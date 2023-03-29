Lamborghini Revuelto tanıtıldı: V12 Hibrit motorlu yeni İtalyan boğası

Tam Boyutta Gör Bugün hem Lamborghini hem de süper otomobil dünyası adına önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, Aventador'un devamı niteliğindeki yeni İtalyan boğası Lamborghini Revuelto'yu tanıttı. Alışıldık V12'nin de denkleme katıldığı bol elektrik destekli bir hibrit sistemden güç alan Revuelto, yeni tasarım diliyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Yeni Lamborghini Revuelto, özellikleriyle neler sunuyor❓

Daha önce LB744 kod adıyla anılan yeni Lamborghini Revuelto'yu anlatmaya kalbinden başlamak en doğrusu olacaktır. Evet, Lamborghini, ilk defa sınırlı olmayan bir üretim modelinde içten yanmalı ile elektriğin güçlerini birleştiriyor. Daha önce süper kapasitörlerin devreye alındığı Sian'da hibrit sistem görmüştük ancak Revuelto'daki hibrit sistemin bu konuda çok daha ciddi bir atılım olduğunu söylemekte fayda var.

Sessiz motorlara geçişte V12'sinin sesiyle büyülemeye devam edeceğine sevindiğimiz Revuelto'daki 6.5 litre L545 V12 motor aslında Aventador'dakinin evrim geçirmiş hali ve burada tek başına 9250 d/d'da 814 hp güç ve 725 Nm tork üretecek şekilde ayarlanmış. Bu da onu Lamborghini'nin yollara uygun en güçlü 12 silindirli motoru haline getiriyor.

Tam Boyutta Gör İçten yanmalı motor, ikisi ön aksa ve bir tanesi 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımana entegre olan üç elektrik motorundan destek alıyor. Bu sayede 1001 hp güç açığa çıkarken, Revuelto, arka tekerlekleri hareketlendiren V12'si ve öndeki elektrik motorları sayesinde dört tekerlekten çekiş ve tork yönlendirme gibi özellikler sunuyor.

Yeni Lamborghini Revuelto, launch control özelliği de aktif edildiğinde 0-100 km/s hızlanmasını 2,5 saniyede tamamlıyor. 0-200 km/s hızlanmasını 7 saniyenin altında gerçekleştiren süper otomobilin son hızı da 350 km/s ile sınırlandırılmış. Ayrıca, şehir merkezinde sessiz bir sürüş için hibrit süper otomobili sadece yaklaşık 10 km mesafede olsa bile saf elektrikli sürüş modunda kullanmak mümkün.

Revuelto'daki otomatik şanzıman, daha önceki modellerde olduğu gibi ön taraf yerine motorun arkasına çapraz şekilde monte edilmiş. Böylece eskiden şaft tüneli olan yerde 3,8 kWsa'lik küçük batarya için yer açılmış. Söz konusu batarya, 7 kW şarj ile 30 dakikada dolarken, V12 motor jeneratör olarak kullanıldığında 6 dakikada tam doluma ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Evet batarya küçük ve saf elektrikli sürüş menzili az. Ancak unutmamak gerekir ki buradaki asıl amaç Revuelto'ya uzun menzil kazandırmak değil, ileride çoğu şehir merkezinin sıfır emisyon bölgesi haline gelmesi durumunda da süper otomobili bu alanlarda kullanılabilir kılmak. Bu arada yeri gelmişken Revuelto'nun saf elektrikli sürüş modunda 180 hp güç sunduğunu ve dört tekerlekten çekiş özelliğini sürdürdüğünü de belirtelim.

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Revuelto, marka içerisinde ilk kez tamamen karbon fiber ön yapının kullanıldığı yeni bir monokok şasi üzerine inşa edilmiş. Yeni bir arka aks yönlendirme sisteminin kullanıldığı otomobilde Dinamica Veicolo 2.0 adı verilen elektrikli tork yönlendirme sistemi de bir ilk niteliğinde. Tekerleklerde ise standart karbon seramik frenler görev yapıyor. Önde on pistonlu kaliperler ve 409 mm disklere arkada ise dört pistonlu kaliperler ve 391 mm diskler bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Lamborghini Revuelto'nun tasarımında ön-arka aydınlatmalar dahil bolca Y motifi dikkat çekiyor. Kaslı görünümün yanı sıra otomobilde bolca aerodinamik öge mevcut. Örneğin; ön tekerleklerin arkasındaki yan yüzgeçler, havanın kapının içbükey kısmı boyunca girişlere akmasına yardımcı olmak için tasarlanmış. Girintili tavan ise havayı arka kanada yönlendirirken aynı zamanda içerideki yolcular için baş mesafesini de iyileştiriyor.

Ön kanat havayı ön tekerleklerden uzağa dağıtırken arkada ise bir Lamborghini'de kullanılan en agresif difüzöre yer verildiğini görmekteyiz. Aktif arka kanat ise duruma göre otomatik ayarlanmanın yanı sıra minimum veya maksimum yere basma kuvveti elde etmek adına üç farklı modla manuel olarak da kontrol edilebiliyor. Genel olarak Lamborghini, Revuelto'nun Aventador Ultimae'ye göre yüzde 61 daha verimli olduğunu ve yüzde 66 daha fazla yere basma kuvveti uyguladığını belirtiyor.

Lamborghini Revuelto, İtalya'da 500 bin euro fiyat etiketiyle satılacak.

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Yeni Lamborghini Revuelto tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri