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    Yeni geliştirilen kameralı sistem ile elektrikli araçların şarj işlemi kolaylaşıyor

    ABD'li Revel ve Juice şirketleri, elektrikli araçları kamerayla otomatik olarak tespit edip şarj işlemini başlatan yeni bir sistem geliştirdi.                  
    Kameralı sistem ile elektrikli araçların şarj işlemi kolaylaşıyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde şarj istasyonlarından elektrikli araçları şarj edebilmek için her şirketin kendi uygulamasını yüklemek ve kayıt olmak gerekiyor. Ayrıca şarj işlemini başlatmak için QR kod veya kart okutmak icap ediyor. Birçok şarj istasyonu işletmecisi olduğu düşünüldüğünde bu durum kullanıcılar için büyük bir külfet haline geliyor.

    Kamera ile otomatik araç tespiti yapılıyor

    Bu soruna bir çözün arayan paylaşımlı yolculuk hizmeti sunan Revel, çözümü kameralarda buldu ve Juice isimli girişimle ortaklık kurmaya karar verdi. Bu sistemde,şarj istasyonlarına yerleştirilen kameralar ve makine öğrenimi aracılığıyla aracın modeli ve plakası belirleniyor,ardından ilk kayıt sürecinden sonra sürücünün ek bir işlem yapmasına gerek kalmadan şarj işlemi başlatılıyor. Uygulama indirme, kredi kartı veya QR kod okutma gibi aşamalara gerek kalmıyor. Tıpkı Tesla Supercharger'lar gibi şarj soketini takınca sistem otomatik olarak aracı tanıyıp şarj işlemini başlatıyor.

    Kameralı sistem ile elektrikli araçların şarj işlemi kolaylaşıyor Tam Boyutta Gör
    Kaydolma işlemi de oldukça basit. İstasyondaki QR kodunu okuttuktan sonra bir web sayfası açılıyor, ardından hizmeti sağlayan Juice, aracınızın plakasını kaydetmek için telefonunuzun kamerasından izin istiyor. Son olarak da kredi kartı veya Apple Pay ve Google Pay gibi yöntemlerle ödeme şekli seçiliyor. Daha sonra şarj işlemini başlatmak için sadece aracı fişe takmak yeterli oluyor.

    Revel, geçen ay New York'ta 3 şarj noktasına Juice teknolojisini entegre ettiğinden beri, platformdaki 1.100'den fazla aktif sürücüyle birlikte 6.000'den fazla şarj seansının gerçekleştiğini söylüyor. Şirket yakın zamanda bu teknolojiyi 200 şarj noktasına daha getirmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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