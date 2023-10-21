Rekor hedef: Samsung, 2024 yılında 20 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor

Samsung, gelecek yıl 20 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor
Samsung, katlanabilir telefonlarının satışlarının son Galaxy Note neslinin satışlarını aştığını iddia ederek katlanabilir telefonlarının artık ana akım cihazlar olduğunu etkili bir şekilde ifade etmişti. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, 10 milyondan fazla katlanabilir telefon satma hedefini bu yıl tamamlayabilir.
Görünüşe göre Samsung, gelecek yıl için hedefleri iki katına çıkararak 2024 yılında 20 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor. Bu rakamlara Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 ve önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 6 ile Galaxy Z Fold 6 satışları da dahil.
Geçmiş sızıntılara göre Samsung, gelecek yıl daha ince veya daha iyi donanımlı katlanabilir telefonlar piyasaya sürmeyi hedeflemekte. Hatta geçmiş bazı raporlar, şirketin önümüzdeki yıl Galaxy Z Fold 6'da en boy oranı değişiklikleri yapabileceğini ortaya çıkarmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.