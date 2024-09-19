Yeni geliştirilen kameralı sistem ile elektrikli araçların şarj işlemi kolaylaşıyor

Kamera ile otomatik araç tespiti yapılıyor
Bu soruna bir çözün arayan paylaşımlı yolculuk hizmeti sunan Revel, çözümü kameralarda buldu ve Juice isimli girişimle ortaklık kurmaya karar verdi. Bu sistemde,şarj istasyonlarına yerleştirilen kameralar ve makine öğrenimi aracılığıyla aracın modeli ve plakası belirleniyor,ardından ilk kayıt sürecinden sonra sürücünün ek bir işlem yapmasına gerek kalmadan şarj işlemi başlatılıyor. Uygulama indirme, kredi kartı veya QR kod okutma gibi aşamalara gerek kalmıyor. Tıpkı Tesla Supercharger'lar gibi şarj soketini takınca sistem otomatik olarak aracı tanıyıp şarj işlemini başlatıyor.
Revel, geçen ay New York'ta 3 şarj noktasına Juice teknolojisini entegre ettiğinden beri, platformdaki 1.100'den fazla aktif sürücüyle birlikte 6.000'den fazla şarj seansının gerçekleştiğini söylüyor. Şirket yakın zamanda bu teknolojiyi 200 şarj noktasına daha getirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...