Togg çekilişi saat kaçta? Togg T10X kura çekilişi canlı yayınla YouTube'da

- Çekiliş Togg YouTube canlı yayınında 📺
- Togg T10x satın alma hakkı kazananlar listesi belli olacak
- Togg T10X teknik özellikleri
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Çekiliş Togg YouTube canlı yayınında 📺
Togg T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihlilerin belli olacağı çekiliş noter huzurunda canlı olarak yapılacak. Peki Togg çekilişi hangi kanalda yapılacak? Togg'un canlı yayını, Youtube ve TRT Haber'den takip edilebilecek. Canlı yayın saat 21.00'da başlayacak.
Togg T10x satın alma hakkı kazananlar listesi belli olacak
2023 yılı teslimatları için yedek listeden asil listeye geçemeyenler ise 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.
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|V1 RWD Standart Menzil
|V2 RWD Standart Menzil
|V2 RWD Uzun Menzil
|Maks Güç
|160 kW - 218 PS
|160 kW - 218 PS
|160 kW - 218 PS
|Maks Tork
|350 Nm
|350 Nm
|350 Nm
|0-100 km/s hızlanma
|7.4 sn
|7.4 sn
|7.4 sn
|Batarya
|52,4 kWsa
|52,4 kWsa
|88,5 kWsa
|Hızlı şarj süresi(%20-80)
|28 dk
|28 dk
|28 dk
|Menzil
|314 km
|314 km
|523 km
|Enerji Tüketimi
|16,7 kWsa
|16,7 kWsa
|16,9 kWsa
Togg çekiliş sonuçları belli olduğunda sizlerle paylaşacağız. Togg T10X ile ilgili detaylı donanım bilgisi için bu linkteki haberimizi ziyaret edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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daha çekiliş yapılmamış, nerden onaylamadılar seni? çamur at izi kalsınmı yoksa senşn tarzın.
Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)