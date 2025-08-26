Çinliler, zeplin şeklinde uçar rüzgar türbini geliştirdi: 1 MW gücünde olacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin, zepline benzeyen uçan enerji üretim sisteminini test uçuşlarına başlamaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk megawatt seviyesindeki uçan türbini olan ilginç sistem, özellikle geleneksel yöntemlerle elektrik ulaştırmanın zor olduğu uzak bölgelerde enerji üretimi ve tedariki için bir çözüm olarak geliştiriliyor.

Ekibe göre bu yeni türbinin kapasitesi, dünyada mevcut en iyi örneklerin 30 kat daha yüksek. Beijing SAWES Energy Technology şirketinin teknoloji direktörü Weng Hanke, bu ayın başında 1 megawatt gücündeki sistemin test uçuşuna dair duyuruyu yaptı.

Şirketin geliştirdiği yeni modelin adı S1500 ve 1 MW elektrik üretim kapasitesine sahip. Şirket, bu gücün yaklaşık 100 metre yüksekliğinde geleneksel bir rüzgar türbiniyle aynı seviyede olduğunu söylüyor.

Sistem, yerden yaklaşık 1.500 metre yükseklikteki hızlı ve sabit rüzgarları kullanarak çalışıyor. Bu yükseklikteki rüzgarlar, genellikle 200 metre yüksekliğe kurulan klasik rüzgar türbinlerinin eriştiği rüzgarlardan çok daha güçlü ve verimli kabul ediliyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Helyum sayesinde, enerji üretim ekipmanlarını taşıyan zeplin benzeri türbin havalanıyor, gökyüzünde rüzgardan elektrik üretiliyor ve kablo aracılığıyla yere iletiliyor. S1500’in gövdesinin orta kısmında aynı anda çalışabilen 12 adet mikro-jeneratör bulunuyor. Karbon fiberden üretilen bu jeneratörler sayesinde tüm sistemin ağırlığı 1 tonun altında tutuluyor.

Şirketin açıklamasına göre, 1.500 metrede rüzgar karadakine kıyasla yaklaşık üç kat daha hızlı esiyor. Bu da enerji üretim kapasitesini yaklaşık 27 kat arttırma potansiyeli taşıyor.

Daha küçük prototipler test edildi

SAWES, bu sistemi Tsinghua Üniversitesi ve Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Havacılık Bilgi Araştırma Enstitüsü ile birlikte geliştirdi. Şirket, Ekim 2024’te S500 modelini 500 metre yüksekliğe çıkararak 50 kW’tan fazla enerji üretmişti. Bu deneme sırasında, bu alanda en uzun uçuş süresi ve en yüksek enerji üretimi olmak üzere iki rekor kırıldığı açıklanmıştı. Ocak 2025’te ise daha gelişmiş S1000 modeli test edilmiş, 1.000 metre yüksekliğe çıkarak 100 kW güç üretmişti.

Yeni S1500 içinse güvenlik önlemleri daha da geliştirilmiş durumda. Örneğin, aerostatın (zeplin benzeri havada asılı kalan sistemlerin genel adı) gaz tahliyesini durduran bir sistem eklenmiş. Bu sayede türbinin 25 yıldan uzun süre kullanılabileceği belirtiliyor.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Dun Tianrui, nihai hedeflerinin sistemi 10.000 metre yüksekliğe çıkarmak olduğunu söylüyor. Bu seviyede rüzgarların, yeryüzündekinden yaklaşık 200 kat daha güçlü olduğu ifade ediliyor. Böylece üretim kapasitesinde çok daha büyük bir artış sağlanması hedefleniyor.

