Yeni geliştirilen kameralı sistem ile elektrikli araçların şarj işlemi kolaylaşıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde şarj istasyonlarından elektrikli araçları şarj edebilmek için her şirketin kendi uygulamasını yüklemek ve kayıt olmak gerekiyor. Ayrıca şarj işlemini başlatmak için QR kod veya kart okutmak icap ediyor. Birçok şarj istasyonu işletmecisi olduğu düşünüldüğünde bu durum kullanıcılar için büyük bir külfet haline geliyor.

Kamera ile otomatik araç tespiti yapılıyor

Bu soruna bir çözün arayan paylaşımlı yolculuk hizmeti sunan Revel, çözümü kameralarda buldu ve Juice isimli girişimle ortaklık kurmaya karar verdi. Bu sistemde,şarj istasyonlarına yerleştirilen kameralar ve makine öğrenimi aracılığıyla aracın modeli ve plakası belirleniyor,ardından ilk kayıt sürecinden sonra sürücünün ek bir işlem yapmasına gerek kalmadan şarj işlemi başlatılıyor. Uygulama indirme, kredi kartı veya QR kod okutma gibi aşamalara gerek kalmıyor. Tıpkı Tesla Supercharger'lar gibi şarj soketini takınca sistem otomatik olarak aracı tanıyıp şarj işlemini başlatıyor.

Tam Boyutta Gör Kaydolma işlemi de oldukça basit. İstasyondaki QR kodunu okuttuktan sonra bir web sayfası açılıyor, ardından hizmeti sağlayan Juice, aracınızın plakasını kaydetmek için telefonunuzun kamerasından izin istiyor. Son olarak da kredi kartı veya Apple Pay ve Google Pay gibi yöntemlerle ödeme şekli seçiliyor. Daha sonra şarj işlemini başlatmak için sadece aracı fişe takmak yeterli oluyor.

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Revel, geçen ay New York'ta 3 şarj noktasına Juice teknolojisini entegre ettiğinden beri, platformdaki 1.100'den fazla aktif sürücüyle birlikte 6.000'den fazla şarj seansının gerçekleştiğini söylüyor. Şirket yakın zamanda bu teknolojiyi 200 şarj noktasına daha getirmeyi planlıyor.

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Kameralı sistem ile elektrikli araçların şarj işlemi kolaylaşıyor