Renault, daha hijyenik otomobil çözümleri bulmak için Türkiye dahil 6 ülkede yarışma düzenliyor

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, farklı sektörlerden pek çok üreticiyi hijyen konusunda yeni çözümler aramaya itiyor. Fransız otomotiv devi Renault da bu kapsamda Türkiye’den de katılım sağlanabilecek yeni bir inovasyon yarışması başlattı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkede düzenlenen “Licence to Clean” dijital hackathon yarışmasının amacı, pandemi döneminde yeni şartlara uyum sağlayacak şekilde araç paylaşım operatörleri, kısa süreli araç kiralama şirketleri, filolar ve son kullanıcılara sunulacak araçların uzun süreli, kalıcı ve uygun maliyetli dezenfeksiyonu için tasarım fikirlerini ortaya çıkarmak.

Groupe Renault Satış Sonrası Direktörlüğü'nün düzenlediği ve Fransa, Türkiye, İsrail, Romanya, Rusya, ve Hindistan'dan üniversite öğrencilerinin, start-up'ların ve bu konuda fikri olan herkesin katılabileceği yarışmaya başvurular, 27 Agustos-14 Eylül 2020 tarihleri arasında licencetoclean.group.renault.com linki üzerinden yapılabilecek.

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Her ülkeden toplanacak fikirler, önce ülke çapında değerlendirilecek. Projelerin değerlendirilme aşamasında ise; farklı ve özgün olması, geliştirilebilir ve uygulanabilir olması, Ar-Ge niteliği, teknolojik yönü, çevreye katkısı ve topluma katkısı gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

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Türkiye'den yarışmaya katılacak projelerin seçimi Oyak Renault Otomobil Fabrikaları ve Renault Mais yetkilileriyle, alanında uzman üniversite temsilcileri tarafından yapılacak. 16 Eylül 2020'de düzenlenecek Türkiye finali ile dünya finalinde ülkemizi temsil edecek 3 proje belirlenecek. Yarışma kapsamında seçilecek ülke finalistlerine 2 adet elektrikli scooter ödülünün yanı sıra, kuluçka merkezlerinde projelerini hayata geçirme fırsatı sunulacak.

Yarışma kapsamında her ülkeden seçilen finalistler ise 21 Eylül – 5 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak dünya finalinde yarışmaya hak kazanacak. Ülke finalistleri daha sonra 16 Ekim 2020'de dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek dünya finalinde yarışacak ve her ülkeden birinci, bir de dünya genelinde bir birinci seçilecek.

Groupe Renault Satış Sonrası Direktörlüğü tarafından dünya birincisi olarak seçilecek proje; 2 kişilik 2 günlük Paris seyahati, Groupe Renault ekipleriyle tanışma, Groupe Renault Satış Sonrası Direktörü Hakan Doğu ile Champs Elysées'de akşam yemeği ve Groupe Renault ile global ölçekte iş yapma fırsatıyla ödüllendirilecek.

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