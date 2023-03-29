Togg çekilişi saat kaçta? Togg T10X kura çekilişi canlı yayınla YouTube'da

Çekiliş Togg YouTube canlı yayınında 📺

Togg T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihlilerin belli olacağı çekiliş noter huzurunda canlı olarak yapılacak. Peki Togg çekilişi hangi kanalda yapılacak? Togg'un canlı yayını, Youtube ve TRT Haber'den takip edilebilecek. Canlı yayın saat 21.00'da başlayacak.