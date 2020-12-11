Yeni Mass Effect ve Dragon Age oyunundan video yayınlandı

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı iki yeni oyundan kısa videolar paylaşıldı. Oyunlardan ilki Dragon Age'in yeni oyunu, diğeri de Mass Effect'in yeni oyunu.

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Daha önce The Game Awards'ta videosu paylaşılacağı açıklanan yeni Dragon Age oyunundan kısa bir video paylaşıldı ancak ne yazık ki oyuna dair çok fazla detay açıklanmadı. Çıkış tarihi de ne yazık ki bilinmiyor. Video için yazılan tanıtım yazısı şöyle:

"Dragon Age dünyasının yeni bir kahramana ihtiyacı var, Thedas'ı tehdit eden kötü güçleri alt edebilecek birine. Dragon Age'in bir sonraki bölümünde keşfedeceğiniz bazı yeni konumlara ve yanınızda savaşanlara ilk kez göz atın."

Yeni Mass Effect oyunundan da kısa bir video paylaşıldı ancak ne yazık ki yine bir detay açıklanmadı. Oyunun şu anda gelişim sürecinin erken aşamalarında olduğu biliniyor. Oyunu geliştiren ekip, ana üçlemeyi geliştiren eski geliştiricilerden oluşuyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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