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    Rekor hedef: Samsung, 2024 yılında 20 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor

    Samsung, bu seneki 10 milyon katlanabilir telefon satma hedefine yaklaşırken önümüzdeki yıl için kendine 20 milyon katlanabilir telefon satma hedefi koydu. İşte detaylar:
    Samsung, 20 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy Z Flip 5 ve Z Fold 5'i piyasaya sürmüştü. Bu katlanabilir cihazları ile dikkatleri üzerine toplayan şirket, bu yıl 10 milyon katlanabilir cihaz satmayı hedeflemişti. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise Samsung'un önümüzdeki yıl için hedeflerini ortaya çıkardı.

    Samsung, gelecek yıl 20 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor

    Samsung, katlanabilir telefonlarının satışlarının son Galaxy Note neslinin satışlarını aştığını iddia ederek katlanabilir telefonlarının artık ana akım cihazlar olduğunu etkili bir şekilde ifade etmişti. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, 10 milyondan fazla katlanabilir telefon satma hedefini bu yıl tamamlayabilir.

    Görünüşe göre Samsung, gelecek yıl için hedefleri iki katına çıkararak 2024 yılında 20 milyon katlanabilir telefon satmayı hedefliyor. Bu rakamlara Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 ve önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip 6 ile Galaxy Z Fold 6 satışları da dahil.

    Geçmiş sızıntılara göre Samsung, gelecek yıl daha ince veya daha iyi donanımlı katlanabilir telefonlar piyasaya sürmeyi hedeflemekte. Hatta geçmiş bazı raporlar, şirketin önümüzdeki yıl Galaxy Z Fold 6'da en boy oranı değişiklikleri yapabileceğini ortaya çıkarmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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