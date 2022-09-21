2023 Mitsubishi ASX tanıtıldı: O aslında bir 'Captur'

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Mitsubishi, küçük crossover modeli ASX'in yeni neslini tanıttı. Avrupa'da satılacak modeli ilk bakışta Renault Captur sanabilirsiniz ki bu çok normal çünkü kendisi Captur'un logo değiştirmiş hali diyebiliriz.

2023 Mitsubishi ASX, özellikleriyle neler sunuyor?🚗

Dış tasarım olarak yeni 2023 Mitsubishi ASX'i marka logosunun dışında sadece farklı panjur tasarımıyla ayırt etmek mümkün. C formu oluşturan aydınlatmalar, tampon ve hatta jantlar da dahil olmak üzere tasarımın geriye kalanı tamamen aynı.

2023 Mitsubishi ASX'in iç mekanında da durum aynı. Üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında 3D navigasyon özelliğine sahip 10.25 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor. Ancak bu donanım üst versiyonlar için geçerli. Aşağıya doğru inildikçe sırasıyla 7 inçlik bir ekran veya analog göstergeler arasına konumlandırılmış 4.2 inçlik küçük bir bilgi ekranı karşımıza çıkıyor.

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Aynı şekilde multimedya sistemi de bütçeye göre değişiklik gösteriyor. Bu noktada 7 inçlik yatay formatlı ekran veya fotoğraflarda gördüğünüz 9.3 inç dikey ekran müşterilerin tercihine bıkarılmış. Bu sistemlerde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği mevcut. Sekiz renkli ambiyans aydınlatmasının da sunulduğu yeni ASX'in arka koltukları ihtiyaca göre ileri geri kaydırılabiliyor. Bu sayede bagaj hacmi 332 ila 401 litre arasında değişiklik gösteriyor.

F1 2023 takvimi açıklandı 17 sa. önce eklendi

2023 Mitsubishi ASX'in güvenlik tarafında da pek çok teknoloji karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında yaya ve bisikletli algılama özellikli arka çarpışma uyarı sistemi, aktif şerit takip asistanı, trafik işareti tanıma, kör nokta asistanı, hız uyarısı, adaptif hız sabitleyici ve uzun far asistanı gibi özellikler bulunuyor. En üst pakette ise adaptif hız sabitleyici ve aktif şerit ortalama özelliklerini birleştirerek yarı otonom sürüş sağlayan MI-PILOT özelliği de mevcut.

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ASX'in motor seçenekleri de Captur'un aynısı. Giriş seviyesinde 90 hp güç üreten 1.0 litre üç silindirli motor bulunuyor. Üst basamakta iki farklı güç seçeneğine ve 12 volt mikro hibrit desteğine sahip 1.3 litre dört silindirli turbo benzinli motor mevcut. Söz konusu motorun 138 hp'lik versiyonu 6 ileri manuel, 155 hp'lik versiyonu ise 7 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor.

Daha üst seviyelerde ise 1.6 litre dört silindirli benzinli motorun kullanıldığı hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit seçenekler karşımıza çıkıyor. 160 hp güç sunan PHEV versiyon, 10.5 kWsa batarya paketiyle 47-49 km civarında saf elektrikli sürüş menziline sahip.

Yeni Mitsubishi ASX'in Avrupa'daki satışları 2023'ün Mart ayında başlayacak. Fiyatı henüz belli değil.

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2023 Mitsubishi ASX tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri