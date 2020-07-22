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    Yeni logo tasarımıyla LG UltraGear 27GN950 oyuncu monitörü karşınızda

    LG UltraGear 27GN950 oyuncu monitörü ilk kez 4K ekranda 1ms griden griye tepki süresi sunuyor. Ayrıca seri içerisinde ilk kez yeni kanat logosu taşıyan model durumunda.
    7 sa.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni logo tasarımıyla LG UltraGear 27GN950 oyuncu monitörü karşınızda
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    LG’nin oyunculara yönelik monitör modellerini barındıran UltraGear serisi bu hafta yeni bir logo tasarımı ve ilk 4K ekranda 1ms tepki süresi ünvanı ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.

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    LG UltraGear 27GN950 özellikleri ve fiyatı

    LG UltraGear 27GN950 oyuncu monitörü 27 inçlik Nano IPS ekranda 4K çözünürlük sunuyor. 400 nit parlaklık seviyesi ile DisplayHDR 600 sertifikasına sahip olan monitör griden griye 1ms tepki süresi ile 4K ekranlarda ilk kez bu değere ulaşmayı başarıyor.

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    DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsayan monitör 10.7 milyar renk desteğine sahip. Ekran 144Hz tazeleme hızına çıkabiliyor ve Nvidia G-Sync uyumluluğu sunuyor. 10-bit renk desteği ve donanım tabanlı kalibrasyon ile en doğru renk üretimi elde ediliyor.

    LG UltraGear 27GN950 ayrıca arka kısımda yeni bir kanat logo tasarımı barındırıyor. Çevresinde ise RGB LED aydınlatma çemberi yer alıyor. HDMI, DP, USB 3.0 gibi portları olan LG UltraGear 27GN950 modeli 797$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/270126/lg-announces-ultragear-27gn950-4k-uhd-gaming-monitor Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sorceress 7 sa. en beğenilen
    Maşallah, Allah sahibine bağışlasın.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 5 dk.
    27 inch kucuk geliyor artık.
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    arda505 1 sa. (düzenlendi)
    https://www.tftcentral.co.uk/blog/acer-predator-xb323qk-nv-with-31-5-4k-ips-panel-and-144hz-refresh-rate/32" 144hz 4k ips panel hdr400 bu model için fiyat yüksek olmuş dsc de yok galiba hdmi 2.1 veya dp 2.0 da koymamışlar nvidianın yeni kartlarında en azından hdmi 2.1 olacaktır konudaki lg daha iyi özelliklere sahip acer için 2021 ocak ayı işaret ediliyor yavaştan yüksek yenileme hızına sahip 32" modeller göreceğiz
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    tolgabbb 1 sa.
    4k monitor gereksiz. Ne oyundan performans alabilirsin ne de 4k film, dizi bulabilirsin.
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    yunusaticioglu (Yunus ATICIOĞLU) 1 sa.
    yeni logo hiç güzel olmamış
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    sapper 2 sa.
    27'' 4k biraz gereksiz olmuş sanki 2k versiyonu var mıdır acaba
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    JackMayer (Atakan İskender) 41 dk. sapper
    O zaten epeydir satışta, 27GL850-B modeli
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    001ATB (Ahmet Turan) 5 sa.
    32" pc için nasıl kullanıyorsunuz arkadaşlar,çok büyük olmuyor mu?
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 5 sa. 001ATB
    Ben 32 4k kullanıyorum oyunlar ve 4k filmler için küçük ekran da nasıl kullanıyorsunuz anlamıyorum
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    atillakurt (Atilla Kurt) 5 sa.
    Benim anlamadığım, oyuncu monitörleri artık pro monitörlerin özelliklerinide barındırıyor. P3, hdr vs. Pro monitörlerin bunlardan ayrılan en önemli özelliği sadece panellerimi? Oyuncu monitörlerinde görüş açısı sorunuda kalktı benim bildiğim? Bu monitörleri hem pro hemde gamer olarak değerlendirmek hatamı olur? Yani ileride hem tasarımla uğraşan hemde oyun oynayan birinin bu tarz bir monitör alması mantıksız olmaz gibi?
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    paco_ct (cenk tez) 5 sa.
    monitör konusunda LG pek sevemedim ama bu olmuş hakkını yemeyelim ;) 27'' üstüne çıkartırsa düşünülebilir
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    Yacatisma (Alen ****) 6 sa.
    Sadece oyuncular icin degil tasarimcilarinda kullanabilecegi bir monitor olmus sundugu renk gamutu ile, basarili. Ama 27'' 4K icin kucuk bir ebat bence, keske 32'' modeli de ciksa o zaman dusunurdum almayi.
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    sorceress 7 sa. en beğenilen
    Maşallah, Allah sahibine bağışlasın.
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    1219 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    lg, LG UltraGear 27GN950 ve
    2 etiket daha 4k 1ms gtg Donanım
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