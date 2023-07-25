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    Makyajlı Kia Sorento'nun tasarımı ortaya çıktı

    Makyaj operasyonu geçiren Kia Sorento'nun iç ve dış tasarımı yenilendi. Ön bölümü büyük oranda yenilenen SUV modelin konsolunda da bazı güncellemeler mevcut.    
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    2024 Kia Sorento'nun tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde Hyundai Santa Fe'nin bambaşka bir karaktere büründüğüne şahit olduk. Şimdi yenilenme sırası kuzeni Kia Sorento'ya geldi. Ancak Sorento için köklü bir değişimden ziyade makyaj operasyonundan söz ediyoruz. Bu nedenle daha mütevazı bir güncelleme ile karşı karşıyayız.

    2024 Kia Sorento'nun resmi görsellerine baktığımızda, dış tasarımdaki dokunuşların ön tarafta yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu alanda, yeni Picanto'daki gibi dört modülden oluşan dikey aydınlatmalar ve geniş panjurun üzerine kadar uzanan T şekilli gündüz LED'leri dikkat çekiyor.

    Yenilenen Kia Sorento'daki Tiger Nose artık yeni bir görünüme sahip. Kia logosu da panjur üzerinde değil motor kaputunun ucuna konumlandırılmış. Tampon kenarlarındaki dikey hava girişleri eskisine göre daha geniş duruyor. Daha geniş görünen merkez hava girişi de hala dört parçadan oluşan sis lambalarına ev sahipliği yapıyor. Tamponun alt kısmındaki gri koruma plakası da eskisine göre daha görünür hale gelmiş.

    2024 Kia Sorento'nun tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bir makyajdan söz ettiğimiz için Sorento'nun profilinde herhangi bir değişiklik yapılmamış. Ancak çift renkli büyük jantlar tamamen yeni. Arka tarafta stop lambalarının grafikleri öndeki aydınlatmalarla uyumlu olacak şekilde yenilenmiş üst kısımlarından birleştirilmiş. Difüzör tasarımının da değiştiği modelde geri vites lambaları daha da aşağıya, hatta en alt kısma taşınmış diyebiliriz.

    2024 Kia Sorento'nun kabini büyük oranda aynı fakat konsolda önemli dokunuşlar mevcut. Örneğin; merkezdeki büyük dikey havalandırma ızgaraları yerini bir bütün gibi görünen ince ızgaralar almış. Ekranlar yenilenirken, dokunmatik multimedya ekranındaki fiziksel düğmelere veda edilmiş. Dokunmatik klima kontrolleri de merkezdeki ızgaraların hemen altına yatay bir şekilde konumlandırılmış.

    2024 Kia Sorento'nun tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Orta konsolun da yeni vites seçici ile daha modern ve sade göründüğü makyajlı Kia Sorento'da, Hyundai Motor Grubu'nun diğer yeni modellerinden alınan parmak izi doğrulama sistemi de mevcut. Her zaman olduğu gibi Kia Sorento'nun da teknik özellikleri ilerleyen süreçte açıklanacak. Söz konusu duyurunun Ağustos ayının ortasında yapılması bekleniyor.
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