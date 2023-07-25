Makyajlı Kia Sorento'nun tasarımı ortaya çıktı

2024 Kia Sorento'nun resmi görsellerine baktığımızda, dış tasarımdaki dokunuşların ön tarafta yoğunlaştığını görmekteyiz. Bu alanda, yeni Picanto'daki gibi dört modülden oluşan dikey aydınlatmalar ve geniş panjurun üzerine kadar uzanan T şekilli gündüz LED'leri dikkat çekiyor.
Yenilenen Kia Sorento'daki Tiger Nose artık yeni bir görünüme sahip. Kia logosu da panjur üzerinde değil motor kaputunun ucuna konumlandırılmış. Tampon kenarlarındaki dikey hava girişleri eskisine göre daha geniş duruyor. Daha geniş görünen merkez hava girişi de hala dört parçadan oluşan sis lambalarına ev sahipliği yapıyor. Tamponun alt kısmındaki gri koruma plakası da eskisine göre daha görünür hale gelmiş.
2024 Kia Sorento'nun kabini büyük oranda aynı fakat konsolda önemli dokunuşlar mevcut. Örneğin; merkezdeki büyük dikey havalandırma ızgaraları yerini bir bütün gibi görünen ince ızgaralar almış. Ekranlar yenilenirken, dokunmatik multimedya ekranındaki fiziksel düğmelere veda edilmiş. Dokunmatik klima kontrolleri de merkezdeki ızgaraların hemen altına yatay bir şekilde konumlandırılmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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