacak.

    Bu bir makyaj operasyonu olduğundan tasarım ve teknoloji güncellemelerinin dışında Sportage'ın altyapısında herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtelim. Bu kapsamda motor gamı da benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerden oluşmaya devam edecek. Sportage'ın güncel fiyatları ülkemizde 1.910.000 TL'den başlıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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