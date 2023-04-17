2024 Mercedes-Maybach EQS SUV tanıtıldı: Lüks markanın ilk tam elektrikli modeli

2024 Mercedes-Maybach EQS SUV, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Maybach EQS 680 SUV, adından da anlaşılacağı üzere standart EQS SUV modelini temel alıyor. Ancak serinin imzası haline gelen ön panjurun EQ ailesine uyarlanma biçimi, çift renkli gövde tasarımı, yedi kollu tasarıma sahip 22 inçlik dövme jantlar, C sütunundaki Maybach logosu, sık kullanılan parlak krom detaylar ve aydınlatmalı basamaklar ile tasarım noktasında bambaşka bir seviyeye ulaşılmış.
Mercedes-Maybach EQS 680, toplamda 484 kW (649 hp) güç ve 950 Nm tork sunuyor. Bu da standart EQS 580'in 400 kW (536 hp) ve 850 Nm'lik değerlerine karşılık güç tarafında önemli bir iyileştirme anlamına geliyor. Böylece lüks SUV'un 0-100 km/s hızlanma süresi 4,6 saniyeden 4,4 saniyeye düşürülmüş. Son hız ise 210 km/s ile sınırlandırılmış.
Elbette bir Maybach otomobilini asıl öne çıkaran taraf lüks özellikleri. Bu modelde de kullanıcılar özel Maybach sürüş moduna sahip güncellenmiş havalı süspansiyonun tadını çıkarabiliyor. Konfor modunun yerini alan bu özel mod, arka koltuklardaki yolcular için sürüş kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyor. Mercedes'in açıklamasına göre bu mod, arka koltukların altında bulunan bir salınım sensöründen bilgi alıyor. Ayrıca araçta arka tekerlekleri 10 dereceye kadar açılandırabilen arka aks yönlendirme sistemi de bulunuyor.
Mercedes henüz Maybach EQS 680'in fiyatını paylaşmadı ancak başlangıç fiyatının 200 bin dolara yakın olacağı belirtiliyor. Söz konusu model, standart EQS SUV ile birlikte Tuscaloosa, Alabama'daki fabrikada üretilecek.
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