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    Yeni modüler yüksek hızlı trenler geliyor: Testlerde sınırlar zorlanacak!

    Yeni modüler yüksek hızlı yolcu trenleri test sürecine girdi. 2024'te yolcu taşımaya başlayacak yeni trenler, Fransız Ulusal Demiryolları (SNCF) için yeni bir çağın başlangıcı.
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    fransa modüler yüksek hızlı tren (tgv-m) testte Tam Boyutta Gör
    Fransa’nın yeni yüksek hızlı trenleri (TGV'ler), demiryolunda devrim yaratacak. İkonik yüksek hızlı yolcu taşıma trenlerinin yenilenmiş modelleri modüler olacak. Şu anda Avrupa’nın birkaç özel tesisinde test edilmeye başlandı.

    Zorlu şartlarda performans testi

    Çek kırsalında, Prag’a yakın bir yerde görülen anonim beyaz tren, saatte 200 km’ye varan hızlarda sonsuz tur atacak. Teknisyenler yüksek hızlı trenin performansını her yönüyle takip edebilecek. -20 ile 40 derece arasında sıcaklıklarda test edilmek üzere, kar ve buzla dolu ikin bir tren, Avusturya Viyana’ya gönderilecek ve Avrupa’nın tek uzman iklim test merkezinde maks. 160 km hızda bir rüzgar tünelinden geçirilecek.

    2025'ten itibaren eski yüksek hızlı trenlerin yerini alacaklar

    Fransa’nın yeni nesil yüksek hızlı trenleri, yolcu taşımaya başlamadan önce tüm sınırlarının zorlanacağı teste girecek. Bu son teknoloji çift katlı trenler, Paris - Lyon ve Paris - Milano arası başlayarak hem yurt içi hem de uluslararası yüksek hızlı yollarda hizmet verecek. Şu anda bu trenlerden 115 adet alındığı söyleniyor. 15’i, 2025’ten itibaren Milano güzergahındaki eski TGV’lerin yerini alacak. Diğerleri de 1980/90’larda Paris Lyon Sud Est güzergahı için yapılan eski trenlerin yerini alacak. Filo büyüdükçe kademeli olarak diğer hatlarda da yolcu taşıyacak.

    Geniş ağda hizmet verecekler

    TGV-M yani modüler yüksek hızlı trenler, önümüzdeki on yıl içinde yurt içinde Bordeaux’dan Toulouse’a, yurt dışında Lyon’dan İtalya Turin’e ve Bordeaux’dan İspanya’ya kadar geniş bir ağa yayılacak.

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