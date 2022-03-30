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Amerikan Akciğer Birliği, elektrikli araçlara geçişin kaç erken ölümü önleyebileceği konusunda yeni bir rapor yayınladı.

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Elektrikli araca geçiş süreci henüz yavaş

Rapora göre, egzoz borularından ve elektrik santrallerinden kaynaklanan kirliliğin azaltılması, 2050 yılına kadar 110 bine kadar erken ölümü ve 2.78 milyon astım krizini önleyecek. Toplamda bu, nüfusun sağlığına 1,2 trilyon dolar tutarında fayda sağlayacak. Araştırma, 2035 yılına kadar ABD'de satılan tüm yeni binek otomobillerin elektrikli araçlar olacağını ve 2040 yılına kadar tüm yeni ağır araçların elektrikli olacağını varsayıyor.

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Dahası, bu araçların fosil yakıtsız bir şebekeden güç alması gerekecek. Ancak ülke yollarındaki 280 milyon otomobil ve kamyonun büyük çoğunluğunu bu kadar kısa sürede elektrikli araçlarla değiştirmek neredeyse imkansız. Zira, elektrikli araçların artan popülaritesine rağmen, 2021'de ABD'de satın alınan yeni araçların yüzde 3'ünden azı elektrikliydi.

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Elektrikli otomobillere geçiş, on binlerce hayatı kurtarabilir