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    Mercedes-Benz Conecto hybrid Türkiye'de! Dizele göre %6,5'a varan yakıt tasarrufu

    Mercedes-Benz'in şehir içi kullanıma yönelik otobüsü Conecto'nun hybrid versiyonu Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Conecto hybrid, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilecek.
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    Yeni Mercedes-Benz Conecto hybrid Türkiye'de satışa sunuldu
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    Şehir içi otobüs sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan Mercedes-Benz Conecto’nun hibrit modeli Mercedes-Benz Conecto hybrid, Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Bugün tanıtımı gerçekleştirilen Conecto hybrid'in müşteri teslimatları 2023'ün ocak ayında başlayacak.

    Dizele göre yüzde 6,5'a varan yakıt tasarrufu

    Conecto hybrid'in tanıtım etkinliğinde konuşan Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Orhan Çavuş, otobüsün hem kullanıcısına hem de çevreye yönelik faydalarıyla ilgili şöyle konuştu:

    “Aracımız, geleneksel dizel motorlu Conecto modelimize göre yüzde 6,5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Yılda 80.000 km yol kat eden bir Mercedes-Benz Conecto hybrid, gerçekleştirdiği yakıt tasarrufu sayesinde ortalama 5.2 ton CO2’in çevreye salınmasının önüne geçecek. Mercedes-Benz Türk’ün geliştirilme aşamasından üretim aşamasına kadar önemli bir rol üstlendiği yeni aracımızın ülkemize, sektörümüze ve şirketimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

    Yeni Mercedes-Benz Conecto hybrid Türkiye'de satışa sunuldu

    Elektromotor kalkışta dizele destek oluyor

    Elektrikli motorun dizel motor ile sürekli beraber çalıştığı ve “kompakt hibrit” olarak adlandırılan bir sisteme sahip olan araçta, elektrikli motor, dizel motor ile şanzıman arasına entegre edildi. Mercedes-Benz Conecto hybrid’de, frenleme veya gazsız sürüş esnasında ortaya çıkan enerji, elektrikli motor tarafından elektrik enerjisine dönüştürülerek tavanda konumlandırılmış yüksek depolama kapasitesine sahip kapasitörlere aktarılarak depolanıyor. Depolanan elektrik enerjisi, aracın kalkışı esnasında dizel motoru desteklemek için kullanılıyor ve dizel motora daha az yük binmesini sağlıyor.

    Batarya ömrünün araç kullanım ömrü ile aynı olacağının öngörüldüğü Mercedes-Benz Conecto hybrid, Euro 6 dizel motora sahip Conecto model araçlardan farklı bir bakım masrafı gerektirmiyor.

    AR-GE’sinde Türk mühendislerin imzası var

    Çatı şirketi Daimler Truck dünyasında başarıları ile adından sıklıkla söz ettiren Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi, Mercedes-Benz Conecto hybrid’in AR-GE çalışmalarının proje yönetimini üstlenerek önemli bir çalışmaya daha imza attı. Ayrıca, aracın karoserinde, dış ve iç kaplamalarında yapılması gereken adaptasyonlar, bataryanın konumlandırılması ve kablo tesisatlarının tasarlanması da yine aynı ekibin çalışmaları ile hayata geçirildi.

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