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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Mass Effect ve Dragon Age oyunundan video yayınlandı

    Oyun dünyasının en popüler ve en başarılı serilerinden olan Dragon Age ve Mass Effect'in yeni oyunları için The Game Awards etkinliğinde kısa birer video paylaşıldı.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni Mass Effect ve Dragon Age oyunundan video yayınlandı

    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı iki yeni oyundan kısa videolar paylaşıldı. Oyunlardan ilki Dragon Age'in yeni oyunu, diğeri de Mass Effect'in yeni oyunu.

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    Daha önce The Game Awards'ta videosu paylaşılacağı açıklanan yeni Dragon Age oyunundan kısa bir video paylaşıldı ancak ne yazık ki oyuna dair çok fazla detay açıklanmadı. Çıkış tarihi de ne yazık ki bilinmiyor. Video için yazılan tanıtım yazısı şöyle: 

    "Dragon Age dünyasının yeni bir kahramana ihtiyacı var, Thedas'ı tehdit eden kötü güçleri alt edebilecek birine. Dragon Age'in bir sonraki bölümünde keşfedeceğiniz bazı yeni konumlara ve yanınızda savaşanlara ilk kez göz atın."

    Yeni Mass Effect oyunundan da kısa bir video paylaşıldı ancak ne yazık ki yine bir detay açıklanmadı. Oyunun şu anda gelişim sürecinin erken aşamalarında olduğu biliniyor. Oyunu geliştiren ekip, ana üçlemeyi geliştiren eski geliştiricilerden oluşuyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    cihat emre 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dragon age heyecanlandırdı ama mass effect bir önceki felaketten sonra artık umut verici değil
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    hetşat 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mass effect andromeda'dan sonra galaksimize geri mi dönüyor? Andromeda'nın sonunda yapılan keşif ile mi ilgili? Mass Effect hikayesi gerçekten heyecan verici.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mass efect daha çok heyecanlandırdı aslında, videodaki liara tsoni ve bulduğu sanırım shepperdın zırhının bir parçası eski karakterler ile ilgili bir oyun olursa bence güzel olur.
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    cihat emre 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Dragon age heyecanlandırdı ama mass effect bir önceki felaketten sonra artık umut verici değil
    Yanıtla +4
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