Rekor hedef: Samsung, 2024 yılında 20 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'i piyasaya sürmüştü. Bu katlanabilir cihazları ile dikkatleri üzerine toplayan şirket, bu yıl 10 milyon katlanabilir cihaz satmayı hedeflemişti. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise Samsung'un önümüzdeki yıl için hedeflerini ortaya çıkardı.

Samsung, gelecek yıl 20 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor

Samsung, katlanabilir telefonlarının satışlarının son Galaxy Note neslinin satışlarını aştığını iddia ederek katlanabilir telefonlarının artık ana akım cihazlar olduğunu etkili bir şekilde ifade etmişti. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, 10 milyondan fazla katlanabilir telefon satma hedefini bu yıl tamamlayabilir.

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Görünüşe göre Samsung, gelecek yıl için hedefleri iki katına çıkararak 2024 yılında 20 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor. Bu rakamlara Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 ve önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 6 ile Galaxy Z Fold 6 satışları da dahil.

Geçmiş sızıntılara göre Samsung, gelecek yıl daha ince veya daha iyi donanımlı katlanabilir telefonlar piyasaya sürmeyi hedeflemekte. Hatta geçmiş bazı raporlar, şirketin önümüzdeki yıl Galaxy Z Fold 6'da en boy oranı değişiklikleri yapabileceğini ortaya çıkarmıştı.

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