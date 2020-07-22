Yeni logo tasarımıyla LG UltraGear 27GN950 oyuncu monitörü karşınızda

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LG’nin oyunculara yönelik monitör modellerini barındıran UltraGear serisi bu hafta yeni bir logo tasarımı ve ilk 4K ekranda 1ms tepki süresi ünvanı ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.

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LG UltraGear 27GN950 özellikleri ve fiyatı

LG UltraGear 27GN950 oyuncu monitörü 27 inçlik Nano IPS ekranda 4K çözünürlük sunuyor. 400 nit parlaklık seviyesi ile DisplayHDR 600 sertifikasına sahip olan monitör griden griye 1ms tepki süresi ile 4K ekranlarda ilk kez bu değere ulaşmayı başarıyor.

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DCI-P3 renk gamının yüzde 98’ini kapsayan monitör 10.7 milyar renk desteğine sahip. Ekran 144Hz tazeleme hızına çıkabiliyor ve Nvidia G-Sync uyumluluğu sunuyor. 10-bit renk desteği ve donanım tabanlı kalibrasyon ile en doğru renk üretimi elde ediliyor.

LG UltraGear 27GN950 ayrıca arka kısımda yeni bir kanat logo tasarımı barındırıyor. Çevresinde ise RGB LED aydınlatma çemberi yer alıyor. HDMI, DP, USB 3.0 gibi portları olan LG UltraGear 27GN950 modeli 797$ fiyat etiketine sahip.

https://www.techpowerup.com/270126/lg-announces-ultragear-27gn950-4k-uhd-gaming-monitor

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