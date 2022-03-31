Yeni Lexus NX Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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1 Nisan itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Lexus NX'in fiyat listesi açıklandı. Hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonlara sahip Lexus NX fiyatları lansmana özel 1.650.000 TL'den başlıyor.

Yeni Lexus NX özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni Lexus NX'in kendi kendini şarj eden hibrit versiyonu 350h, Business, Business Plus, Executive, F Sport ve Exclusive donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Şarj edilebilir hibrit versiyon 450h+ ise Executive, F Sport ve Exclusive seçenekleriyle satılıyor.

D-SUV sınıfındaki yeni Lexus NX'in 350h versiyonunda 2.5 litre motora sahip dördüncü nesil hibrit sistem kullanılmış. Toplamda 244 beygir güç üreten sistem, Türkiye'de sadece dört tekerlekten çekişli olarak sunuluyor. NX 350h'ın 0-100 km/s hızlanması ise 7.7 saniye sürüyor. İlk nesil NX 300h’ye göre yüzde 24 daha fazla güç üretiyor ve yüzde 10 civarında daha az karbondioksit salımı gerçekleştiriyor.

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Yeni nesil NX'i Lexus ürün gamında öne çıkaran seçenek ise 450h+ isimli şarj edilebilir hibrit versiyon. 350h'deki 2.5 litre motoru kullanan modelde 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoru bulunuyor. Bu sayede toplamda 309 beygir güç açığa çıkarken, 18.1 kWsa'lik batarya paketi de şehir içi kullanımda 98 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sağlıyor. NX 450h+, 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor.

2022 Lexus NX fiyat listesi Versiyon Donanım Fiyat NX 350h 4x4 Business 1.650.000 TL NX 350h 4x4 Business Plus 1.900.000 TL NX 350h 4x4 Executive 2.100.000 TL NX 350h 4x4 F Sport 2.300.000 TL NX 350h 4x4 Exclusive 2.300.000 TL NX 450h+ 4x4 Executive 2.375.000 TL NX 450h+ F Sport 2.575.000 TL NX 450h+ Exclusive 2.575.000 TL

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Yeni Lexus NX Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikle