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    Togg çekilişi saat kaçta? Togg T10X kura çekilişi canlı yayınla YouTube'da

    Togg çekiliş sonuçları açıklanıyor. Peki kura çekimi saat kaçta başlıyor? İşte Togg T10X satın alma hakkı kazanan talihlilerin belli olacağı canlı Togg YouTube yayını:
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    canlı togg çekiliş Tam Boyutta Gör
    Ön sipariş sürecinin sona ermesinin ardından "Togg saat kaçta çekilecek?" sorusuna yanıt aranıyor. Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Mart Togg kura çekilişi saat 21.00'da yapılacak. Böylece Togg çekiliş sonuçları belli olacak.

    Çekiliş Togg YouTube canlı yayınında 📺

    Togg T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihlilerin belli olacağı çekiliş noter huzurunda canlı olarak yapılacak. Peki Togg çekilişi hangi kanalda yapılacak? Togg'un canlı yayınıYoutube ve TRT Haber'den takip edilebilecek. Canlı yayın saat 21.00'da başlayacak.

    Togg T10x satın alma hakkı kazananlar listesi belli olacak

    togg kura çekimi youtube izle Tam Boyutta Gör
    2023 yılı içerisinde teslim tarihi versiyona göre değişiklik göstermekle birlikte toplam 20 bin kişiye çekilişle Togg T10X teslim edilecek. Bu 20 bin kişi içerisinde iptallerin yaşanması durumunda ise yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

    2023 yılı teslimatları için yedek listeden asil listeye geçemeyenler ise 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

    Togg T10X teknik özellikleri
    - V1 RWD Standart Menzil V2 RWD Standart Menzil V2 RWD Uzun Menzil
    Maks Güç 160 kW - 218 PS 160 kW - 218 PS 160 kW - 218 PS
    Maks Tork 350 Nm 350 Nm 350 Nm
    0-100 km/s hızlanma 7.4 sn 7.4 sn 7.4 sn
    Batarya 52,4 kWsa 52,4 kWsa 88,5 kWsa
    Hızlı şarj süresi(%20-80) 28 dk 28 dk 28 dk
    Menzil 314 km 314 km 523 km
    Enerji Tüketimi 16,7 kWsa 16,7 kWsa 16,9 kWsa

    Togg çekiliş sonuçları belli olduğunda sizlerle paylaşacağız. Togg T10X ile ilgili detaylı donanım bilgisi için bu linkteki haberimizi ziyaret edebilirsiniz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ahmetkaraci 1 saat önce

    daha çekiliş yapılmamış, nerden onaylamadılar seni? çamur at izi kalsınmı yoksa senşn tarzın.

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    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 3 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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