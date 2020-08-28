Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Mercedes-Benz’in 9 kişilik araç dünyasındaki popüler modeli Vito Tourer, 2020 yılı itibarıyla yenilenmiş tasarımı, artırılan donanımları, güvenlik teknolojileri ve yüzde 13’e varan yakıt tasarrufu sağlayan motor seçenekleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer fiyatı 325.400 TL’den başlıyor.

Yenilenmeyle birlikte tüm arkadan itişli Mercedes-Benz Vito versiyonları, verimlilik ve emisyon açısından optimize edilmiş, tamamen Mercedes-Benz teknolojisi ile üretilen, OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel motorla sunuluyor. Üç farklı güç versiyonu ile sunulan motor, giriş seviyesinde 136 HP (100 kW) güç ve 330 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,6-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 173-154 gr/km) değerine sahip Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor.

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Bir üst seviyede 163 HP (120 kW) güç ve 380 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-156 gr/km) değerine sahip Vito 116 CDI var.En üstte ise190 HP (140 kW) güç ve 440 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-154 gr/km) değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor. Buna ilave olarak, yeni nesil ile birlikte önden çekiş seçeneğine sahip OM 622 DE kodlu 4 silindirli 1.8 litrelik turbo dizel motor ile 136 HP (100 kW) güç sunuluyor.

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Tüm arkadan itişli Vito versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip tork konvertörlü otomatik şanzıman, 7G-TRONIC’in yerini alıyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden “Konfor” ve “Spor” sürüş modlarından birini seçerek vites değişim zamanını ayarlayabiliyor. Sürücü ayrıca “Manuel” modu seçerek direksiyon üzerindeki kulakçıklarla manuel olarak da vites değiştirebiliyor.

Yeni Mercedes-Benz Vito’ya Aktif Fren Yardımcısı ve DISTRONIC özelliklerinin eklenmesiyle daha önce 10 adet olan güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısı 12 adede ulaşıyor. Ayrıca Vito’nun kapalı kasa versiyonu, hava yastıkları ve sürücü ve ön yolcu için emniyet kemeri uyarısını standart olarak sunan ilk ticari araç olarak öne çıkıyor.

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