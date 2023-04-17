2024 Mercedes-Maybach EQS SUV tanıtıldı: Lüks markanın ilk tam elektrikli modeli

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Mercedes son yıllarda elektrikli modellerle fazlasıyla meşgul. EQA'dan EQS sedana kadar gerek standart gerekse AMG formunda yeni modeller karşımıza çıkaran marka, menüsüne Maybach imzalı bir ultra lüks model de ekleme kararı aldı ve 2024 Mercedes-Maybach EQS SUV'u tanıttı.

2024 Mercedes-Maybach EQS SUV, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Maybach EQS 680 SUV, adından da anlaşılacağı üzere standart EQS SUV modelini temel alıyor. Ancak serinin imzası haline gelen ön panjurun EQ ailesine uyarlanma biçimi, çift renkli gövde tasarımı, yedi kollu tasarıma sahip 22 inçlik dövme jantlar, C sütunundaki Maybach logosu, sık kullanılan parlak krom detaylar ve aydınlatmalı basamaklar ile tasarım noktasında bambaşka bir seviyeye ulaşılmış.

Mercedes-Maybach EQS 680, toplamda 484 kW (649 hp) güç ve 950 Nm tork sunuyor. Bu da standart EQS 580'in 400 kW (536 hp) ve 850 Nm'lik değerlerine karşılık güç tarafında önemli bir iyileştirme anlamına geliyor. Böylece lüks SUV'un 0-100 km/s hızlanma süresi 4,6 saniyeden 4,4 saniyeye düşürülmüş. Son hız ise 210 km/s ile sınırlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Maybach EQS 680'in batarya kapasitesi belirtilmemiş ancak diğer EQS modellerinde olduğu gibi 107.8 kWsa'lik bataryanın kullanıldığını düşünebiliriz. Lüks SUV'un tek şarjla sunduğu menzil ise WLTP'ye göre 600 km olarak karşımıza çıkıyor. 22 kW AC şarj ile 6 saatin üzerinde dolum süresine sahip olan batarya, 200 kW DC hızlı şarj ile 30 dk'da yüzde 10-80 arası doluma ulaşıyor. Bir başka deyişle, 15 dk'da 220 km'ye kadar menzil elde edilebiliyor.

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Elbette bir Maybach otomobilini asıl öne çıkaran taraf lüks özellikleri. Bu modelde de kullanıcılar özel Maybach sürüş moduna sahip güncellenmiş havalı süspansiyonun tadını çıkarabiliyor. Konfor modunun yerini alan bu özel mod, arka koltuklardaki yolcular için sürüş kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyor. Mercedes'in açıklamasına göre bu mod, arka koltukların altında bulunan bir salınım sensöründen bilgi alıyor. Ayrıca araçta arka tekerlekleri 10 dereceye kadar açılandırabilen arka aks yönlendirme sistemi de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bunun dışında, Maybach EQS 680 kullanıcıları, standart olarak sunulan Air Balance paketi sayesinde hoş kokularla bezenen yaşam alanında 15 hoparlöre sahip Burmester 4D ses sisteminin, termal bardaklıklarda ısıtılan içeceklerin ve C sütunundaki tek tek ayarlanabilen 253 LED'den oluşan Aktif Ambiyans Aydınlatma Sistemi'nin tadına varabiliyor. Arka koltuklarda ise standart ısıtma, soğutma ve masaj özelliklerinin yanı sıra baldır masajı, boyun ve omuz ısıtma gibi ekstra lüks özellikler bulunuyor.

Mercedes henüz Maybach EQS 680'in fiyatını paylaşmadı ancak başlangıç fiyatının 200 bin dolara yakın olacağı belirtiliyor. Söz konusu model, standart EQS SUV ile birlikte Tuscaloosa, Alabama'daki fabrikada üretilecek.

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