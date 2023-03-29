Lamborghini Revuelto tanıtıldı: V12 Hibrit motorlu yeni İtalyan boğası

Yeni Lamborghini Revuelto, özellikleriyle neler sunuyor❓
Daha önce LB744 kod adıyla anılan yeni Lamborghini Revuelto'yu anlatmaya kalbinden başlamak en doğrusu olacaktır. Evet, Lamborghini, ilk defa sınırlı olmayan bir üretim modelinde içten yanmalı ile elektriğin güçlerini birleştiriyor. Daha önce süper kapasitörlerin devreye alındığı Sian'da hibrit sistem görmüştük ancak Revuelto'daki hibrit sistemin bu konuda çok daha ciddi bir atılım olduğunu söylemekte fayda var.
Sessiz motorlara geçişte V12'sinin sesiyle büyülemeye devam edeceğine sevindiğimiz Revuelto'daki 6.5 litre L545 V12 motor aslında Aventador'dakinin evrim geçirmiş hali ve burada tek başına 9250 d/d'da 814 hp güç ve 725 Nm tork üretecek şekilde ayarlanmış. Bu da onu Lamborghini'nin yollara uygun en güçlü 12 silindirli motoru haline getiriyor.
Yeni Lamborghini Revuelto, launch control özelliği de aktif edildiğinde 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede tamamlıyor. 0-200 km/s hızlanmasını 7 saniyenin altında gerçekleştiren süper otomobilin son hızı da 350 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca, şehir merkezinde sessiz bir sürüş için hibrit süper otomobili sadece yaklaşık 10 km mesafede olsa bile saf elektrikli sürüş modunda kullanmak mümkün.
Revuelto'daki otomatik şanzıman, daha önceki modellerde olduğu gibi ön taraf yerine motorun arkasına çapraz şekilde monte edilmiş. Böylece eskiden şaft tüneli olan yerde 3,8 kWsa'lik küçük batarya için yer açılmış. Söz konusu batarya, 7 kW şarj ile 30 dakikada dolarken, V12 motor jeneratör olarak kullanıldığında 6 dakikada tam doluma ulaşabiliyor.
Revuelto, marka içerisinde ilk kez tamamen karbon fiber ön yapının kullanıldığı yeni bir monokok şasi üzerine inşa edilmiş. Yeni bir arka aks yönlendirme sisteminin kullanıldığı otomobilde Dinamica Veicolo 2.0 adı verilen elektrikli tork yönlendirme sistemi de bir ilk niteliğinde. Tekerleklerde ise standart karbon seramik frenler görev yapıyor. Önde on pistonlu kaliperler ve 409 mm disklere arkada ise dört pistonlu kaliperler ve 391 mm diskler bulunuyor.
Ön kanat havayı ön tekerleklerden uzağa dağıtırken arkada ise bir Lamborghini'de kullanılan en agresif difüzöre yer verildiğini görmekteyiz. Aktif arka kanat ise duruma göre otomatik ayarlanmanın yanı sıra minimum veya maksimum yere basma kuvveti elde etmek adına üç farklı modla manuel olarak da kontrol edilebiliyor. Genel olarak Lamborghini, Revuelto'nun Aventador Ultimae'ye göre yüzde 61 daha verimli olduğunu ve yüzde 66 daha fazla yere basma kuvveti uyguladığını belirtiyor.
Lamborghini Revuelto, İtalya'da 500 bin euro fiyat etiketiyle satılacak.
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