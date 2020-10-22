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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Ekim ayı itibariyle satışa sunulan E 300 Coupé ve Cabriolet ile makyajlı E-Serisi ailesi tamamlanmış oldu. Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    17 sa.
    3,3b
    26
    11
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de satışa sunuldu. Böylece makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi tamamlanmış oldu.

    Ekim ayı itibariyle satışa sunulan E 300 Coupé fiyatı 1.355.000 TL'den, E 300 Cabriolet ise 1.558.000 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Her iki araçta da 258 beygir güç ve 370 Nm tork üreten 2.0 litrelik turbo 4 silindirli benzinli motor bulunuyor. Bunun yanı sıra EQ Boost isimli elektrik destek ünitesi de anlık olarak 14 beygir ek bir güç ve 150 Nm tork sağlayarak ivmelenmeye katkıda bulunuyor.

    E 300 Coupé ve Cabriolet, standart olarak 9G-TRONIC tam otomatik şanzımanla gücünü arka tekerleklere aktarıyor. 6,7 ile 7,4 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabilen araçların maksimum hızları elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda. 0-100 km/s hızlanma süreleri ise E 300 Coupé için 6,4 saniye ve E 300 Cabriolet için 6,6 saniye olarak açıklandı.

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    Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

    E 300 Coupé ve Cabriolet, yenilenen ön kısmıyla keskin bir tasarıma kavuşuyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan yeni elmas kesim ön ızgara ve Full LED teknolojili ön farlar araca daha ince bir tasarım kazandırıyor. LED Yüksek Performanslı Farlar standart olarak, ULTRA RANGE Uzun Far dâhil MULTIBEAM LED teknolojili farlar ise opsiyonel olarak sunuluyor.

    12.3" boyutunda iki ekrana sahip MBUX sistemiyle donatılan E 300 Coupé ve Cabriolet, markanın yeni direksiyon tasarımına da kavuşmuş. Söz konusu direksiyon simidinin “Hands-off” algılama özelliği artık kapasitif çalışıyor. Bu, yarı otonom sürüş esnasındaki kullanım konforunu arttırıyor. Sürüş destek sistemlerinin E-Serisi’ni kontrol ettiğini algılaması için sürücünün ellerini direksiyonda tutması yeterli oluyor.

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    Sürücünün ellerini bir süre direksiyona temas ettirmediğini algılayan sistem bir uyarı bildirimi başlatıyor. Sürücünün reaksiyon göstermemesi halinde ise sistem acil durum frenini devreye sokuyor. Bunun yanı sıra yeniden tasarlanan spor koltuklarla konfor artırılırken, Cabriolet'deki Air Scarf özelliği de üstü açık sürüş deneyimini daha keyifli hale getirmek adına koltuk kafalıklarından sürücü ve yolculara sıcak hava üflüyor.

    Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    URBAN GUARD Araç Koruması

    URBAN GUARD Araç Koruması, izinsiz giriş ve hırsızlık alarm sistemi, araç konumunda değişiklik tespit ettiğinde görsel ve sesli uyarı ile çekme koruması, alarm sireni, iç koruma (İç mekânda hareket olduğunda tetikleniyor) ve hırsızlık veya park halinde çarpma tespiti için ön hazırlık içeriyor.

    Araç sensörleri, park edilmiş ve kilitli araca darbe uygulandığı, aracın çekildiği veya birisinin araca girmeye çalıştığı anı kaydediyor. Sistem, olası bir darbenin aracın hangi bölgesinde ve ne kadar şiddetli gerçekleştiğini bildiriyor. Söz konusu bilgi, araç çalıştırıldığında bir kereye mahsus olmak üzere bilgi-eğlence ekranında gösteriliyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 15 sa. en beğenilen
    Adamların 50 bine aldığı araba burada 1.5 milyon. Emeği geçenlere hakkım haram olsun.
    Yanıtla +34
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Brother ToLGa 12 sa. (düzenlendi)
    Almanya'da Mercedes s400 85bin Euro %16 vergisi ile 100bin Euro

    Türkiye'de aynı araba 100bin Euro = 900bin TL bunun 2.2 milyon TL vergisi ile 3milyon TL geçiyor

    Akp hükümeti 1 arabanın vergisi ile Mercedes'in 1 arabadan ettiği net kârın Euro bazında 14 katını kazanıyor

    Türkiye'nin en ucuz sıfır arabası Fiat Egeadan kazandığı vergi ile Mercedes'in s400 den kazandığı para aynı Euro bazında yine , yani Mercedes s400 üretiyor satıyor net karı ile Fiat Egeadan alınan vergi Euro bazında aynı ne güzel düzen değil mi

    İşte bu yüzden Almanya bizi kıskanıyor , ekonomi bakanının dediği gibi Euro ile maaş alıyorsunuz?
    Almanya'da Mercedes s400 85bin Euro %16 vergisi ile 100bin Euro Türkiye'de aynı araba 100bin Euro = 900bin TL bunun 2.2 milyon TL vergisi ile 3milyon TL...
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    Yanıtla +16
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    Ray Kurzweil 11 sa.
    Allah belanı versin aqpartisi.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 3 sa.
    Almanlar yapar bende bakarım.
    Yanıtla
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    Ray Kurzweil 11 sa.
    Allah belanı versin aqpartisi.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Brother ToLGa 12 sa. (düzenlendi)
    Almanya'da Mercedes s400 85bin Euro %16 vergisi ile 100bin Euro

    Türkiye'de aynı araba 100bin Euro = 900bin TL bunun 2.2 milyon TL vergisi ile 3milyon TL geçiyor

    Akp hükümeti 1 arabanın vergisi ile Mercedes'in 1 arabadan ettiği net kârın Euro bazında 14 katını kazanıyor

    Türkiye'nin en ucuz sıfır arabası Fiat Egeadan kazandığı vergi ile Mercedes'in s400 den kazandığı para aynı Euro bazında yine , yani Mercedes s400 üretiyor satıyor net karı ile Fiat Egeadan alınan vergi Euro bazında aynı ne güzel düzen değil mi

    İşte bu yüzden Almanya bizi kıskanıyor , ekonomi bakanının dediği gibi Euro ile maaş alıyorsunuz?
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DoğanGörünümlüToros 12 sa.
    Eyy gidi laguna coupe.
    Yanıtla +3
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    solayak27 (hüseyin keske) 12 sa.
    Fiyatı neymiş 10 milyon TL falan mı acaba göremedim de 😂
    Yanıtla +1
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    haberelectro 12 sa.
    S400d bu fiyattı ne günlere geldik
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    FunnyxD 14 sa.
    Rüyamda bile göremem böyle bir arabayi sanırım bünyem kabul etmez bu şartlarda!
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    TheLastNinja 14 sa.
    Bu ne kadar güzel bir mühendisliktir, ne disiplinli çalışmadır
    Yanıtla +1
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 15 sa. en beğenilen
    Adamların 50 bine aldığı araba burada 1.5 milyon. Emeği geçenlere hakkım haram olsun.
    Yanıtla +34
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    aycibin (Yalım Dilmen) 15 sa.
    bir tane kendimize ,bir tane de fakir milletvekili oğluna alalım o zaman
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    3266 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet, mercedes ve
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