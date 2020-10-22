Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de satışa sunuldu. Böylece makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi tamamlanmış oldu.

Ekim ayı itibariyle satışa sunulan E 300 Coupé fiyatı 1.355.000 TL'den, E 300 Cabriolet ise 1.558.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Her iki araçta da 258 beygir güç ve 370 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo 4 silindirli benzinli motor bulunuyor. Bunun yanı sıra EQ Boost isimli elektrik destek ünitesi de anlık olarak 14 beygir ek bir güç ve 150 Nm tork sağlayarak ivmelenmeye katkıda bulunuyor.

E 300 Coupé ve Cabriolet, standart olarak 9G-TRONIC tam otomatik şanzımanla gücünü arka tekerleklere aktarıyor. 6,7 ile 7,4 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabilen araçların maksimum hızları elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda. 0-100 km/s hızlanma süreleri ise E 300 Coupé için 6,4 saniye ve E 300 Cabriolet için 6,6 saniye olarak açıklandı.

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E 300 Coupé ve Cabriolet, yenilenen ön kısmıyla keskin bir tasarıma kavuşuyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan yeni elmas kesim ön ızgara ve Full LED teknolojili ön farlar araca daha ince bir tasarım kazandırıyor. LED Yüksek Performanslı Farlar standart olarak, ULTRA RANGE Uzun Far dâhil MULTIBEAM LED teknolojili farlar ise opsiyonel olarak sunuluyor.

12.3" boyutunda iki ekrana sahip MBUX sistemiyle donatılan E 300 Coupé ve Cabriolet, markanın yeni direksiyon tasarımına da kavuşmuş. Söz konusu direksiyon simidinin “Hands-off” algılama özelliği artık kapasitif çalışıyor. Bu, yarı otonom sürüş esnasındaki kullanım konforunu arttırıyor. Sürüş destek sistemlerinin E-Serisi’ni kontrol ettiğini algılaması için sürücünün ellerini direksiyonda tutması yeterli oluyor.

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Sürücünün ellerini bir süre direksiyona temas ettirmediğini algılayan sistem bir uyarı bildirimi başlatıyor. Sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde ise sistem acil durum frenini devreye sokuyor. Bunun yanı sıra yeniden tasarlanan spor koltuklarla konfor artırılırken, Cabriolet'deki Air Scarf özelliği de üstü açık sürüş deneyimini daha keyifli hale getirmek adına koltuk kafalıklarından sürücü ve yolculara sıcak hava üflüyor.

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URBAN GUARD Araç Koruması

URBAN GUARD Araç Koruması, izinsiz giriş ve hırsızlık alarm sistemi, araç konumunda değişiklik tespit ettiğinde görsel ve sesli uyarı ile çekme koruması, alarm sireni, iç koruma (İç mekânda hareket olduğunda tetikleniyor) ve hırsızlık veya park halinde çarpma tespiti için ön hazırlık içeriyor.

Araç sensörleri, park edilmiş ve kilitli araca darbe uygulandığı, aracın çekildiği veya birisinin araca girmeye çalıştığı anı kaydediyor. Sistem, olası bir darbenin aracın hangi bölgesinde ve ne kadar şiddetli gerçekleştiğini bildiriyor. Söz konusu bilgi, araç çalıştırıldığında bir kereye mahsus olmak üzere bilgi-eğlence ekranında gösteriliyor.

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