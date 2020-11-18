Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nden ilk teaser geldi: 19 Kasım'da tanıtılacak

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Kısa süre önce özel bir canlı yayın etkinliği düzenleyen Alman marka, yeni Maybach S-Serisi'nin örtüsünü yarın yani 19 Kasım'da kaldıracağını resmen onayladı.

Mercedes ayrıca yeni Maybach S-Serisi'nin dış tasarımı hakkında küçük bir ipucu veren görsel de paylaştı. Söz konusu görselde modelin karakteristik özelliği olan çift tonlu gövde rengini ve arka sütuna yerleştirilen logoyu görebiliyoruz. Bunun yanı sıra gizli kapı kolları ve krom cam çerçeveleri de teaser'da yer verilen detaylar arasında.

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Yeni Maybach S-Serisi standart modele kıyasla 18 santimetre daha uzun aks mesafesine sahip ve söz konusu model Maybach S-Serisi olduğu için bu ekstra uzunluğun arkadaki diz mesafesini iyileştirmek için kullanılacağını düşünmek çok da yanlış olmaz. Bunun yanı sıra tüm yeni Maybach S-Serisi modellerde executive koltuklar ve şoför paketinin standart olarak sunulacağı da verilen bilgiler arasında.

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Yeni Maybach S-Serisi'ndeki ön koltukların sırt kısmında ve arka koltuklar arasındaki konsolda ahşap trim tercih edilebilecek. Ayrıca arka koltukların baldır bölümüne yeni bir masaj fonksiyonu ekleyen Alman marka, boyun ve omuzlar için de ayrı bir ısıtma sistemine yer vermiş.

Yeni Maybach S-Serisi'nin ailedeki V12 motorlu tek seçenek olacağını da belirtelim. Bunun yanı sıra elektrik destekli V8 ünite de seçenekler arasında yer alacak. Yarınki tanıtım sonrası yeni Maybach S-Serisi ile ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarıyor olacağız.

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